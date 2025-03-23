ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас»

Налог на шляпы (1784-1811гг.)

В 1783 году премьер-министр Великобритании Уильям Питт ввел акцизный налог на мужские шляпы. В то время шляпы были популярным аксессуаром, и правительство решило использовать это в качестве источника дохода.

Налог действовал 27 лет: с 1784 по 1811 год и имел прогрессивный характер: сумма, взимаемая с покупателя, зависела от его дохода.

Шляпы были неотъемлемой частью гардероба для мужчин всех сословий, поэтому даже те, кто не мог позволить себе много шляп, платили меньше, чем более состоятельные граждане.



Продавцы шляп должны были получить специальную лицензию на продажу, которая стоила 2 фунта в год для жителей Лондона и 5 шиллингов для других регионов . Для подтверждения уплаты налога в каждую шляпу вставляли специальную печать; подделка этой печати каралась смертной казнью.

Введение налога вызвало споры о том, что именно следует считать шляпой. В 1804 году действие налога было расширено на все виды головных уборов, но в 1811 году налог отменили.

Этот налог не был единственным сбором на предметы быта в Великобритании. Известны также: