Как оформить интеллектуальную собственность в России в 2025 году

Сегодня её активно оформляют IT-компании, технологические стартапы, самозанятые специалисты, авторы обучающих курсов и создатели оригинального контента. Всё, что рождается в процессе творческого или инженерного труда и принимает уникальную форму — от фирменного знака до программного кода, — может и должно быть защищено.
Одного лишь заявления о правах недостаточно. Чтобы закрепить за собой статус законного правообладателя и быть готовым к защите интересов в случае спора, необходимо пройти юридически формализованную процедуру регистрации. Она включает в себя несколько ключевых этапов:
1. Идентифицировать объект интеллектуальной собственности
В первую очередь нужно определить, что именно подлежит регистрации. Это может быть товарный знак, изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, произведение литературы, аудиовизуальный контент или иной объект авторских и смежных прав.
2. Подготовить комплект документов
На этом этапе оформляется заявление, составляется описание объекта, прилагаются технические материалы: чертежи, изображения, схемы, фотографии и иные подтверждающие материалы, в зависимости от специфики объекта.
3. Подать заявку в уполномоченный орган
Заявка подаётся в Роспатент — дистанционно или при личном визите. В отдельных случаях, например, при регистрации селекционных достижений, рассмотрением занимается профильная комиссия Минсельхоза.
4. Пройти экспертизу
Подача заявки запускает этап экспертной оценки. Объект анализируется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (ФИПС) на соответствие установленным критериям: новизне, уникальности, правомерности и другим.
5. Получить патент или свидетельство
Если результат экспертизы положителен, выдается официальный документ о государственной регистрации — патент либо свидетельство. В случае отказа заявитель вправе обжаловать решение установленным порядком.
6. Обеспечить юридическое сопровождение объекта
После регистрации важно соблюдать правовой режим охраны интеллектуальной собственности: вовремя продлевать действие патента или свидетельства, оплачивать пошлины, фиксировать заключённые лицензионные или отчуждающие договоры.
В нашей практике регистрация товарных знаков, патентов и программного обеспечения — ежедневная работа, как для российских, так и для иностранных клиентов. Сегодня, когда санкционные ограничения ужесточаются, цифровой бизнес стремительно развивается, а конкуренция на глобальных рынках становится всё более острой, юридическая защита интеллектуальных активов перестаёт быть формальностью — она становится критически важным элементом деловой деятельности.
Зарегистрированный объект ИС не только обеспечивает правовую защиту, но и становится полноценным активом: его можно передать, продать, внести в уставной капитал, оформить в качестве залога или лицензировать. А в случае судебного разбирательства — он превращается в весомый аргумент на стороне правообладателя.
Как проходит регистрация объектов интеллектуальной собственности
1. Определение вида интеллектуального объекта
Понятие интеллектуальной собственности в российском праве носит собирательный характер. Оно объединяет широкий спектр результатов интеллектуального труда и средств индивидуализации, каждый из которых имеет собственную правовую природу, особенности регистрации и условия охраны.
Классификация объектов ИС в России
Объект ИС
Регистрация требуется
Компетентный орган
Срок правовой охраны
Изобретение
Да
Роспатент
20 лет
Полезная модель
Да
Роспатент
10 лет
Промышленный образец
Да
Роспатент
До 25 лет
Программа для ЭВМ
Нет*
По желанию — Роспатент
Жизнь автора + 70 лет
База данных
Нет*
По желанию — Роспатент
Жизнь автора + 70 лет
Товарный знак / знак обслуживания
Да
Роспатент
10 лет с возможностью продления
Коллективный товарный знак
Да
Роспатент
10 лет
Наименование места происхождения товара
Да
Роспатент
Бессрочно (при сохранении признаков)
Географическое указание
Да
Роспатент
10 лет с возможностью продления
Топология интегральной микросхемы
Да
Роспатент
10 лет
Селекционное достижение
Да
Госкомиссия Минсельхоза РФ
30 лет (растения) / 35 лет (животные)
Фирменное наименование
Нет
Автоматическая охрана при регистрации юрлица
Пока используется
Коммерческое обозначение
Нет
Требуется фактическое использование и доказательства
Пока используется
Произведения науки, литературы, искусства
Нет
Охраняется с момента создания
Жизнь автора + 70 лет
Смежные права (исполнения, фонограммы)
Нет
Охрана по факту создания / исполнения
50 / 70 лет
Секреты производства (ноу-хау)
Нет
Охрана обеспечивается договорным и режимным способом
Пока действует режим конфиденциальности
* — регистрация возможна, но не обязательна.
