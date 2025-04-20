ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

Налог на деньги в земле или на неработающий капитал

Петр I был уверен, что деньги и капитал должны работать на экономику, а не лежать без дела 💰. Именно поэтому тех, кто прятал свои сбережения, государство с 1724 г. облагало специальным налогом — так называемым «налогом на деньги в земле» 🪙.



До петровской эпохи состоятельные люди часто хранили свои деньги дома, пряча их «в сундуках под полом» или закапывая клад 🏺🗝️, ведь доверие к финансовым учреждениям было очень низким 😐🏦. Но такие спрятанные богатства выпадали из экономического оборота, что тормозило развитие страны 💤.



С введением этого особого налога каждый владелец должен был задекларировать не только наличные деньги из золота и серебра, но и медные монеты, ценные бумаги 📄, тайные накопления, а также займы, выданные в долг 🤫.



Петр I считал, что «мертвый» капитал — то есть деньги, которые не находятся в обороте, — лишает казну доходов и поэтому должен облагаться налогом ⚖️. Ставка такого налога составляла около 1% — немалая сумма по тем временам, учитывая инфляцию и низкую финансовую активность 📈.



Факты сокрытия денег выявлялись при проверках или с помощью доносов.

Так, в Указе Петра 1 говорилось: «Кто станет деньги в землю хоронить, а кто про то доведёт и деньги вынет, доносчику из тех денег треть, а остальное на государя».

Таким образом, целью такого налога было выявить все денежные средства подданных и заставить их активно участвовать в экономической жизни страны ⚙️.



Вывод для современного бизнеса: государство всегда стремилось контролировать и облагать налогами любые формы капитала, даже те, что были спрятаны 🔎.



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