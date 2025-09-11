Как выплачивать инвесторам: рабочие схемы, ошибки предпринимателей и юридическая защита

На практике предприниматели часто делают ошибки: оформляют выплаты устно, забывают про налоги или не согласовывают чёткий график. Итог — ссоры с инвесторами, потеря доверия и в худших случаях — судебные споры.

В этой статье разберём, какие существуют схемы выплат инвесторам, как выбрать подходящий график, что нужно предусмотреть юридически и как избежать проблем с налогами.