Юридические кейсы: затягивание судебного процесса (как не нужно делать)

С одной стороны, это раздражает, когда оппонент использует любые предлоги для переноса заседаний (директор в командировке, юрист заболел, кошка отравилась и т.д.). С другой стороны, иногда такие действия необходимы по требованию доверителя (на удивление, порой суды удовлетворяют их просьбы, самое удивительное на моей памяти, это перенос, по причине того, что юристы на другом судебном разбирательстве, хотя их представитель стоит передо мной и судом, но при этом, у представителя нет номера другого дела, и информации в каком суде идет дело, хотя, у них в штате более 30 юристов, но думаю, что тут сыграл фактор, что их предприятие было градообразующим, в связи с чем, у них эта история прокатывала более 4 раз, но об этом расскажу в следующий раз).
Сегодня я хочу поделиться своим опытом, как мне удалось затянуть процесс на 11 месяцев, но сразу скажу, это не инструкция, а просто рассказ участника событий.
Контекст дела
Доверитель (Поставщик) не смог вовремя поставить товар Покупателю.
Покупатель (Истец) расторг договор и подал иск в Третейский суд при ГК «Ростех» (ОООР «СоюзМаш России») на взыскание задолженности и процентов.
Я подключился к делу уже на стадии подачи иска. Задача была непростой: затянуть процесс, чтобы доверитель успел найти средства для погашения долга.
Этапы работы и принятые меры
Запросил перенос судебного заседания, т.к. я новый представитель (доверенность у меня была от даты судебного заседания) не успел ознакомиться с материалами и соответственно подготовить позицию (суд согласился);
Провел анализ судьи, посмотрел ее взаимосвязь с Истцом, а также ГК Ростех, но, к сожалению, ничего не смог найти, чтобы заявить отвод, в связи с чем подготовил Отзыв на Иск, а также сделал контрасчет неустойки, и самое главное, за 4 дня до судебного процесса, направил проект Мирового соглашения в адрес Истца (для чего, будет ниже);
На судебном заседании приобщил к материалам дела информацию о направлении Мирового соглашения, и учитывая тот факт, что представитель второй стороны не смог что-то ответить на указанное, т.к. не уполномочен, то получилось сделать еще один перенос на конец мая (спасибо майским праздникам);
В конце мая, суд рассмотрел дело по существу, и какие-либо мои попытки перенести отверг сразу, с формулировкой, что позиции сторон в материалах дела присутствуют, Поставщик добровольно деньги не вернул, в связи с чем, было вынесено Решение по делу;
Получив Решение Третейского суда, и немного выждав (там дается 3 месяца), было сформировано Заявление об отмене в Арбитражный суд г. Москвы. В качестве одного из обоснований взял за основу Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 N 2070/10, а именно противоречие решения третейского суда публичному порядку Российской Федерации;
Повезло, что одновременно с подачей с моей стороны Заявления на отмену решения, Истец подал Ходатайство о выдаче Исполнительного листа на принудительное взыскание (оно подается в Арбитражный суд), и по его заявлению, судебное разбирательство назначили раньше, буквально на неделю;
При рассмотрении Заявления о выдаче Исполнительного листа, заявил Ходатайство о приостановки дела, для недопущения в дальнейшем поворота дела (согласен, это не то Ходатайство, т.к. в данном случае надо заявить об объединении дел, но как я предполагал, судья не захотела это делать (учитывая, что уже было Определение о рассмотрении Заявления об отмене Решения у другого судьи), и она просто вынесла Определение о назначении иной даты о рассмотрения Заявления о выдаче Исполнительного листа по существу (то есть, моя цель была достигнута));
Как и предполагалось, в Заявлении об отмене решения было отказано, и далее мы уже встретились с оппонентом по рассмотрению его Заявления о выдаче исполнительного листа;
При рассмотрении Заявления о выдаче исполнительного листа, в самом начале заявил о приобщении Ходатайства об отсрочке исполнения решения суда, и вот при его подаче, мой оппонент со стороны Истца прямо взорвался, и очень эмоционально на него отреагировал (не буду приводить цитировать, т.к. в ином случае тут можно вставить только какие-либо символы, но точно не слова), основной посыл был, что мы все время максимально затягиваем рассмотрение дела, и к сожалению, суд согласился с его позицией и выдал исполнительный лист.
Итоги и выводы
1. Затягивание процесса возможно, но оно имеет последствия.
Если неустойка продолжает начисляться, это может привести к дополнительным финансовым потерям. Кроме того, оппонент может взыскать расходы на юристов и командировки.
2. Уважение к оппоненту.
Даже в условиях жесткого противостояния важно сохранять профессиональное уважение. После последнего заседания мой оппонент пожал мне руку и отметил, что затягивание процесса на 11 месяцев его впечатлило, хотя и вызвало раздражение.
3. Это не инструкция, а опыт.
Каждый случай уникален, и моя история — не руководство к действию, а пример того, как можно действовать в сложных ситуациях и с учетом требований доверителя.
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