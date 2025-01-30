наталья коновалова
Банкротство физических лиц

Не все так просто с исполнительским иммунитетом

Как сохранить единственное жилье в банкротстве.

"ВС РФ: не все так просто с исполнительским иммунитетом"⚖️
(Определение от 22 января 2025 г. № 305-ЭС24-16011 по делу № А41-90531/2019)

📌Сегодня разбираемся с делом о банкротстве должника, в котором  финансовый управляющий и сам должник подали противоположные заявления:
-управляющий хотел утвердить порядок продажи имущества 🏠
-должник — исключить его из конкурсной массы.
Первая инстанция поддержала должника, но апелляция и кассация отменили этот судебный акт 🔄.

ВС РФ подтвердил, что исполнительский иммунитет не абсолютен и может быть ограничен при условии предоставления должнику замещающего жилья 🏘️.
Важным фактором является размер прогнозируемого пополнения конкурсной массы 💰, который должен оправдывать отказ от иммунитета.

Апелляционная инстанция своим решением лишила должника права повторно подавать такие требования, что нарушает процессуальное законодательство 🚫.

В итоге судебные акты апелляции и кассации отменены, решение первой инстанции осталось в силе.

Контакты: https://t.me/zakonsovet

Информации об авторе

наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

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