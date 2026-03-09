ТОП странных налогов, которые действовали раньше или действуют сейчас.

🤠 Розовый налог, гендерный разрыв и реальность в России 💰

💰 «Розовый налог» (pink tax) — неофициальная наценка на «женские» версии товаров и услуг (бритвы, шампуни, одежда) — заставляет женщин тратить больше на те же вещи.

📌Суть явления. Женщины переплачивают за идентичные мужским товары: бритвы, дезодоранты, шампуни, одежду и даже услуги (например, парикмахерские) .

· Масштаб переплат. Исследования показывают, что «налог» может составлять от 7% до 13% и выше . Например:

· Детский самокат розового цвета может стоить на 67% дороже такого же синего .

· В России женская одноразовая бритва может быть дороже мужской в три раза .

· Одинаковая футболка известного бренда для женщин стоит в среднем на 200–1400 рублей дороже .

📉 В России женщины в среднем получают меньше мужчин — и нередко это проявляется даже при одинаковой работе. Я сама лично ни раз сталкивалась с прекрасностями женского налога: и в ценообразовании на товары\услуги, и в оплате труда.

Так сложилось исторически: традиционные роли, ожидания по домашним обязанностям и материнству, а также неравный доступ к руководящим позициям формируют устойчивый разрыв в доходах.

💥Если вы видите женщину – руководителя предприятия, отдела, департамента, то знайте, что в момент назначения она оказалась на 2 или 3 головы выше своих конкурентов – мужчин, показала наилучшую эффективность.

⚖️ Итог: женщины зарабатывают меньше и одновременно несут дополнительные расходы — это усиливает экономическое неравенство и снижает финансовую независимость.

📌Что делать, чтобы менять ситуацию к лучшему:

- Прозрачность зарплат и аудит равенства оплаты — работодатели и государство должны публиковать данные и проверять практики оплаты.

- Законодательные меры и контроль — усиление антидискриминационных норм и их реальное применение.

- Поддержка равного распределения родительских обязанностей — гибкие отпуска для отцов, доступный уход за детьми.

- Развитие карьерных программ для женщин — менторство, обучение переговорам о зарплате, продвижение в менеджмент.

Поделитесь этим постом — чем больше людей поймут проблему, тем быстрее пойдут изменения.

📌Контакты: https://t.me/zakonsovet