Корректное определение правовой природы объекта интеллектуальной собственности влияет не только на перечень документов, подлежащих подаче, но и на выбор регистрирующего органа. Большинство прав оформляется через Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), тогда как по вопросам регистрации селекционных достижений обращение направляется в специализированную комиссию при Минсельхозе России.
Для произведений, охраняемых авторским правом, возможна процедура депонирования — добровольная фиксация факта создания, которая существенно облегчает защиту прав в случае возникновения спора о приоритете или авторстве.
2. Подготовка документов для государственной регистрации
Состав пакета документов варьируется в зависимости от типа охраняемого объекта, а также от способа подачи — онлайн или при личном обращении. Тем не менее существует базовая структура, которая сохраняется для большинства заявлений.
Типовой перечень включает:
1. Заявление о регистрации
Документ, содержащий сведения о заявителе, объекте регистрации, авторе (если он отличается от заявителя), а также дополнительные данные, предусмотренные действующим законодательством и административными регламентами.
2. Описание объекта
Содержание и структура описания зависят от вида интеллектуальной собственности:
изобретение — формула, пояснительное описание, краткий реферат;
полезная модель — характеристика конструкции;
товарный знак — само обозначение, а также список классов по МКТУ (Международной классификации товаров и услуг);
программа для ЭВМ или база данных — краткое описание функциональных особенностей, а при необходимости — пример кода или структура данных;
промышленный образец — визуальное представление (рисунок, фото) и перечень существенных признаков;
селекционное достижение — описание морфологических, биологических и хозяйственно-ценностных характеристик.
3. Визуальные материалы
Изображения, схемы, чертежи, фотографии и иные графические документы, если объект требует наглядного представления.
4. Документ об уплате государственной пошлины
Подтверждение в форме платёжного поручения, банковского извещения или квитанции.
5. Доверенность на представителя
Оформляется в случае подачи заявки через доверенное лицо или патентного поверенного. Подписывается уполномоченным представителем и, в зависимости от способа подачи, может потребовать нотариального удостоверения.
Дополнительные документы (при необходимости):
письменное согласие автора, если он не является заявителем;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица (приказ, доверенность, договор);
копии приоритетных заявок, поданных ранее в других странах в рамках Парижской конвенции;
сведения о заключённых договорах, если заявка подаётся на основании перехода исключительного права.
3. Подача заявки в государственные органы
Процедура подачи заявления на регистрацию интеллектуальной собственности зависит как от вида объекта, так и — в отдельных случаях — от статуса заявителя. В большинстве ситуаций соответствующие полномочия возложены на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Однако для некоторых категорий предусмотрены специализированные механизмы, реализуемые через иные ведомства.
Основные способы подачи заявки
Форма подачи
Описание
Электронный кабинет на сайте Роспатента
Универсальный способ для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и патентных поверенных. Требует наличия усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Портал Госуслуг
Подходит для ограниченного круга объектов — преимущественно товарных знаков и программ для ЭВМ. Удобен для физических лиц и ИП.
Подача на бумажном носителе (лично или по почте)
Доступна всем категориям заявителей. Документы можно подать в канцелярию Роспатента либо направить по почтовому адресу ведомства.
Через патентного поверенного
Представление интересов осуществляется уполномоченным поверенным на основании доверенности.
Через Госкомиссию по селекционным достижениям
Специальный порядок подачи заявлений, касающихся новых сортов растений и пород животных. Приём осуществляется в соответствующем подразделении Минсельхоза РФ.
При выборе электронного способа подачи заявитель получает доступ к личному кабинету, через который можно отслеживать статус рассмотрения, подавать дополнительные документы, отвечать на запросы экспертизы и получать решения в цифровом формате.
