Как при разводе поделить домашнего питомца? 🐾



В своей практике я часто сталкиваюсь с вопросами раздела совместно нажитого имущества, включая домашних животных 🐶🐱🦜🐢🐴. Это связано с тем, что мои доверители — люди бизнеса, а любые бизнес-процессы реализуются людьми, у которых есть семьи и домашние питомцы.



Сегодня трудно представить семью без домашних животных: кошки 🐱, собаки 🐶, попугаи 🦜, черепахи 🐢, а иногда даже лошади 🐴. Часто в одном доме проживает сразу несколько питомцев, и это распространено не только среди заводчиков, но и среди обычных людей.



В связи с этим вопрос о разделе домашних животных при разводе становится всё более актуальным. Суды при рассмотрении подобных дел, как правило, исходят из материальной стоимости животного 💰, поскольку отдельные редкие породы могут стоить сотни тысяч рублей. Очевидно, что делить бездомного котёнка, подобранного на улице 🐾, и породистого кота с высокой рыночной стоимостью — задачи разного масштаба. Тем не менее, с юридической точки зрения любое живое существо рассматривается как имущество 📄, которое может быть оценено специалистами.



Позиция Верховного суда РФ:

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, домашние животные считаются совместно нажитым имуществом супругов 📝, если приобретены в браке.

Таким образом, супругам стоит учитывать: при разводе судьба питомца решается не только с учётом личных привязанностей (в том числе детей 👧👦), но и материальной стоимости животного 💵.



Несколько примеров из практики:

После развода одна из пар не смогла самостоятельно решить вопрос о разделе имущества, включая щенка немецкой овчарки 🐕. Бывший муж заявил, что приобрёл собаку за 25 000 рублей и просил передать питомца жене с выплатой ему компенсации (половина стоимости). Однако супруга предоставила документы, подтверждающие, что щенок был подарен лично ей 🎁, и зарегистрирован в кинологической организации на её имя. В результате суд оставил собаку бывшей жене.

У другой пары возник спор по поводу породистого кота 🐈: бывший муж требовал признать кота совместной собственностью и выплатить ему компенсацию. Суд отказал в иске, так как не было доказано, что кот остался у бывшей супруги после развода.

В одном из дел спор завершился подписанием мирового соглашения 🤝: супруга доказала, что кот был ей подарен в браке на день рождения 🎂. В результате бывший супруг получил компенсацию в размере 150 000 рублей 💸.

На что важно обратить внимание:

Домашние животные 🐾 могут быть признаны совместным имуществом только при наличии соответствующих доказательств (например, договора или чека о покупке 🧾).

Юридически спор о судьбе питомца аналогичен спорам о разделе иных объектов имущества 🏠🚗🔌: квартир, мебели, бытовой техники.

Суды учитывают не только документы 📑, но и кто фактически ухаживал за животным, а также наличие эмоциональной привязанности ❤️.

Даже если стороны уже разделили недвижимость, автомобили или другие вещи, впоследствии могут возникнуть споры о правах на питомцев 🐦. Например, в одной из недавних практик после полутора лет судебных разбирательств истец дополнительно потребовал разделить не только домашний инвентарь, но и попугая 🦜.

Вывод

При разводе судьбу домашних животных 🐾 решают исходя из их статуса совместно нажитого имущества, наличия доказательств права собственности, личной и семейной привязанности, а иногда — по соглашению сторон с выплатой компенсации 🤝💵. Чтобы избежать затяжных конфликтов, рекомендуется заранее договариваться о судьбе питомца или закреплять соответствующие условия в брачном договоре 📃.



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