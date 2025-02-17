Что делать? Куда бежать? Недостоверность юридического адреса!

Сразу скажем, что домашние адреса индивидуальных предпринимателей налоговая не проверяет. Статус о недостоверности адреса может быть только адрес юридического лица.

ФНС считает адрес недостоверным в нескольких случаях это — массовость, проверка самих инспекторов, заявления третьих лиц или собственника помещения. Обжаловать действия налоговой, если отметка поставлена незаконно, но это займет время. Например, первый шаг - это подача жалобы, срок рассмотрения 1 месяц и часто случается, что срок продлевается. А если дойдет до суда , то здесь все намного дольше. А в это время контрагенты могут не захотеть работать с организацией, у которой есть отметка о недостоверности или банк может не открыть счет или может дойти до крайних мер — ликвидации организации.

Если не убирать запись о недостоверности в течение 6 месяцев, налоговая начнёт ликвидировать компанию. Это занимает 3−4 месяца.

Так что сразу советуем менять адрес. Шаг первый — проверить Устав организации, если там прописан адрес полностью придется менять еще и Устав. По поводу помещения- это может быть арендованое или собственное помещение, состав документов в зависимости от этого меняется.

Документы для смены юридического адреса при смене устава:

заявление по форме Р13014;

решение или протокол о принятии новой редакции устава;

новая редакция устава в двух экземплярах;

договор аренды нового помещения.

Мы советуем отправлять документы электронно — это сократит расходы на нотариуса, гос. пошлины, почтовых расходов.

Всегда новый адрес тоже проверяется, поэтому важно чтобы там на месте ответили о принадлежности адреса к организации и даже советуем повесить табличку с названием организации.

Покупать «юридические адреса» без фактического размещения в офисе не стоит. В 95% случаев это массовые адреса, о которых налоговики прекрасно знают или очень скоро узнают.