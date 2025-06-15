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наталья коновалова
Право

Как при разводе поделить домашнего питомца?

Раздел имущества супругов при разводе.

Как при разводе поделить домашнего питомца? 🐾

В своей практике я часто сталкиваюсь с вопросами раздела совместно нажитого имущества, включая домашних животных 🐶🐱🦜🐢🐴. Это связано с тем, что мои доверители — люди бизнеса, а любые бизнес-процессы реализуются людьми, у которых есть семьи и домашние питомцы.

Сегодня трудно представить семью без домашних животных: кошки 🐱, собаки 🐶, попугаи 🦜, черепахи 🐢, а иногда даже лошади 🐴. Часто в одном доме проживает сразу несколько питомцев, и это распространено не только среди заводчиков, но и среди обычных людей.

В связи с этим вопрос о разделе домашних животных при разводе становится всё более актуальным. Суды при рассмотрении подобных дел, как правило, исходят из материальной стоимости животного 💰, поскольку отдельные редкие породы могут стоить сотни тысяч рублей. Очевидно, что делить бездомного котёнка, подобранного на улице 🐾, и породистого кота с высокой рыночной стоимостью — задачи разного масштаба. Тем не менее, с юридической точки зрения любое живое существо рассматривается как имущество 📄, которое может быть оценено специалистами.

Позиция Верховного суда РФ:

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, домашние животные считаются совместно нажитым имуществом супругов 📝, если приобретены в браке.

Таким образом, супругам стоит учитывать: при разводе судьба питомца решается не только с учётом личных привязанностей (в том числе детей 👧👦), но и материальной стоимости животного 💵.

Несколько примеров из практики:

  • После развода одна из пар не смогла самостоятельно решить вопрос о разделе имущества, включая щенка немецкой овчарки 🐕. Бывший муж заявил, что приобрёл собаку за 25 000 рублей и просил передать питомца жене с выплатой ему компенсации (половина стоимости). Однако супруга предоставила документы, подтверждающие, что щенок был подарен лично ей 🎁, и зарегистрирован в кинологической организации на её имя. В результате суд оставил собаку бывшей жене.

  • У другой пары возник спор по поводу породистого кота 🐈: бывший муж требовал признать кота совместной собственностью и выплатить ему компенсацию. Суд отказал в иске, так как не было доказано, что кот остался у бывшей супруги после развода.

  • В одном из дел спор завершился подписанием мирового соглашения 🤝: супруга доказала, что кот был ей подарен в браке на день рождения 🎂. В результате бывший супруг получил компенсацию в размере 150 000 рублей 💸.

На что важно обратить внимание:

  • Домашние животные 🐾 могут быть признаны совместным имуществом только при наличии соответствующих доказательств (например, договора или чека о покупке 🧾).

  • Юридически спор о судьбе питомца аналогичен спорам о разделе иных объектов имущества 🏠🚗🔌: квартир, мебели, бытовой техники.

  • Суды учитывают не только документы 📑, но и кто фактически ухаживал за животным, а также наличие эмоциональной привязанности ❤️.

  • Даже если стороны уже разделили недвижимость, автомобили или другие вещи, впоследствии могут возникнуть споры о правах на питомцев 🐦. Например, в одной из недавних практик после полутора лет судебных разбирательств истец дополнительно потребовал разделить не только домашний инвентарь, но и попугая 🦜.

Вывод

При разводе судьбу домашних животных 🐾 решают исходя из их статуса совместно нажитого имущества, наличия доказательств права собственности, личной и семейной привязанности, а иногда — по соглашению сторон с выплатой компенсации 🤝💵. Чтобы избежать затяжных конфликтов, рекомендуется заранее договариваться о судьбе питомца или закреплять соответствующие условия в брачном договоре 📃.

📌Контакты: https://t.me/zakonsovet

Информации об авторе

наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

6 подписчиков 39 постов

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Комментарии

7
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Проще всего поделить змею.

      Думаете проще? Тогда простейший вопрос - вдоль или поперёк ? а какую часть кому?

      Её легко измерить.

      Если вдоль, то длина у обоих одинакова

      а если поперёк - то толщина на каждом участке разная!

      так что...

      Вы думаете что всё так просто? Да, всё просто! Но не так!

      • Алексей Т.
        Главный бухгалтер

        @Arhimed0, при дележе имущества определяется его стоимость, определённая согласно существующему зак-ву. Объем, масса и т.п. не используются. Для дележа змейки(если она камень преткновения) необходимо так же найти удобоваримую единицу измерения. И это- длина! Т.к. достаточно сложно измерить в рублях то, что получится после раздела. И измерения поперёк и по объёму так же лишь усложняют и оттягивают результат.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    я долго пытался вставить одно словцо... но всё одёргивал сам себя - одно ли это и тоже или всё же разное. В смысле СОВЕРШЕННО разное. Можно ли ну хоть какую-то частичную аналогию применять или нет....

    Но тут за меня всё же высказались

    Таким образом, супругам стоит учитывать: при разводе судьба питомца решается не только с учётом личных привязанностей (в том числе детей 👧👦), но и материальной стоимости животного 💵.

    И это не абы чьи слова, а Верховного Суда!

    а значит... всё же аналоги есть. Ну тогда....

    Суды при рассмотрении подобных дел, как правило, исходят из материальной стоимости животного 💰, поскольку отдельные редкие породы могут стоить сотни тысяч рублей.

    детей тоже... по стоимости? Ибо... один - просто..... , а другой - он же всё-таки высокопородистый!

    • Старый ворчун

      детей тоже... по стоимости?

      С учетом привязанностей.

      - Я своих детей одинаково люблю. И Леночку, и эту, вторую, как её там...

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        С учетом привязанностей.

        ну стоимость всё равно же в зачёт идёт! По привязанности Леночку один забрал, ну значит суд отметил, что это равно ..... (сколько?) он уже себе взял.

        Другой на эту сумму должен имущества добрать

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