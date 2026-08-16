Проценты за излишнее взыскание налога платят до последней копейки на счете

Налоговая инспекция доначислила ИП налог, пени и штраф. Предприниматель заплатил. Позже инспекция сама отменила часть решения – образовалась переплата. Деньги вернули, а проценты за пользование чужими деньгами платить отказались. Мол, проценты считаются до момента, когда сальдо на ЕНС стало положительным, а дальше – не их дело.



💰 Суды трёх инстанций встали на сторону бизнеса (дело № А06-6644/2025, Постановление АС Поволжского округа от 11.06.2026).



Ключевые выводы:



· Проценты на излишне взысканные налоги начисляются до дня фактического возврата денег на расчётный счёт, а не до формирования сальдо на ЕНС. Это прямо прописано в НК РФ.

· Отмена решения инспекции – признание излишнего взыскания, вина налогоплательщика (не подал документы вовремя) не имеет значения для расчёта процентов.

· Расчёт, который представил ИП, признан верным.



Что делать? Если у вас аналогичная ситуация – требуйте проценты за все дни до поступления денег на счёт. Ссылайтесь на это постановление.



Контакты: https://telegram.me/zakonsovet