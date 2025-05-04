ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

💡 Как это влияет на клиентов?

Для клиентов это может означать незначительное увеличение расходов на профессиональные юридические услуги. Однако эти 13 евро зачастую компенсируются качественным и улучшенным доступом к правосудию.



Таким образом, по данным СМИ не смотря на небольшие дополнительные расходы, воздействие налога на адвоката (юридические услуги) на правовую сферу Франции имеет долгосрочный положительный эффект.



В РФ каждому гарантируется бесплатная квалифицированная юридическая помощь, но это не значит,что адвокат работает бесплатно. Не платит только лицо,которому государство предоставило бесплатного адвоката, а ему, в свою очередь, платит государство по утверждённым расценкам.

⚖️Поделитесь своим мнением в комментариях: как вы считаете, стоит ли внедрять подобный налог в нашей стране, ведь Конституция РФ гарантирует каждому гражданину РФ бесплатную квалифицированную юридическую помощь?



📌Контакты:https://t.me/zakonsovet