Предоставление новых доказательств в суде по налоговому спору: допустимо ли это? 🤔



Как правило, доказательства, подтверждающие позицию стороны в налоговом споре, представляются на стадии досудебного оспаривания решения, действия или бездействия налогового органа. 📄🔍 Тем не менее на практике дополнительное представление доказательств в суде возможно, если надёжно обосновать, почему их нельзя было представить ранее — при рассмотрении возражений на акт, апелляционной жалобы или жалобы на решение налогового органа. ⚠️ В правоприменительной практике, очевидно, имеются и исключения.

К примеру, 29 апреля 2025 г. 📅 Арбитражный суд Ханты‑Мансийского автономного округа — Югры принял решение по делу ООО «Глобал Транс» № А75‑5182/2023.

⚖️ В нём рассматривался вопрос о признании недействительным решения налогового органа, вынесенного по результатам камеральной налоговой проверки расчёта сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 12 месяцев 2021 года. По материалам дела налоговый орган полагал, что ООО «Глобал Транс» не учло все фактически выплаченные физическим лицам суммы, в результате чего доначисление НДФЛ составило 31,7 млн руб. 💰



Из судебного акта следует:

В ходе рассмотрения настоящего дела заявитель представил новые документы (счета на оплату, счета-фактуры, акты и др.) ходатайствами от 28.12.2023, от 06.01.2024, от 15.01.2024, от 14.02.2024, подтверждающие перечисление полученных руководителем Общества Плетосу Р.П. в качестве заработной платы денежных средств в адрес контрагентов ООО «Глобал Транс», а также возврат денежных средств в адрес Общества.

Проанализировав представленные документы, Управлением принято решение от 02.10.2024 № 7-14/14324@ о частичной отмене решения Инспекции № 7057 от 01.12.2022 в связи с предоставлением налогоплательщиком доказательств частичного возврата Обществу директором Общества полученных денежных средств (на сумму 8 870 511,41 руб.), а также расходование части полученных денежных средств на оплату обязательств самого Общества (на сумму 88 913 171,62 руб.).



Итак Общество в суде представило новые доказательства 🔍, подтверждающие частичный возврат директором полученных в виде займа денежных средств и то, что значительная часть этих средств была направлена на оплату обязательств самого Общества. В связи с этим Управление приняло решение скорректировать доначисления по НДФЛ на сумму 14,6 млн руб. ✅



Следовательно, возвращённые директором заемные средства не признаются его доходом и не включаются в налогооблагаемую базу по НДФЛ. ✅

В остальной части, которую Управление не отменяло, суд признал решение Инспекции законным. ⚖️



P.S. 📌 Дело демонстрирует, что дополнительные доказательства, представленные уже на этапе судебного обжалования и отсутствовавшие при досудебном обжаловании, могут оказаться успешным средством защиты прав налогоплательщика 🙂. В то же время полагаться на такую возможность следует осторожно: пункт 78 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.07.2013 № 57 устанавливает, что, как правило, сбор и представление доказательств должны происходить на стадии налогового контроля и при досудебном разрешении спора. ⚠️

