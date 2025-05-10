По следам интересных судебных дел

Получит ли номинал действительную стоимость доли при выходе из общества?



Сегодня мое внимание привлекло Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.04.2025 по делу № А70-471/2024) по корпоративном спору.



Суть дела:

Гражданин, на протяжении нескольких лет формально числившийся участником общества 😊, подал заявление о выходе из числа участников и потребовал выплаты действительной стоимости своей доли 💰.



Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования 👍. Апелляционный суд отменил это решение ❌, признав договор купли-продажи, на основании которого истцу первоначально были переданы доли в обществе, мнимой сделкой 🤔. Суд пришёл к выводу, что:

исполнение такой сделки завершилось выходом истца из общества. При этом были учтены обстоятельства — оплата долей производилась третьим лицом 🧑‍🤝‍🧑, а фактический контроль над обществом осуществлялся другим участником 👀.



Суд округа признал за истцом право на получение действительной стоимости доли ⚖️, указав, что по сведениям государственного реестра в течение нескольких лет до выхода истец официально являлся участником общества 📜.

Суд отметил, что: отношения между лицами, фактически контролирующими деятельность юридического лица (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ) 👔, и формальными участниками общества, которые получили этот статус по устному соглашению с бенефициаром исключительно для реализации его личных интересов, не могут быть противопоставлены публичности сведений Единого государственного реестра юридических лиц.

Буду следить за развитием данного дела в ВС РФ. Продолжение следует… 👀



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