Налоговая инспекция доначислила ИП налог, пени и штраф. Предприниматель заплатил. Позже инспекция сама отменила часть решения – образовалась переплата. Деньги вернули, а проценты за пользование чужими деньгами платить отказались. Мол, проценты считаются до момента, когда сальдо на ЕНС стало положительным, а дальше – не их дело.
💰 Суды трёх инстанций встали на сторону бизнеса (дело № А06-6644/2025, Постановление АС Поволжского округа от 11.06.2026).
Ключевые выводы:
· Проценты на излишне взысканные налоги начисляются до дня фактического возврата денег на расчётный счёт, а не до формирования сальдо на ЕНС. Это прямо прописано в НК РФ.
· Отмена решения инспекции – признание излишнего взыскания, вина налогоплательщика (не подал документы вовремя) не имеет значения для расчёта процентов.
· Расчёт, который представил ИП, признан верным.
Что делать? Если у вас аналогичная ситуация – требуйте проценты за все дни до поступления денег на счёт. Ссылайтесь на это постановление.
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Проценты за излишнее взыскание налога платят до последней копейки на счете
Налоговые споры.
Налоговая инспекция доначислила ИП налог, пени и штраф. Предприниматель заплатил. Позже инспекция сама отменила часть решения – образовалась переплата. Деньги вернули, а проценты за пользование чужими деньгами платить отказались. Мол, проценты считаются до момента, когда сальдо на ЕНС стало положительным, а дальше – не их дело.
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