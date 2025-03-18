Юридические кейсы: затягивание судебного процесса (как не нужно делать)

С одной стороны, это раздражает, когда оппонент использует любые предлоги для переноса заседаний (директор в командировке, юрист заболел, кошка отравилась и т.д.). С другой стороны, иногда такие действия необходимы по требованию доверителя (на удивление, порой суды удовлетворяют их просьбы, самое удивительное на моей памяти, это перенос, по причине того, что юристы на другом судебном разбирательстве, хотя их представитель стоит передо мной и судом, но при этом, у представителя нет номера другого дела, и информации в каком суде идет дело, хотя, у них в штате более 30 юристов, но думаю, что тут сыграл фактор, что их предприятие было градообразующим, в связи с чем, у них эта история прокатывала более 4 раз, но об этом расскажу в следующий раз).

Сегодня я хочу поделиться своим опытом, как мне удалось затянуть процесс на 11 месяцев, но сразу скажу, это не инструкция, а просто рассказ участника событий.