ЦОК Премиум 6000 20.03 (3) Мобильный
Софья Ан
Бухгалтеры

Моя рабочая неделя: в объективе и за кадром

Начало весны — прекрасное время для подведения итогов: сдаем отчеты, прощаемся с зимой, вспоминаем о своих личных достижениях и ценности. Для уточнения деталей по последним вопросам и переключения внимания и на себя, предлагаю пройти самим или предложить пройти коллегам совместную активность/шуточный опросник.

  1. Если бы ваша профессиональная жизнь была фильмом, какой бы жанр он имел и какую бы роль/главную! / в ней вы играли (роль кого?)?

  2. Если бы вы могли стереть одно воспоминание о работе, что бы это было?

  3. Если бы вы имели возможность поменять что-то одно в своей работе (а работодатель сразу бы согласился, не важно, на что)-что бы это было?

  4. если бы про ваш опыт, пережитый и приобретенный на этой неделе/ месяце, написали статью –какой бы у нее был заголовок?  (можно использовать реальные источники, фото)

  5. Если бы ваша работа могла говорить, что бы она сказала о вас?

  6. Если бы вы могли дать один совет себе в начале карьеры, что бы это было?

  7. Какой супергеройский навык вам бы пригодился на работе?

  8. Опишите свою работу в трех эмодзи.

Делитесь своими историями в комментариях. Давайте будем вдохновлять друг друга…

Информации об авторе

Софья Ан

Софья Ан

Руководитель проектов в ООО

3 подписчика 7 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Софья Ан
    Руководитель проектов

    1. Это была бы фантастическая комедия. а я в ней стендапер)

    2. вот тут мне везет, нечего стирать из памяти. все мое, родное и нужное.

    3. творческая работа 2 часа в день из дома)

    4. у меня заголовок как текст песни "вот и лето прошло...словно и не бывало".

    5. что ей нужно больше меня (перегруз по задачам)

    6. никого не слушай и не сомневайся в себе никогда! все знают примерно столько же! и не каждый руководитель реально является таковым с позиции ответственности - будь аккуратна.

    7. многозадачность))) + жидкое тело как у Терминатора. I' ll be back ...

    8/

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Если бы вы могли стереть одно воспоминание о работе, что бы это было?

    как ЭТО можно вообще стирать?

    ведь ВСЁ что произошло в течение работы (и плохое, и хорошее, и всех других окрасов) - это есть накопленный ОПЫТ ! мы на нём и дальше продолжаем накапливать...

    Это же как стена!

    Она строится, возволится по кирпичику, по кирпичику...

    И тут поступает вопрос - а какой бы ты кирпичик выбросил бы?

    Ну выбрось - и стена уже, если не завалится, то прочность её уже нарушится.

    А если решить не один кирпичик, а несколько? то тогда уже точно рухнет!

    Конец зданию!

    Или начинай всё по-новой.... А времени теперь хватит?...