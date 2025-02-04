Как правильно вести учет в малом бизнесе. Пошаговое руководство для тех, кто не хочет разориться на штрафах

Первый шаг похож на выбор маршрута для путешествия. Если ошибиться, то вместо солнечного пляжа можно оказаться в налоговой пустыне.

УСН (упрощёнка) — идеальный вариант для любителей простоты. Налог платится с дохода или с прибыли (на ваш выбор).

Патент — для тех, кто ценит спокойствие. Купил патент — и забыл о налогах на год.

ОСНО (общая система) — выбор для фанатов сложностей. Тут и НДС, и налог на прибыль, и куча отчётности.

Полезный факт: Если вы выбрали УСН "доходы минус расходы", не забудьте, что расходы нужно подтверждать документами. Налоговая не поверит вам на слово, что вы потратили миллион на "разное".

Шутка: УСН — это лёгкий режим в игре. ОСНО — это хардкор. А патент — это читерство, но легальное.