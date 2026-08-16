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наталья коновалова
Судебная практика по налоговым спорам
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Проценты за излишнее взыскание налога платят до последней копейки на счете

Проценты за излишнее взыскание налога платят до последней копейки на счете

Налоговые споры.

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Налоговая инспекция доначислила ИП налог, пени и штраф. Предприниматель заплатил. Позже инспекция сама отменила часть решения – образовалась переплата. Деньги вернули, а проценты за пользование чужими деньгами платить отказались. Мол, проценты считаются до момента, когда сальдо на ЕНС стало положительным, а дальше – не их дело.

💰 Суды трёх инстанций встали на сторону бизнеса (дело № А06-6644/2025, Постановление АС Поволжского округа от 11.06.2026).

Ключевые выводы:

· Проценты на излишне взысканные налоги начисляются до дня фактического возврата денег на расчётный счёт, а не до формирования сальдо на ЕНС. Это прямо прописано в НК РФ.
· Отмена решения инспекции – признание излишнего взыскания, вина налогоплательщика (не подал документы вовремя) не имеет значения для расчёта процентов.
· Расчёт, который представил ИП, признан верным.

Что делать? Если у вас аналогичная ситуация – требуйте проценты за все дни до поступления денег на счёт. Ссылайтесь на это постановление.

Контакты: https://telegram.me/zakonsovet

Информации об авторе

наталья коновалова

наталья коновалова

адвокат в ПАСО

8 подписчиков97 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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