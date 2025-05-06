Как ООО перейти на АУСН

Ни статей, ни кнопки на сайте налоговой – только упоминание, что сделать это можно в личном кабинете. А как? В общем, можно, помогу вам найти кнопку.

Если Вы читаете эту статью в далеком и прекрасном будущем, где все сидят на АУСН и думаете "что за туториал по открытию двери?", знайте, что на момент написания этой статьи ни одной инструкции в Интернете не было, как и удобной кнопки на сайте ФНС.

Для ИП инструкций в интернете тьма, а они не очень нужны. В личном кабинете налогоплательщика-ИП кнопка перехода на АУСН огромная, всегда висит в шапке сайта. Разве что не все ей пользуются, потому что и так отчетность простая, плюс все топовые банки уже давно предлагают бесплатную бухгалтерию для ИП. Красота да и только, зачем на какие-то эксперименты подписываться?

Вот такая шикарная кнопка есть в ЛК ИП. У компаний ее нет.

А вот если вы захотите перейти на АУСН как компания, то вам нужно проделать следующие шаги: