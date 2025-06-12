115-ФЗ: что это за закон простыми словами и как он влияет на бизнес

Федеральный закон 115-ФЗ, или так называемый «антиотмывочный закон», — это один из ключевых нормативных актов в России, для многих предпринимателей и компаний этот закон стал причиной беспокойства, особенно из-за возможной блокировки счетов. В этой статье мы разберем, что такое 115-ФЗ

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Что такое 115-ФЗ простыми словами?😎

Этот 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был принят в 2001 году. Поскольку этот закон способствует предотвращению использования финансовой системы для совершения незаконных операций, иными словами, он обязывает банки, компании и индивидуальных предпринимателей проверять происхождение денег на своих счетах. То есть вы заработали монету. Будьте добры объяснить, откуда она у вас, а то ая-яй.

Это законодательство возлагает на банки и другие финансовые учреждения, включая платежные системы, обязанность проверять своих клиентов и их сделки. В случае возникновения подозрения, что деньги связаны с незаконной деятельностью, банк должен уведомить об этом Росфинмониторинг, который является органом по борьбе с финансовыми преступлениями.

В результате это означает, что счета предприятий могут быть заморожены или к ним может быть получен доступ в любое время при сообщении о подозрительных транзакциях в соответствии с правилами 115-ФЗ, что может привести к расследованию и даже блокировке счета.

Часто банки блокируют карты, так как не могут поступить иначе: если они не будут следить за своими клиентами и соблюдать 115-ФЗ и соответствующие регламенты, это грозит: лишением банка лицензии; штрафом юрлица минимум на 50 тысяч рублей; привлечением к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП. Самый большой штраф по статье — миллион рублей. Но еще примерно 30–40 % удержаний😮 — это отдельная тема.

Как работает 115-ФЗ?😰

Устанавливаются правила, которым должны следовать банки и их клиенты. Ниже приведена основная схема:

Идентификация клиента. Банки должны знать своего клиента, откуда берутся его деньги и что они с ними делают. Это известно как «Знай своего клиента». Да, звучит не ох***и ли эти господа, как будто они берут на себя слишком много, но это их работать. Когда вы открываете счет, вам звонит сотрудник банка и начинает своего рода допрос: что за компания?, чем занимаетесь?, какой оборот?, кто ваши клиенты?, где будете размещать рекламу? и т.д. Будьте готовы!

Отслеживать операции. Банки следят за своими транзакциями, и если какая-либо транзакция кажется им подозрительной, они ее помечают. Например, если вы внезапно получаете большую сумму без объяснения причин или часто переводите деньги на офшорные счета, это может вызвать вопросы. Очень многие мои клиенты, так попадали под блокировку при этом нужных доказательств у них не было, поэтому пришлось обжаловать в межведомственной комиссии.

Уведомление в Росфинмониторинг. Банк должен уведомить Росфинмониторинг о подозрительной транзакции. Клиент может даже не знать, что его проверяют.

115 ФЗ. Если будет установлено, что он является точным или лицо не предоставит документацию, подтверждающую законность транзакций, то банк может либо заморозить счет, либо отказать в проведении транзакции.

Штрафы и последствия нарушения 115 фз. 😐

Нарушение этого закона может привести к штрафам, а в случае бизнеса — к потере репутации и проблемам с партнерами. Тут по подробнее, потому-что от характера нарушения будет зависит взыскание со стороны надзорного органа.

1. Административные штрафы:

Неисполнение требований внутреннего контроля (отсутствие ПВК, несвоевременная идентификация клиентов):

Штраф: 50–100 тыс. руб. для юрлиц, 10–30 тыс. руб. для должностных лиц.

Пример: Банк оштрафован на 300 тыс. руб. за отсутствие обновленных ПВК 1.

Непредставление сведений в Росфинмониторинг :

Штраф: 200–400 тыс. руб. или приостановка деятельности до 60 суток.

Работа с клиентами из «террористических» списков :

Штраф: 300–500 тыс. руб. за неприостановку операций.

Препятствование проверкам :

Штраф до 1 млн руб. или дисквалификация руководителя на 1–3 года.

Для ИП штрафы применяются как для юрлиц, несмотря на статус

2. Репутационные риски и скрытые потери

Отток клиентов : Блокировка счетов или публикация информации о нарушениях снижает доверие.

Отказ банков в обслуживании : После штрафа кредитные организации могут разорвать отношения.

Сложности с партнерами: Контрагенты требуют дополнительных гарантий соблюдения 115-ФЗ. Некоторый партнеры тщательно изучают контагентов на предмет его прозрачности

3. Уголовная и гражданская ответственность

Уголовная ответственность наступает, если нарушения привели к отмыванию преступных доходов: Ст. 174 УК РФ предусматривает лишение свободы до 7 лет + штраф до 1 млн руб. 4. Гражданские иски: Контрагенты могут взыскать убытки, если сделка признана недействительной из-за нарушений 115-ФЗ.

