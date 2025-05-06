Ни статей, ни кнопки на сайте налоговой – только упоминание, что сделать это можно в личном кабинете. А как? В общем, можно, помогу вам найти кнопку.
Если Вы читаете эту статью в далеком и прекрасном будущем, где все сидят на АУСН и думаете "что за туториал по открытию двери?", знайте, что на момент написания этой статьи ни одной инструкции в Интернете не было, как и удобной кнопки на сайте ФНС.
Для ИП инструкций в интернете тьма, а они не очень нужны. В личном кабинете налогоплательщика-ИП кнопка перехода на АУСН огромная, всегда висит в шапке сайта. Разве что не все ей пользуются, потому что и так отчетность простая, плюс все топовые банки уже давно предлагают бесплатную бухгалтерию для ИП. Красота да и только, зачем на какие-то эксперименты подписываться?
А вот если вы захотите перейти на АУСН как компания, то вам нужно проделать следующие шаги:
1. Зайти в ЛК налогоплательщика
3. Вы долистались. Жмите!
4. Выбирайте компанию, банк, ставку налогообложения, заполняйте контактные данные
5. Ждите
6. Готово, Вы великолепны!
При следующем визите в ЛК налогоплательщика Вы увидите такое зрелище. Значит, Вы все сделали правильно.
Вот так вот, самому зазорно писать статью о том, как найти кнопку на сайте, но на момент написания во всем Рунете нет ни единого материала о том, как это сделать. Значит, пусть будет первый. Может быть, кому-то окажется полезным. Но еще больше надеюсь, что эту дурацкую ситуацию исправят админы сайта ФНС и актуальность статьи пропадет.
А если вы хотите больше узнать, что такое АУСН и подходит ли он Вам, заходите к нам в телеграм, мы о нем тоже рассказываем.
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