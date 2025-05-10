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наталья коновалова
Право

По следам интересных судебных дел

Получит ли номинал действительную стоимость доли при выходе из общества?

Получит ли номинал действительную стоимость доли при выходе из общества?

Сегодня мое внимание привлекло Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.04.2025 по делу № А70-471/2024) по корпоративном спору.

Суть дела:
Гражданин, на протяжении нескольких лет формально числившийся участником общества 😊, подал заявление о выходе из числа участников и потребовал выплаты действительной стоимости своей доли 💰.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования 👍. Апелляционный суд отменил это решение ❌, признав договор купли-продажи, на основании которого истцу первоначально были переданы доли в обществе, мнимой сделкой 🤔. Суд пришёл к выводу, что:

исполнение такой сделки завершилось выходом истца из общества.

При этом были учтены обстоятельства — оплата долей производилась третьим лицом 🧑‍🤝‍🧑, а фактический контроль над обществом осуществлялся другим участником 👀.

Суд округа признал за истцом право на получение действительной стоимости доли ⚖️, указав, что по сведениям государственного реестра в течение нескольких лет до выхода истец официально являлся участником общества 📜.
Суд отметил, что:

отношения между лицами, фактически контролирующими деятельность юридического лица (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ) 👔, и формальными участниками общества, которые получили этот статус по устному соглашению с бенефициаром исключительно для реализации его личных интересов, не могут быть противопоставлены публичности сведений Единого государственного реестра юридических лиц.

Буду следить за развитием данного дела в ВС РФ. Продолжение следует… 👀
 
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наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

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