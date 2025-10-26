Налог на полоскание белья в проруби и за ношение воды в коромысле (Россия)

В России тоже вводили довольно странные сборы. 🙂 Ранее мы уже рассказывали о налогах на бороды 🧔 и на цвет глаз 👁️. На этот раз — о плате за полоскание белья в проруби 🧺❄️ и за ношение воды в коромысле 🪣.



В Алтайском крае в начале XX века женщины платили по две копейки за каждый поход за водой с коромыслом. 💸 Там же существовал сбор за полоскание белья в проруби: за зимний период приходилось вносить по 20 копеек. 🧺❄️



В Красноярске на заседании городской думы в октябре 1914 года обсуждали таксу за пользование городскими прорубями. 🏛️ В докладе городской управы говорилось, что до 1914 года содержание открытых прорубей на р. Енисей оплачивалось из городского бюджета, «но так как содержание их не принадлежит к обязательным расходам города, а представляет обыкновенный источник доходов чрез взимание с обывателей соответственной платы за пользование, то городская управа находила бы возможным и своевременным устройство, содержание и эксплуатацию прорубей и платьемоен, как закрытых теплых, так и открытых холодных, отдавать с торгов желающим арендовать оные».



С 1903 года в Красноярске за полоскание белья в теплых прорубях взимали: с малой ручной корзины — 3 копейки 🪙, с большой бельевой — 10 копеек 🪙. С появлением городского водопровода эта такса постепенно утратила значение и доход от прорубей сократился. 🚰



Для жителей того времени это выглядело как налог на полоскание белья, но по сути это был экологический сбор: тот, кто чаще полощет белье и тем самым больше загрязняет реку, должен компенсировать это платой. История, однако, умалчивает, какие конкретные меры предпринимались для очистки рек у прорубей. 🤷



📌Контакты:https://t.me/zakonsovet