Интересный кейс банк списал 50 тыс. руб. как «штраф за непредоставление документов» по 115-ФЗ. Верховный суд отменил решение: банки не могут вводить собственные штрафы за AML-проверки, так как это публичная функция, а не услуга

Как проверить контрагента по 115 фз?💥

Чтобы потом самим не отчитываться перед банком, а еще хуже, может быть, перед Налоговой за подозрительных контрагентов, вот пару советов по проверке своих клиентов.

На данном ресурсе можно получить информацию, включен ли контрагент в списки по нарушению 115-ФЗ. Запросите выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП: если компания, например, находится в стадии ликвидации, в выписке отразится эта информация. Узнать, начата ли процедура банкротства в отношении другой стороны, можно с помощью Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРБ). Также полезно узнать, не имеет ли директор или учредитель фирмы-партнера права занимать свою должность и много ли у него еще фирм-однодневок. Реестр дисквалифицированных лиц и специальная служба Федеральной налоговой службы помогут в этом. Проведите анализ контрагента среди должников с помощью сервиса ФНС и на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ).

Как 115-ФЗ влияет на бизнес: ИП и ООО🙃

Для индивидуальных предпринимателей (ИП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО) 115-ФЗ может стать серьезным вызовом. Рассмотрим основные риски и последствия.



Блокировка счета по 115-ФЗ

Самая распространенная проблема — это временная или полная блокировка расчетного счета. Банк может заморозить средства, если: Вы получили крупный перевод без подтверждающих документов (например, договора).

Вы часто снимаете наличные в больших объемах.

Ваши операции не соответствуют заявленному виду деятельности (например, ИП, зарегистрированный как парикмахер, получает деньги за продажу стройматериалов). После блокировки банк запрашивает объяснения и документы. Если вы не предоставите их в срок, счет может остаться заблокированным, а деньги — недоступными.

2. Увеличение бумажной работы

Закон обязывает бизнес предоставлять множество документов для подтверждения операций. Это может быть договор с контрагентом, акты выполненных работ, платежные поручения и т.д. Для малого бизнеса, особенно ИП, это создает дополнительную нагрузку.

3. Репутационные риски

Если ваш бизнес попадет под проверку по 115-ФЗ, это может отпугнуть партнеров и клиентов. Банки также могут отказать в открытии новых счетов или выдаче кредитов, если вы попали в «черный список».

4. Штрафы и проверки

Нарушение требований закона (например, непредоставление информации в Росфинмониторинг) может привести к штрафам. Для ООО штрафы могут достигать сотен тысяч рублей, а для ИП — десятков тысяч.

Интересный Кейс консалтинговая компания оспаривала необходимость соблюдать 115-ФЗ, утверждая, что не проводит операции за клиентов. Суд отклонил иск, указав, что любые бухгалтерские услуги подпадают под закон. Штраф — 100 тыс. руб. + требование внедрить внутренний контроль

Что делать, если счет заблокирован по 115-ФЗ?😭

Если ваш счет заморозили, не паникуйте. Следуйте этим шагам:

Свяжитесь с банком. Уточните причину блокировки и запросите список документов, которые нужно предоставить. Подготовьте документы. Соберите все бумаги, подтверждающие законность операций: договоры, счета, акты, выписки. Подайте жалобу в ЦБ РФ. Если банк нарушает ваши права, вы можете пожаловаться в Центральный банк России через их официальный сайт. Откройте счет в другом банке. Пока идет разбирательство, вы можете открыть резервный счет в другом банке, чтобы не останавливать бизнес.

Как бизнесу избежать проблем с 115-ФЗ?😫

Чтобы минимизировать риски, связанные с антиотмывочным законом, следуйте этим рекомендациям:

Ведите прозрачную деятельность. Убедитесь, что все операции соответствуют вашему виду деятельности, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Храните документы. Всегда держите под рукой договоры, акты и другие бумаги, подтверждающие законность сделок.

Не злоупотребляйте наличными. Старайтесь проводить операции через безналичные расчеты, чтобы избежать подозрений.

Своевременно отвечайте на запросы банка. Если банк запрашивает информацию, предоставляйте ее в установленные сроки.

Следите за изменениями в законодательстве. Антиотмывочный закон регулярно обновляется, и важно быть в курсе нововведений, особенно на 2025 год.



Что ждать от 115-ФЗ в 2025 году?🤪

В 2025 году ожидается ужесточение требований антиотмывочного закона. В связи с многочисленными неконтролируемыми переводами активизировались мошенники и неблагонадежные компании. Бизнесу необходимо адаптироваться к новым реалиям, иначе он будет сталкиваться с постоянными блокировками.

А что вы думаете по этой теме? Пишите в комментариях — обсудим!

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