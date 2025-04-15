ЦОК Поисковик ПРОФК (2) 14.04 Мобильный
наталья коновалова
Обзор судебной практики

Корпоративные споры

Исключение участника из общества как способ разрешения корпоративного конфликта или  исключить нельзя оставить, часть 1.

Исключение участника из ООО осуществляется только в судебном порядке ⚖️ и регулируется статьей 10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Этот процесс довольно сложный и требует соблюдения строгих условий. 📜 Основные моменты:

1. Грубые нарушения обязанностей участника:
   - Несвоевременная оплата доли в уставном капитале (💰 если это предусмотрено уставом).
   - Разглашение конфиденциальной информации. 🔍
   - Срыв общего собрания участников. 🛑
   - Причинение ущерба ООО (например, заключение заведомо убыточных сделок). 📉

2. Препятствование деятельности общества:
   - Регулярное уклонение от участия в собраниях, блокирование принятия решений. 🚫
   - Иные действия или бездействие, затрудняющие работу ООО. ⚠️
 
Для подачи иска в суд необходимо:
- Подтвердить факт нарушения (документы, протоколы собраний, результаты экспертиз). 📂
- Продемонстрировать причинно-следственную связь между действиями участника и ущербом, нанесённым ООО. 🔗
 
В ходе судебного разбирательства оцениваются обоснованность требований и соблюдение процедуры исключения. В случае удовлетворения иска участник исключается, а его доля переходит к ООО (согласно ст. 23 закона об ООО). 🔄 После исключения участника осуществляется выплата его действительной стоимости доли, исчисляемой на основании бухгалтерской отчётности. 📊 Общество после решения суда обязано подать документы в налоговую службу для официального исключения участника из реестра. 🏛️
 

Примеры судебных актов по корпоративным спорам об исключении участников из общества включают:
- Дело № А08-11902/2021 об исключении участника ООО «ЮГОНСК-АГРО». 📁
- Дело № А40-260466/2021 об исключении участника «Регионотходы». 📁
- Дело № А40-265796/2022 об исключении участника ООО «Меридиан». 📁

📌Контакты:https://t.me/zakonsovet

Информации об авторе

наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

6 подписчиков 24 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию