Моя рабочая неделя: в объективе и за кадром

Если бы ваша профессиональная жизнь была фильмом, какой бы жанр он имел и какую бы роль/главную! / в ней вы играли (роль кого?)?
Если бы вы могли стереть одно воспоминание о работе, что бы это было?
Если бы вы имели возможность поменять что-то одно в своей работе (а работодатель сразу бы согласился, не важно, на что)-что бы это было?
если бы про ваш опыт, пережитый и приобретенный на этой неделе/ месяце, написали статью –какой бы у нее был заголовок? (можно использовать реальные источники, фото)
Если бы ваша работа могла говорить, что бы она сказала о вас?
Если бы вы могли дать один совет себе в начале карьеры, что бы это было?
Какой супергеройский навык вам бы пригодился на работе?
Опишите свою работу в трех эмодзи.
Делитесь своими историями в комментариях. Давайте будем вдохновлять друг друга…
Комментарии2
1. Это была бы фантастическая комедия. а я в ней стендапер)
2. вот тут мне везет, нечего стирать из памяти. все мое, родное и нужное.
3. творческая работа 2 часа в день из дома)
4. у меня заголовок как текст песни "вот и лето прошло...словно и не бывало".
5. что ей нужно больше меня (перегруз по задачам)
6. никого не слушай и не сомневайся в себе никогда! все знают примерно столько же! и не каждый руководитель реально является таковым с позиции ответственности - будь аккуратна.
7. многозадачность))) + жидкое тело как у Терминатора. I' ll be back ...
8/
как ЭТО можно вообще стирать?
ведь ВСЁ что произошло в течение работы (и плохое, и хорошее, и всех других окрасов) - это есть накопленный ОПЫТ ! мы на нём и дальше продолжаем накапливать...
Это же как стена!
Она строится, возволится по кирпичику, по кирпичику...
И тут поступает вопрос - а какой бы ты кирпичик выбросил бы?
Ну выбрось - и стена уже, если не завалится, то прочность её уже нарушится.
А если решить не один кирпичик, а несколько? то тогда уже точно рухнет!
Конец зданию!
Или начинай всё по-новой.... А времени теперь хватит?...