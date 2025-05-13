Договор ренты: как расторгнуть его по щучьему велению и моему хотению?

Как заключается договор ренты, и какие нормы права он должен содержать
Договор пожизненного содержания с иждивением заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Договор должен содержать обязательное указание на стоимость всего объема содержания с иждивением. В случае если договором предусмотрен переход права собственности на недвижимое имущество, такой переход подлежит государственной регистрации.
В соответствии с п. 2 ст. 601 ГК РФ к договору пожизненного содержания с иждивением применяются правила о пожизненной ренте, если иное не предусмотрено пар. 3, 4 гл. 33 ГК РФ.
На основании п. 1 ст. 158, ст. 584 ГК РФ договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Согласно ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1, нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона.
Кроме того, ст. 584 ГК РФ гласит о том, что договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества, подлежит также государственной регистрации.
Договор пожизненного содержания с иждивением должен содержать обязательное указание на стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц по договору пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, не может быть менее двух установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте РФ по месту нахождения имущества, являющегося предметом договора пожизненного содержания с иждивением, а при отсутствии в соответствующем субъекте РФ указанной величины - не менее двух установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ (п. 2 ст. 602 ГК РФ).
Договором пожизненного содержания с иждивением может быть предусмотрена возможность замены предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение жизни гражданина периодических платежей в деньгах (ст. 603 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено договором, такая выплата осуществляется по окончании каждого календарного месяца (ст. 598 ГК РФ).
Какие условия могут быть предусмотрены договором ренты пожизненного содержания с иждивением
Согласно ст. 421 ГК РФ, возможно предусмотреть различные условия, в частности:
обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде;
проведение периодического ремонта;
медицинская помощь, и уход;
оплата плательщиком ренты ритуальных услуг;
иное.
Необходимость в части индексации сумм, установленных договором
Пунктом 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2008 г. N 11-П предусмотрено, что помимо собственно гражданско-правовой составляющей в нормах, регулирующих договоры пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением, в том числе в части, касающейся определения минимального размера платежей и их увеличения с учетом уровня инфляции и повышения минимального размера оплаты труда, имеется определенное социально значимое содержание: зачастую граждане распоряжаются своим имуществом подобным образом не столько ради получения дохода как такового, сколько с целью сохранения уровня жизнеобеспечения. Соответственно, Российская Федерация, как правовое и социальное государство, обязана гарантировать адекватную защиту прав и законных интересов тех граждан, для которых получение регулярных платежей по таким договорам может стать одним из основных источников существования.
Сроки уплаты ренты
По общему правилу постоянная рента выплачивается по окончании каждого календарного квартала, но иной порядок может быть установлен договором (п. 2 ст. 590 ГК РФ).
Срок выплаты пожизненной ренты – по окончании каждого календарного месяца. Иное также можно зафиксировать в договоре (ст. 598 ГК РФ).
Возможно ли отчуждение полученного имущества по договору ренты
Это возможно, однако рента обременяет земельный участок или другое недвижимое имущество, переданное под ее выплату. Это означает, что обязательства плательщика ренты по договору ренты перейдут к приобретателю имущества (п. 1 ст. 586 ГК РФ).
При этом плательщик ренты, передавший недвижимое имущество в собственность другого лица, будет нести субсидиарную с ним ответственность по требованиям получателя ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты. Также стороны могут предусмотреть договором солидарную ответственность по этому обязательству (п. 2 ст. 586 ГК РФ).
Для договора пожизненной ренты с содержанием предусмотрено, что плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в обеспечение пожизненного содержания, только с предварительного согласия получателя ренты (ст. 604 ГК РФ).
Налогообложение сумм, получаемых по договору ренты
Периодические платежи, поступающие получателю ренты – физлицу по договору ренты, это его доход, облагаемый НДФЛ. Если плательщик ренты также физлицо, то получатель ренты должен самостоятельно задекларировать этот доход и заплатить НДФЛ по окончании года. А вот если плательщиком ренты является юрлицо или предприниматель, то они будут выступать налоговыми агентами и сами удержат с выплачиваемого дохода в виде ренты НДФЛ (ст. 226 НК РФ).
Кроме того, если недвижимость находилась в собственности получателя ренты менее минимального срока владения, то единовременная сумма, уплаченная при передаче недвижимости, также будет облагаться НДФЛ по ставке 13% или 15% как при обычной купле-продаже (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). Получатель ренты должен самостоятельно задекларировать доход (можно применить имущественный вычет) и заплатить налог.
Необходимость в проведении индексации сумм, указанных в договоре ренты
В случае, если в Договоре ренты установлено, что содержание получателя ренты привязано к МРОТ и/или определенной сумме, и в случае не проведения индексации, то указанное возможно использовать как одно из доказательств существенного нарушения договора плательщиком ренты, которое дает право получателю ренты требовать расторжения договора, свидетельствует, в частности, отсутствие индексации содержания получателя ренты, необеспечение бесплатного проживания и надлежащего содержания жилого помещения, в результате чего получатель ренты в значительной степени лишился того, на что рассчитывал при заключении договора (подтверждается в частности Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17.04.2018 N 18-КГ18-28).
Налогообложение доходов физических лиц от продажи недвижимого имущества
В соответствии с пунктом 4 статьи 217.1 НК РФ минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 217.1 НК РФ.
Так, в частности, согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет три года в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.
Уплата ежегодного налога при расторжении договора ренты
Если недвижимость была в собственности хотя бы часть года, налог на имущество (ст. 399 НК РФ) начисляется пропорционально этому периоду.
Если расторжение договора до начала отчетного периода (календарного года), налог не начисляется, так как на 1 января вы уже не были собственником.
Стоимость ежемесячного материального обеспечения и пожизненное содержание, какая между ними разница? Можно ли технически провести взаимозачет, если указанное зафиксировано в денежном эквиваленте?
Договор может содержать различные условия, которые стороны определили и зафиксировали, и в случае, если стоимость ежемесячного материального обеспечения и пожизненное содержание разграничено как отдельные пункты и отдельные суммы, то проведение взаимозачета возможно, но только в случае, если между сторонами будет достигнута договоренность (пример: стоимость ежемесячного содержания составляет 13 тыс. рублей, но от получателя ренты поступила просьба в определенном месяце закупить одежду, электронику и лекарства на сумму более 50тыс. рублей, и если стороны зафиксируют, что перерасход суммы уйдет в счет суммы пожизненного содержания в этот месяц, то это законно и в случае спора, суд займет позицию плательщика ренты (возможен конечно и формальный подход суда, а именно что взаимозачет должен быть только на однородные требования (деньги – деньги), но как указал выше, в случае достижения соглашения и самое главное, фиксации указанного, то суд должен встать на сторону плательщика ренты).
Кто должен платить за коммунальные услуги по договору ренты
Учитывая нормы законодательства Российской Федерации, именно собственник несет на себе бремя оплаты всех коммунальных платежей, т.к. именно он является собственником квартиры/дома, на основании договора ренты.
При этом, если после регистрации недвижимости в Росреестре не были осуществлены изменения в территориальных органах, то это не является основанием для расторжения договора (см. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 5-КГ19-196).
Отдельно прошу обратить внимание, что коммунальные услуги не входят в стоимость ежемесячного материального обеспечения и/или общего содержания в месяц, которые установлены договором ренты.
Расторжение договора ренты
Получатель ренты вправе требовать расторжения договора ренты в следующих случаях (ст. ст. 587, 599, п. 2 ст. 605 ГК РФ):
1)плательщик ренты не выполняет обязанности по обеспечению своих обязательств или по страхованию риска ответственности за невыполнение этих обязательств или утратил обеспечение по своим обязательствам - если под выплату ренты была передана денежная сумма или иное движимое имущество. В этом случае помимо расторжения договора можно потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением договора;
2)плательщик ренты существенно нарушил условия договора пожизненной ренты. В этом случае получатель ренты вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, а если имущество было передано бесплатно, то он может потребовать возврата имущества с зачетом его стоимости в счет выкупной цены ренты;
3)плательщик ренты существенно нарушил свои обязательства по договору пожизненного содержания с иждивением. В этом случае получатель ренты вправе потребовать возврата имущества без компенсации расходов, понесенных плательщиком ренты в связи с содержанием получателя. Право на возврат имущества принадлежит получателю ренты независимо от того, за плату или бесплатно оно передавалось плательщику ренты при заключении договора.
