Допрос свидетелей в налоговом органе

В качестве адвоката мне нередко приходится сопровождать физических лиц на допросах в налоговых органах, где я выступаю их защитником ⚖️🙂.

Каждый гражданин Российской Федерации может быть вызван в ФНС для дачи свидетельских показаний, поэтому крайне важно иметь представление о правах и обязанностях всех сторон, участвующих в этой процедуре 🧐📜. Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса, налоговая инспекция вправе пригласить любое физическое лицо для допроса в качестве свидетеля. Однако сама процедура проведения допроса регулируется в НК РФ достаточно расплывчато, что часто приводит к различным затруднениям для допрашиваемых лиц 🤔. В частности, вопрос вызывает возможность присутствия сопровождающих лиц 👥, порядок оформления их полномочий 🖊️, временные рамки допроса, право свидетеля на консультацию с адвокатом 👨‍💼⚖️, внесение замечаний в протокол и другие аспекты.

Статья 90 НК РФ определяет порядок участия свидетеля в мероприятиях налогового контроля 💼. Сведения, имеющие значение для проверки, может иметь любое лицо, поэтому вызваны на допрос могут быть самые разные граждане 👤. Показания, полученные от свидетеля, фиксируются в специальном протоколе 📋. Перечень лиц, которых нельзя допросить как свидетелей, содержится в пункте 2 статьи 90 НК РФ. К ним относятся:

1) граждане, которые из-за малого возраста, физических либо психических особенностей не способны должным образом воспринимать обстоятельства, имеющие значение для проверки 🧒;

2) лица, получившие информацию в связи с выполнением профессиональных обязанностей, если эти сведения составляют их профессиональную тайну (к примеру, аудиторы, адвокаты, оценщики, арбитражные управляющие) 🕵️‍♂️🔒.

Обычно допрос проходит непосредственно в стенах налоговой инспекции 🏢, но по усмотрению налоговых работников мероприятие может быть организовано и в другом месте — например, по месту нахождения свидетеля, что разрешает пункт 4 статьи 90 НК РФ 🏠. Перед началом допроса сотрудник ФНС предупреждает об ответственности за заведомо ложные показания (пункт 5 той же статьи) ⚠️. После завершения процедуры свидетелю обязательно выдается копия протокола (пункт 6 статья 90 НК РФ) 📑. Также участники допроса — свидетель и его адвокат — вправе вносить свои замечания в протокол либо приобщать их к делу (статья 99 НК РФ) ✍️.

Стоит отметить, что законодательство недостаточно чётко определяет, как долго может длиться допрос, во сколько он должен начаться, сколько может быть сделано перерывов, какие сопровождающие лица могут присутствовать и каков порядок их допуска ⏳🤷‍♂️. Всё это зачастую приводит к спорным ситуациям ⚡. К примеру, инспекторы могут требовать от адвоката не только предъявления ордера, но и предоставления доверенности с конкретно прописанными полномочиями 📝.

В процессе налоговых проверок сотрудники ФНС часто исследуют действительность хозяйственных отношений между налогоплательщиком и его контрагентами (такими как поставщики, подрядчики, продавцы) — это связано с применением статьи 54.1 НК РФ 📦🤝. Чтобы получить нужную информацию, на допрос вызывается, например, гендиректор контрагента, вопросы ему задаются о деятельности организации и о ее взаимодействии с налогоплательщиком за проверяемый период 🧐💬. Помимо этого, присутствовать на допросе могут быть приглашены и работники самого налогоплательщика, а также сотрудники его партнерских фирм 👨‍💼👩‍💼.

Широкое обсуждение среди юристов вызвало письмо ФНС от 10 июля 2018 года № ЕД-4-15/13247, где присутствие адвоката при допросе свидетеля рассматривалось как признак возможного недобросовестного поведения налогоплательщика 🕵️‍♀️⚖️. Со временем данный документ был отозван, и привлечение адвоката к участию в допросе стало официально признано нормальной практикой 👍.

