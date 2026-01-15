Как привлечь инвесторов в проект: пошаговый разбор для предпринимателей

Почему без инвестора рост бизнеса почти всегда тормозится?

Команду можно усиливать постепенно, но финансовые ограничения начинают ощущаться гораздо раньше.

Чтобы расти быстрее рынка, почти всегда требуется внешний капитал.

Собственных средств у предпринимателя, как правило, немного.

А банковские инструменты — кредиты, лизинг, кредитные линии — либо недоступны, либо слишком жёсткие и медленные.

В такой ситуации самый рациональный способ ускорить развитие — привлечь инвесторов в проект.