🤠 Розовый налог, гендерный разрыв и реальность в России 💰
💰 «Розовый налог» (pink tax) — неофициальная наценка на «женские» версии товаров и услуг (бритвы, шампуни, одежда) — заставляет женщин тратить больше на те же вещи.
📌Суть явления. Женщины переплачивают за идентичные мужским товары: бритвы, дезодоранты, шампуни, одежду и даже услуги (например, парикмахерские) .
· Масштаб переплат. Исследования показывают, что «налог» может составлять от 7% до 13% и выше . Например:
· Детский самокат розового цвета может стоить на 67% дороже такого же синего .
· В России женская одноразовая бритва может быть дороже мужской в три раза .
· Одинаковая футболка известного бренда для женщин стоит в среднем на 200–1400 рублей дороже .
📉 В России женщины в среднем получают меньше мужчин — и нередко это проявляется даже при одинаковой работе. Я сама лично ни раз сталкивалась с прекрасностями женского налога: и в ценообразовании на товары\услуги, и в оплате труда.
Так сложилось исторически: традиционные роли, ожидания по домашним обязанностям и материнству, а также неравный доступ к руководящим позициям формируют устойчивый разрыв в доходах.
💥Если вы видите женщину – руководителя предприятия, отдела, департамента, то знайте, что в момент назначения она оказалась на 2 или 3 головы выше своих конкурентов – мужчин, показала наилучшую эффективность.
⚖️ Итог: женщины зарабатывают меньше и одновременно несут дополнительные расходы — это усиливает экономическое неравенство и снижает финансовую независимость.
📌Что делать, чтобы менять ситуацию к лучшему:
- Прозрачность зарплат и аудит равенства оплаты — работодатели и государство должны публиковать данные и проверять практики оплаты.
- Законодательные меры и контроль — усиление антидискриминационных норм и их реальное применение.
- Поддержка равного распределения родительских обязанностей — гибкие отпуска для отцов, доступный уход за детьми.
- Развитие карьерных программ для женщин — менторство, обучение переговорам о зарплате, продвижение в менеджмент.
Поделитесь этим постом — чем больше людей поймут проблему, тем быстрее пойдут изменения.
