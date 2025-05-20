Как оформить интеллектуальную собственность в России в 2025 году

Сегодня её активно оформляют IT-компании, технологические стартапы, самозанятые специалисты, авторы обучающих курсов и создатели оригинального контента. Всё, что рождается в процессе творческого или инженерного труда и принимает уникальную форму — от фирменного знака до программного кода, — может и должно быть защищено.

Одного лишь заявления о правах недостаточно. Чтобы закрепить за собой статус законного правообладателя и быть готовым к защите интересов в случае спора, необходимо пройти юридически формализованную процедуру регистрации. Она включает в себя несколько ключевых этапов:

1. Идентифицировать объект интеллектуальной собственности

В первую очередь нужно определить, что именно подлежит регистрации. Это может быть товарный знак, изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, произведение литературы, аудиовизуальный контент или иной объект авторских и смежных прав.

2. Подготовить комплект документов

На этом этапе оформляется заявление, составляется описание объекта, прилагаются технические материалы: чертежи, изображения, схемы, фотографии и иные подтверждающие материалы, в зависимости от специфики объекта.

3. Подать заявку в уполномоченный орган

Заявка подаётся в Роспатент — дистанционно или при личном визите. В отдельных случаях, например, при регистрации селекционных достижений, рассмотрением занимается профильная комиссия Минсельхоза.

4. Пройти экспертизу

Подача заявки запускает этап экспертной оценки. Объект анализируется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (ФИПС) на соответствие установленным критериям: новизне, уникальности, правомерности и другим.

5. Получить патент или свидетельство

Если результат экспертизы положителен, выдается официальный документ о государственной регистрации — патент либо свидетельство. В случае отказа заявитель вправе обжаловать решение установленным порядком.

6. Обеспечить юридическое сопровождение объекта

После регистрации важно соблюдать правовой режим охраны интеллектуальной собственности: вовремя продлевать действие патента или свидетельства, оплачивать пошлины, фиксировать заключённые лицензионные или отчуждающие договоры.

В нашей практике регистрация товарных знаков, патентов и программного обеспечения — ежедневная работа, как для российских, так и для иностранных клиентов. Сегодня, когда санкционные ограничения ужесточаются, цифровой бизнес стремительно развивается, а конкуренция на глобальных рынках становится всё более острой, юридическая защита интеллектуальных активов перестаёт быть формальностью — она становится критически важным элементом деловой деятельности.

Зарегистрированный объект ИС не только обеспечивает правовую защиту, но и становится полноценным активом: его можно передать, продать, внести в уставной капитал, оформить в качестве залога или лицензировать. А в случае судебного разбирательства — он превращается в весомый аргумент на стороне правообладателя.