ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

☀️Как много времени современный человек проводит в социальных сетях?

Некоторые аналитики утверждают, что каждый пользователь проводит на своих страничках от 15-20 минут до 2,5 часа в сутки. Если раньше свободное время тратилось на реальное общение, то сейчас, особенно после эпохи коронавируса интернет для многих стал единственным местом общения и получения информации.

📅 01 июня 2018 г. власти Уганды ввели налог на использование мессенджеров и соцсетей, мотивируя его введение вбросами дезинформации в соцсети.

Правительство объяснило введение этого налога необходимостью расширения налоговой базы и финансирования важных инфраструктурных проектов и на борьбу с ложными слухами.

Однако взимание 200 угандийских шиллингов в день (около 0,05 доллара США) стало серьёзным испытанием для значительной части населения страны 📈

Кроме того, по мнению правительства Уганды социальные сети способствуют распространению слухов, поэтому у государства уходит много денег на борьбу с дезинформацией. Но на самом деле это очередной повод пополнить казну.

🔍 Как вы считаете, эффективно ли в современных реалиях введение налога на соцсети? Делитесь своими мыслями в комментариях! 👇

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