Как заинтересовать инвестора своей идеей: практическое руководство

1. Посмотрите на идею глазами инвестора

Для основателя бизнес – это вдохновение, концепция, продукт.

А для инвестора – инструмент для роста капитала и защиты от рисков.

Если вы хотите понять, как заинтересовать инвестора своей идеей, нужно думать в категориях прибыли, сроков и безопасности вложений.

Неправильный пример:

– «У нас крутая концепция кафе, такого нет в городе».

Правильный пример:

– «Выручка 2,5 млн ₽ в месяц, маржинальность 22%. Средства требуются для масштабирования до трёх точек. Инвестор получает 3% в месяц по займу».