Существенное нарушение - это нарушение, которое влечет для получателя ренты такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
Например, существенными нарушениями можно признать замену плательщиком ренты по своей инициативе без согласования с получателем ренты ухода за ним на выплату ему денежных средств, если согласно условиям договора прямо оговорен способ выполнения плательщиком ренты своих обязательств, либо невыполнение условий об увеличении размера платежей, установленных на уровне прожиточного минимума на душу населения, в соответствии с ростом указанной величины (Определения Верховного Суда РФ от 02.10.2012 N 5-КГ12-51, от 22.03.2016 N 16-КГ16-1).
Получатель ренты хочет расторгнуть договор ренты, какие правовые маршруты выбираются для судебных споров
Договор пожизненной ренты расторгнут с большей долей вероятности, если получатель ренты докажет:
наличие действующего договора (предоставлением оригинала договора на обозрение суда и т.п.)
существенное нарушение договора Плательщиком ренты или наличие иных оснований для расторжения договора (ссылкой на соответствующий пункт договора и т.п.)
факт соблюдения досудебного (претензионного) порядка (квитанциями Почты России с описью вложения и т.п.).
Судебная практика по вышеуказанному в пользу Истца: Определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 15.07.2024 по делу N 88-5528/2024 (УИД 26RS0023-01-2023-004796-56); Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.10.2023 N 88-25129/2023; Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 24.08.2022 N 88-20437/2022; Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 16.12.2021 по делу N 88-29531/2021; Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 29.06.2020 по делу N 88-12904/2020; Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 02.12.2019 N 88-1185/2019; Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.03.2018 N 33-5701/2018 по делу N 2-1240/2017; Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 20.03.2018 по делу N 33-2646/2018; Апелляционное определение Московского городского суда от 14.12.2017 по делу N 33-51567/2017.
Дополнительно, в обосновании иска зачастую указывается, что при заключении договора получатель ренты в силу определенных факторов (возраста, неграмотности, состояния здоровья и т.д.) не был способен понимать значение своих действий (не мог отдавать отчет своим действиям) и руководить ими, хотя и являлся дееспособным лицом. При этом следует учитывать, что само по себе наличие общих заболеваний не свидетельствует о таком состоянии (психическом расстройстве), при котором получатель ренты не мог понимать значение своих действий и руководить ими (например, Апелляционное определение Московского городского суда от 04.07.2019 по делу N 33-30145/2019).
Отдельно, иск по расторжению Договора ренты могут подать и другие лица, права и интересы которых нарушены в результате заключения договора ренты. Как правило, это наследники получателя ренты (например, Определение Московского городского суда от 17.07.2019 N 4г-9092/2019, Апелляционное определение Московского городского суда от 14.06.2019 по делу N 33-20592/2019, Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.01.2020 по делу N 88-333/2020, Определение Московского городского суда от 18.09.2019 N 4г-11530/2019).
Отдельная стратегия возможна в случае использования и указания, что получатель ренты имеет те или иные заболевания, в частности: неуточненные психические расстройства, органическое расстройство личности, деменция (слабоумие), неврозоподобная шизофрения, гипертоническая болезнь, нарушения памяти, снижение интеллектуального мышления, перенесенные черепно-мозговые травмы, инсульт, хронические заболевания, связанные с сосудами головного мозга, повреждение головного мозга вследствие хронической алкогольной интоксикации (подтверждается судебной практикой: Определение Московского городского суда от 18.09.2019 N 4г-11530/2019; Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.01.2020 по делу N 88-333/2020; Апелляционное определение Московского городского суда от 20.02.2020 N 33-883/2020; Апелляционное определение Московского городского суда от 18.11.2019 по делу N 33-51808/2019; Апелляционное определение Московского городского суда от 14.06.2019 по делу N 33-20592/2019).