Позже ФНС России опубликовала разъяснения в письме от 17 августа 2020 г. № ЕА-4-15/13203@, в котором дала дополнительные комментарии относительно порядка допроса свидетеля с участием его представителя 📬📝.

В данном письме ФНС России признаёт, что налоговое законодательство не устанавливает права и обязанности лиц, сопровождающих гражданина, вызванного на допрос в налоговый орган в соответствии со статьёй 90 НК РФ. Вместе с тем, ФНС напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции РФ никто не может быть лишён права на квалифицированную юридическую помощь ⚖️. Также в письме содержатся ссылки на Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который определяет адвокатскую деятельность как оказание квалифицированной юридической помощи адвокатами физическим и юридическим лицам с целью защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию 🛡️.

Таким образом, письмо от 17 августа 2020 г. № ЕА-4-15/13203@ подтверждает возможность участия адвоката при допросе свидетеля в налоговом органе 👨‍⚖️.

В письме ФНС России от 17 августа 2020 г. № ЕА-4-15/13203@ предусмотрены следующие положения:

1. Если свидетель, допрашиваемый по статье 90 НК РФ, обращается за помощью к квалифицированному юристу, адвокат (в соответствии с пунктом 3 статьи 99 НК РФ) имеет право вносить замечания в протокол допроса или прилагать их к материалам дела. При этом сам свидетель отвечает на вопросы самостоятельно. В случае ошибок в протоколировании показаний можно обратиться к аудиозаписи допроса, так как налоговый орган вправе вести аудиозапись (о чём делается отметка в протоколе перед началом допроса) 🎤. Аналогичное право на аудиозапись имеет и адвокат 📱.

2. Следует подчеркнуть, что адвокат, присутствовавший на допросе свидетеля по вопросам налогового контроля (статья 90 НК РФ), не может быть допрошен налоговыми органами в качестве свидетеля, если сведения, полученные им, относятся к адвокатской тайне и связаны с исполнением профессиональных обязанностей 🤫. Сам факт обращения за юридической помощью также является адвокатской тайной. Таким образом, адвокат не может быть вызван в качестве свидетеля по вопросам, связанным с оказанием юридической помощи свидетелю.

Статья 90 НК РФ не предусматривает присутствие самого налогоплательщика или его представителя при допросе свидетеля. Это подтверждено письмом Минфина России от 22 октября 2015 г. № 03-02-07/1/60796. Однако сложившаяся практика не в полной мере соответствует положениям НК РФ, поскольку законодательство не содержит ограничений относительно круга лиц, которые могут присутствовать при допросе 🤷‍♂️. На данный момент вопрос о допуске сопровождающих лиц решается конкретными налоговыми инспекторами и часто зависит от их профессионализма и подхода.

С моей точки зрения, основные недостатки действующей редакции НК РФ, касающейся процедуры допроса свидетелей, заключаются в следующем:

1. Возможность проведения допросов в ночное время 🌙. Необходимо установить запрет на проведение допросов с 22:00 до 6:00.

2. Неограниченная по времени продолжительность допроса ⏰. В настоящее время НК РФ не определяет максимальную продолжительность допроса. Следует ввести ограничение – не более 4 часов без перерыва.

3. Участие нескольких инспекторов в допросе без их соответствующего упоминания в протоколе. Зачастую в допросе участвует несколько представителей налогового органа, что может создавать психологическое давление на свидетеля 😰.

4. Отсутствие у адвоката права задавать вопросы свидетелю. Такое право предоставляется по усмотрению инспектора, что делает его применение непредсказуемым 🙄.

5. Отсутствие права адвоката на консультацию с допрашиваемым в ходе допроса, включая возможность частых перерывов на консультации 🤝.

6. Отсутствие в НК РФ процедуры очной ставки для проверки показаний свидетелей при наличии противоречий 🔄.

Учитывая выявленные проблемы, необходимо внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ, которые бы регламентировали порядок участия адвокатов и иных представителей в процедурах налогового контроля, в том числе при проведении допроса свидетеля, а также установили бы чёткие и прозрачные правила для всех участников процесса 📑.

Контакты: https://t.me/zakonsovet