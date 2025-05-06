ЦОК ПРЕМ 05.05 Мобильный (1)
Даниил Кадыров
АУСН

Как ООО перейти на АУСН

Никогда не думал, что может возникнуть потребность в таком элементарном материале, пока сам не столкнулся с ситуацией. Для ИП инструкций по переходу на АУСН полно, но для компаний такая опция как будто существует только на бумаге.

Ни статей, ни кнопки на сайте налоговой – только упоминание, что сделать это можно в личном кабинете. А как? В общем, можно, помогу вам найти кнопку.

Если Вы читаете эту статью в далеком и прекрасном будущем, где все сидят на АУСН и думаете "что за туториал по открытию двери?", знайте, что на момент написания этой статьи ни одной инструкции в Интернете не было, как и удобной кнопки на сайте ФНС.

Для ИП инструкций в интернете тьма, а они не очень нужны. В личном кабинете налогоплательщика-ИП кнопка перехода на АУСН огромная, всегда висит в шапке сайта. Разве что не все ей пользуются, потому что и так отчетность простая, плюс все топовые банки уже давно предлагают бесплатную бухгалтерию для ИП. Красота да и только, зачем на какие-то эксперименты подписываться?

Вот такая шикарная кнопка есть в ЛК ИП. У компаний ее нет.

А вот если вы захотите перейти на АУСН как компания, то вам нужно проделать следующие шаги:

1. Зайти в ЛК налогоплательщика

2. Пролистать баннер

3. Вы долистались. Жмите!

Да-да, сидит тут себе на четвертой странице баннера-листалки.

4. Выбирайте компанию, банк, ставку налогообложения, заполняйте контактные данные

5. Ждите

6. Готово, Вы великолепны!

При следующем визите в ЛК налогоплательщика Вы увидите такое зрелище. Значит, Вы все сделали правильно.

Вот так вот, самому зазорно писать статью о том, как найти кнопку на сайте, но на момент написания во всем Рунете нет ни единого материала о том, как это сделать. Значит, пусть будет первый. Может быть, кому-то окажется полезным. Но еще больше надеюсь, что эту дурацкую ситуацию исправят админы сайта ФНС и актуальность статьи пропадет.

А если вы хотите больше узнать, что такое АУСН и подходит ли он Вам, заходите к нам в телеграм, мы о нем тоже рассказываем.

Информации об авторе

Даниил Кадыров

Даниил Кадыров

Управляющий партнер в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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