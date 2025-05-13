Договор ренты: как расторгнуть его по щучьему велению и моему хотению?

Как заключается договор ренты, и какие нормы права он должен содержать

Договор пожизненного содержания с иждивением заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Договор должен содержать обязательное указание на стоимость всего объема содержания с иждивением. В случае если договором предусмотрен переход права собственности на недвижимое имущество, такой переход подлежит государственной регистрации.

В соответствии с п. 2 ст. 601 ГК РФ к договору пожизненного содержания с иждивением применяются правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено пар. 3, 4 гл. 33 ГК РФ.

На основании п. 1 ст. 158, ст. 584 ГК РФ договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Согласно ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1, нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона.

Кроме того, ст. 584 ГК РФ гласит о том, что договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества, подлежит также государственной регистрации.

Договор пожизненного содержания с иждивением должен содержать обязательное указание на стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц по договору пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, не может быть менее двух установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте РФ по месту нахождения имущества, являющегося предметом договора пожизненного содержания с иждивением, а при отсутствии в соответствующем субъекте РФ указанной величины - не менее двух установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ (п. 2 ст. 602 ГК РФ).

Договором пожизненного содержания с иждивением может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах (ст. 603 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено договором, такая выплата осуществляется по окончании каждого календарного месяца (ст. 598 ГК РФ).