Факты и обстоятельства, которые позволят выиграть суд плательщику ренты
Указанное позволит занять более сильную правовую позицию и выиграть судебный спор, а именно:
1. Обязательства со стороны плательщика ренты исполнялись надлежащим образом (в частности выплаты, тут идеально подойдут банковские выписки, а также расписки о передаче наличных денежных средств, и свидетельские показания). При этом, суды порой приходят к выводу, что если разница в части выплат является несущественной, то это не существенное нарушение условий;
2. Покупка различных вещей, электроники, мебели, медикаментов, проведения ремонта, путевок в санатории и т.д. (но для более правильного формирования позиции, и чтобы рассмотрения дела не было по формальному признаку, желательно иметь переписку в мессенджерах, где об указанном просят, и отдельно указывается, что это будет считаться зачетом ежемесячного материального обеспечения и/или стоимостью общего содержания в месяц. К сожалению, учитывая возрастной ценз и родственные узы в данной категории споров, то практически всегда отсутствуют какие-либо документы в данной области доказывания, но если это носило систематический характер и продолжительное время (несколько лет), то возможно указание, что между сторонами достигнута устная договоренность об указанном);
3. Свидетельские показания, на основании которых возможно доказать как должный уход, так и постоянное участие в жизни (то есть, не формальное отчуждение нежилого имущества, а именно соблюдение договорных условий, которые были достигнуты и зафиксированы нотариусом);
4. Длительность заключенного между сторонами договора, и фактическая (порой даже устная (тут необходимо сделать небольшую ремарку, т.к. если указанное переводить в судебную плоскость, то возражающая сторона в части устных договоренностей скорее всего сошлется на Определение Верховного Суда РФ от 02.10.2012 N 5-КГ12-51)) договоренность между сторонами о замене одного обязательства на иное (то есть: Стороны предусмотрели договором, что должно быть обеспечение питанием, одеждой и т.д., но в дальнейшем вместо этого было принято решение заменить указанное на денежную ежемесячную компенсацию, которая равна или больше указанных расходов, а также наоборот (см. Апелляционное определение Московского городского суда от 06.10.2020 по делу N 33-38520/2020));
5. Фактическое и намеренное уклонение получателя ренты от платежей и общения с плательщиком ренты, не является основанием для расторжения договора, но только в случае, если ежемесячные платежи в обязательном порядке перечисляются на имеющиеся реквизиты, или депозит нотариуса (см. Апелляционное определение Московского городского суда от 10.12.2019 по делу N 33-54906/2019).
Вышеуказанное, отдельно подтверждается судебной практикой:
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.01.2020 по делу N 88-79/2020; Апелляционное определение Московского городского суда от 20.11.2019 по делу N 33-51967/2019; Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2019 по делу N 33-40481/2019; Апелляционное определение Московского городского суда от 18.06.2019 по делу N 33-22925/2019.
Ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств плательщиком ренты в виде перечисления ежемесячных платежей
Зачастую возникает ситуация, когда плательщик ренты по тем или иным основанием не вносит (полностью или частично) установленные договором ежемесячные платежи, и указанное по своей правовой природе является существенным нарушением условий договора (существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора).
Однако, в практике встречаются случаи, когда плательщик ренты после заключения и регистрации договора перечисляет авансовым платежом денежные средства большего объема, чем это установлено договором (то есть, создает своего рода депозит), и указанное судом воспринимается как надлежащее исполнение взятых на себя обязательств (см. Апелляционное определение Московского городского суда от 30.03.2023 N 33-11513/2023).
Учитывая изложенное, и в случае, если плательщик ренты не вносил (полностью или частично) установленные договором ежемесячные платежи, но уже на стадии судебного спора решил внести все суммы, то будет ли это считаться исполнением обязательств? К сожалению нет, т.к. при буквальном толковании договора (если периодичность в нем), стороны установили определенную систематичность платежей (как пример: ежемесячно), в связи с чем, это является нарушением взятых на себя обязательств по договору и является основанием для:
1. Расторжение договора;
2. Начисления и взыскания платежей (ст. 587 ГК РФ);
3. Начисления процентов на сумму отсутствующих платежей (ст. 588 ГК РФ).
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