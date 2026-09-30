Свобода договора vs неравноценное встречное предоставление: где ВС РФ провел границу

По материалам дела №А40-222076/2023 (ООО «Годовалов» vs АБ «Такс Комплаенс»)

2⃣5⃣ сентября 2026 г. Верховный Суд РФ поставил точку в споре о гонораре в 100 млн руб. за юридические услуги, оказанные накануне банкротства.

🚨Суть дела:

Налоговая доначислила компании 📈НДС и страховые взносы на 452,2 млн руб., пени — на 236,7 млн руб., штраф — на 9,8 млн руб. Для обжалования этих требований 03.02.2023 компания заключила соглашение с адвокатским бюро на полный цикл сопровождения налогового спора — от обеспечительных мер до кассации. Цена — 100 млн руб. Фактически юристам перечислили 41,18 млн руб.

Позже в отношении компании возбудили банкротство. Налоговый спор в итоге был проигран: сначала удалось добиться частичной победы, но кассация отправила дело на новое рассмотрение, и суды отказали компании. Конкурсный управляющий оспорил соглашение как неравноценную сделку по п. 1 и 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

⚠️Что решили суды:

🔹 Первая инстанция отказала: опиралась на внесудебное заключение экспертной группы «Veta», оценившей услуги в 43,9 млн руб., и не увидела умысла на вред кредиторам.

🔹 Апелляция назначила судебную экспертизу. Эксперт определил рыночную стоимость фактически оказанных услуг в 6 359 920 руб. «Гонорар успеха» в соглашении прямо не был согласован, а успеха в итоге не было — значит, начислять его нельзя. Переплату в 34 816 551 руб. взыскали с адвоката Бегунова М.А. в конкурсную массу.

🔹 Кассация отменила апелляцию, посчитав судебную экспертизу недопустимой: эксперт якобы ненадлежаще предупреждён об уголовной ответственности и использовал устаревшие данные.

🔹 Верховный Суд РФ кассацию отменил, апелляцию оставил в силе.

Ключевые тезисы:

— эксперт подписался под предупреждением по ст. 307 УК РФ прямо в заключении — этого достаточно;

— данные рынка за 2022 год обоснованны, так как договор заключён в начале 2023 года;

— спор о коэффициенте инфляции не меняет главного: цена кратно выше рыночной;

— «гонорар успеха» применяется, только если он ясно и недвусмысленно согласован сторонами;

— для п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве достаточно самого факта неравноценности, если сделка совершена в течение года до банкротства.

❓Где же граница?

Свобода договора (ст. 421 ГК РФ) позволяет сторонам определять цену по своему усмотрению. Но в банкротстве эта свобода сталкивается с защитой кредиторов. Граница проходит не там, где суд просто считает гонорар «высоким», а там, где доказано существенное превышение рыночной стоимости аналогичных услуг.

В этом деле разрыв был кратным: 41,18 млн фактически уплачено против 6,36 млн рыночной стоимости фактически оказанных услуг. ⚡️При этом:

— соглашение заключено за год до банкротства;

— «гонорар успеха» не был согласован;

— конечного положительного результата не было.

Поэтому суд признал сделку недействительной в части превышения рыночной цены и вернул в конкурсную массу переплату.

❓Что это значит на практике?

1. Адвокатам, юристам и консультантам: если клиент в зоне банкротного риска, крупный гонорар — это не только коммерческий, но и правовой риск. Цену нужно обосновывать объёмом, сложностью, срочностью, составом команды. «Гонорар успеха» — только если он чётко прописан в соглашении.

2. Конкурсным управляющим: судебная экспертиза + аналоги + внутренние сделки должника + ответы рынка — рабочий набор для оспаривания.

3. Судам: кассация не должна подменять оценку доказательств; недопустимость экспертизы — только при реальных пороках, а не при несогласии с выводами.

4. Бизнесу: в предбанкротный период любые крупные платежи за услуги — зона повышенного внимания кредиторов.

⚠️Итог: Свобода договора заканчивается там, где начинается вред кредиторам.

В этом деле ВС РФ показал: судебная экспертиза и кратный разрыв между ценой и рынком — достаточная граница для признания сделки неравноценной.

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