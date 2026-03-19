В России предложили обновить подход к оценке доказательств в цифровых спорах
В профессиональном сообществе обсуждается проект нового федерального закона «О цифровой достоверности документов», который направлен на регулирование использования электронных данных в юридической практике.
Согласно проекту, предлагается ввести единый статус «цифрового доказательства», который будет применяться к документам, сформированным и хранящимся в информационных системах. Такой статус позволит использовать их в судах без дополнительного нотариального заверения при соблюдении ряда условий.
Ключевым элементом закона может стать внедрение механизма «контрольного цифрового следа» — специальной метки, фиксирующей историю изменений документа, включая дату, источник и действия пользователя.
Также в рамках инициативы предлагается:
закрепить обязательные требования к системам хранения юридически значимых данных
ввести ответственность за искажение цифровой истории документа
установить единые стандарты проверки актуальности нормативных ссылок
По мнению авторов инициативы, принятие закона позволит снизить количество споров, связанных с подлинностью документов, а также ускорит судебные процессы.
Ожидается, что обсуждение проекта продолжится с участием представителей юридического и IT-сообщества.
