Корпоративные споры

Исключение участника из общества как способ разрешения корпоративного конфликта или исключить нельзя оставить, часть 1.

Исключение участника из ООО осуществляется только в судебном порядке ⚖️ и регулируется статьей 10 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Этот процесс довольно сложный и требует соблюдения строгих условий. 📜 Основные моменты:

1. Грубые нарушения обязанностей участника:

- Несвоевременная оплата доли в уставном капитале (💰 если это предусмотрено уставом).

- Разглашение конфиденциальной информации. 🔍

- Срыв общего собрания участников. 🛑

- Причинение ущерба ООО (например, заключение заведомо убыточных сделок). 📉

2. Препятствование деятельности общества:

- Регулярное уклонение от участия в собраниях, блокирование принятия решений. 🚫

- Иные действия или бездействие, затрудняющие работу ООО. ⚠️



Для подачи иска в суд необходимо:

- Подтвердить факт нарушения (документы, протоколы собраний, результаты экспертиз). 📂

- Продемонстрировать причинно-следственную связь между действиями участника и ущербом, нанесённым ООО. 🔗



В ходе судебного разбирательства оцениваются обоснованность требований и соблюдение процедуры исключения. В случае удовлетворения иска участник исключается, а его доля переходит к ООО (согласно ст. 23 закона об ООО). 🔄 После исключения участника осуществляется выплата его действительной стоимости доли, исчисляемой на основании бухгалтерской отчётности. 📊 Общество после решения суда обязано подать документы в налоговую службу для официального исключения участника из реестра. 🏛️



Примеры судебных актов по корпоративным спорам об исключении участников из общества включают:

- Дело № А08-11902/2021 об исключении участника ООО «ЮГОНСК-АГРО». 📁

- Дело № А40-260466/2021 об исключении участника «Регионотходы». 📁

- Дело № А40-265796/2022 об исключении участника ООО «Меридиан». 📁



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