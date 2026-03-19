Меннеджер Артур
В России предложили обновить подход к оценке доказательств в цифровых спорах

В России предложили обновить подход к оценке доказательств в цифровых спорах.

В профессиональном сообществе обсуждается проект нового федерального закона «О цифровой достоверности документов», который направлен на регулирование использования электронных данных в юридической практике.

Согласно проекту, предлагается ввести единый статус «цифрового доказательства», который будет применяться к документам, сформированным и хранящимся в информационных системах. Такой статус позволит использовать их в судах без дополнительного нотариального заверения при соблюдении ряда условий.

Ключевым элементом закона может стать внедрение механизма «контрольного цифрового следа» — специальной метки, фиксирующей историю изменений документа, включая дату, источник и действия пользователя.

Также в рамках инициативы предлагается:

  • закрепить обязательные требования к системам хранения юридически значимых данных

  • ввести ответственность за искажение цифровой истории документа

  • установить единые стандарты проверки актуальности нормативных ссылок

По мнению авторов инициативы, принятие закона позволит снизить количество споров, связанных с подлинностью документов, а также ускорит судебные процессы.

Ожидается, что обсуждение проекта продолжится с участием представителей юридического и IT-сообщества.

Проект федерального закона № 547892-9

Меннеджер Артур

Меннеджер Артур

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты
