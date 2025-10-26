ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: Новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»: что изменится в учете →
наталья коновалова
Налоги, взносы, пошлины

Налог на полоскание белья в проруби и за ношение воды в коромысле (Россия)

ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас.

В России тоже вводили довольно странные сборы. 🙂 Ранее мы уже рассказывали о налогах на бороды 🧔 и на цвет глаз 👁️. На этот раз — о плате за полоскание белья в проруби 🧺❄️ и за ношение воды в коромысле 🪣.
 
В Алтайском крае в начале XX века женщины платили по две копейки за каждый поход за водой с коромыслом. 💸 Там же существовал сбор за полоскание белья в проруби: за зимний период приходилось вносить по 20 копеек. 🧺❄️
 
В Красноярске на заседании городской думы в октябре 1914 года обсуждали таксу за пользование городскими прорубями. 🏛️ В докладе городской управы говорилось, что до 1914 года содержание открытых прорубей на р. Енисей оплачивалось из городского бюджета, «но так как содержание их не принадлежит к обязательным расходам города, а представляет обыкновенный источник доходов чрез взимание с обывателей соответственной платы за пользование, то городская управа находила бы возможным и своевременным устройство, содержание и эксплуатацию прорубей и платьемоен, как закрытых теплых, так и открытых холодных, отдавать с торгов желающим арендовать оные».
 
С 1903 года в Красноярске за полоскание белья в теплых прорубях взимали: с малой ручной корзины — 3 копейки 🪙, с большой бельевой — 10 копеек 🪙. С появлением городского водопровода эта такса постепенно утратила значение и доход от прорубей сократился. 🚰
 
Для жителей того времени это выглядело как налог на полоскание белья, но по сути это был экологический сбор: тот, кто чаще полощет белье и тем самым больше загрязняет реку, должен компенсировать это платой. История, однако, умалчивает, какие конкретные меры предпринимались для очистки рек у прорубей. 🤷
 
📌Контакты:https://t.me/zakonsovet

Информации об авторе

наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

5 подписчиков64 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы