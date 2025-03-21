Моя рабочая неделя: в объективе и за кадром

Если бы ваша профессиональная жизнь была фильмом, какой бы жанр он имел и какую бы роль/главную! / в ней вы играли (роль кого?)?

Если бы вы могли стереть одно воспоминание о работе, что бы это было?

Если бы вы имели возможность поменять что-то одно в своей работе (а работодатель сразу бы согласился, не важно, на что)-что бы это было?

если бы про ваш опыт, пережитый и приобретенный на этой неделе/ месяце, написали статью –какой бы у нее был заголовок? (можно использовать реальные источники, фото)

Если бы ваша работа могла говорить, что бы она сказала о вас?

Если бы вы могли дать один совет себе в начале карьеры, что бы это было?

Какой супергеройский навык вам бы пригодился на работе?