"ВС РФ: не все так просто с исполнительским иммунитетом"⚖️

(Определение от 22 января 2025 г. № 305-ЭС24-16011 по делу № А41-90531/2019)

📌Сегодня разбираемся с делом о банкротстве должника, в котором финансовый управляющий и сам должник подали противоположные заявления:

-управляющий хотел утвердить порядок продажи имущества 🏠

-должник — исключить его из конкурсной массы.

Первая инстанция поддержала должника, но апелляция и кассация отменили этот судебный акт 🔄.



ВС РФ подтвердил, что исполнительский иммунитет не абсолютен и может быть ограничен при условии предоставления должнику замещающего жилья 🏘️.

Важным фактором является размер прогнозируемого пополнения конкурсной массы 💰, который должен оправдывать отказ от иммунитета.



Апелляционная инстанция своим решением лишила должника права повторно подавать такие требования, что нарушает процессуальное законодательство 🚫.



В итоге судебные акты апелляции и кассации отменены, решение первой инстанции осталось в силе.

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