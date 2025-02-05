Ведение бухгалтерии через бухгалтерскую фирму

Представь: твой бухгалтер — это Джеймс Бонд в мире цифр. Он спасает твой бизнес от штрафов, но его лицо ты видел только на аватарке в Zoom. Его рабочий день начинается в 6 утра с кофе и заканчивается в полночь криком: «Почему Excel снова завис?!»

Шутка в тему:

— Что сказал бухгалтер на свидании?

— «Дорогая, я подарю тебе баланс между работой и личной жизнью… как-нибудь после 20-го числа».