ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас

Налог на роботов

В США введён налог на использование роботов, что для многих людей стало плохой новостью. Одним из первых идею обложить роботов налогами озвучил Билл Гейтс ещё в 2017 году. По его замыслу, такой налог должен сдержать темпы автоматизации, а вырученные средства использовать для финансирования социальных программ — например, поддержки пожилых людей 🧓👵 или образования 🏫.



Гейтс предложил: если робот заменяет работника, получавшего, скажем, 50 тысяч долларов в год, то он должен облагаться налогами на том же уровне, что и человек, чтобы компенсировать выпадение поступлений в бюджет, включая взносы в фонды социального страхования 🏦.



Однако владельцы бизнеса не в восторге от подобных идей 😠 Для законодателей же налог на роботов стал удобным инструментом для пополнения бюджета 💰.



Интересно, что в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина России положительно относятся к введению налога на роботов, которые замещают людей на рабочих местах 🤔.

Уже сейчас сокращение рабочих мест из-за цифровизации и внедрения ИИ становится серьёзной проблемой для стран с высоким уровнем автоматизации 🏭. Эксперты отмечают, что на грани исчезновения оказываются ряд профессий. Например: бухгалтеры, аудиторы, секретари, операторы колл-центров, водители, курьеры, экспедиторы, машинисты поездов, операторы станков и др.

По прогнозам, в ближайшие 10 лет из-за автоматизации без работы останутся 8,5% трудоспособного населения мира 🌎. Остаётся только научить сами машины платить налоги вместо людей — хотя для этого понадобится наделить их полноценным искусственным интеллектом 🧠🤖. Кто знает, к чему это приведёт, если однажды им не понравится повышать для себя же налоги 😅.

Так что же наступит раньше: восстание машин или людей? 🤔⚡



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