С момента приёма заявления ему присваивается регистрационный номер и фиксируется дата подачи — именно она считается датой приоритета, с которой исчисляется срок правовой охраны и определяется преимущество при возникновении аналогичных заявок.
Процедура экспертизы заявки
После направления заявки в уполномоченный орган она поступает на рассмотрение и проходит процедуру экспертизы, регламентированную законом. В зависимости от типа объекта интеллектуальной собственности, экспертиза может ограничиваться формальной проверкой или включать несколько последовательных этапов — как, например, при регистрации патентов или товарных знаков.
Оценка проводится специалистами Роспатента либо, если речь идёт о селекционных достижениях, — профильной комиссией Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Основные стадии экспертизы
Этап
Содержание процедуры
Ориентировочные сроки
Формальная экспертиза
Проверка корректности заполнения и комплектности поданных материалов, соответствие установленным требованиям.
До 1 месяца
Экспертиза по существу
Анализ объекта на предмет охраноспособности: новизны, оригинальности, применимости и других критериев.
От 6 до 18 месяцев, в зависимости от объекта
Публикация сведений
Размещение информации о поданной заявке в официальном бюллетене (например, в случае изобретений, товарных знаков, НМПТ и др.).
По окончании формальной проверки или через 18 месяцев с даты приоритета
Направление запросов
В случае необходимости эксперт направляет запрос о предоставлении пояснений, исправлений или дополнительных документов.
В течение общего срока экспертизы
Критерии охраноспособности
Чтобы результат интеллектуального труда мог быть официально зарегистрирован и получить охрану, он должен соответствовать ряду обязательных условий:
Объективная форма выражения — результат должен быть представлен в наглядной, фиксируемой форме (например, в виде описания, изображения, кода, схемы и пр.).
Самостоятельность — объект не должен повторять ранее известные или уже зарегистрированные разработки.
Юридическая соответствие — объект должен отвечать требованиям законодательства, как по содержанию, так и по процедуре оформления.
Критерии по основным категориям объектов:
Объект ИС
Необходимые признаки охраноспособности
Изобретение
Новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость
Полезная модель
Новизна, промышленная применимость
Промышленный образец
Новизна, оригинальность
Товарный знак
Отличительная способность, отсутствие сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными обозначениями, соответствие общественным интересам
Программа для ЭВМ / база данных
Авторский характер, наличие объективной формы, соответствие охраняемым видам
Топология интегральной микросхемы
Оригинальность, неочевидность, наличие фиксируемой пространственной структуры
Селекционное достижение
Отличимость, однородность, стабильность, новизна (отсутствие распространения до установленного срока)
Наименование места происхождения товара / Географическое указание
Прямая связь качеств продукции с территорией происхождения, доказуемость уникальных характеристик, наличие репутации
5. Получение охранного документа
Если экспертиза завершилась положительно, уполномоченный орган — как правило, Роспатент, — выносит решение о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности. На этом этапе заявителю направляется уведомление с предложением об уплате государственных пошлин, включающих плату за саму регистрацию, публикацию сведений и оформление охранного документа.
Только после выполнения этих условий процедура считается завершённой, и право на объект приобретает юридическую силу.
Виды охранных документов и реестров
Объект
Документ
Государственный реестр
Изобретение
Патент
Государственный реестр изобретений РФ
Полезная модель
Патент
Государственный реестр полезных моделей РФ
Промышленный образец
Патент
Государственный реестр промышленных образцов
Товарный знак
Свидетельство
Государственный реестр товарных знаков РФ
Программа для ЭВМ
Свидетельство
Реестр программ для ЭВМ
База данных
Свидетельство
Реестр баз данных
Топология ИМС
Свидетельство
Реестр топологий интегральных микросхем
Селекционное достижение
Патент
Реестр охраняемых селекционных достижений
НМПТ / Географическое указание
Свидетельство
Реестр наименований мест происхождения товаров и географических указаний
Начиная с 2023 года охранные документы преимущественно оформляются в электронной форме — в виде файлов, подписанных усиленной электронной подписью. Заявитель может загрузить их через личный кабинет на сайте Роспатента. При необходимости возможно получение бумажной версии, оформляемой по отдельному запросу за дополнительную плату.
Документ, подтверждающий охрану, содержит:
наименование и описание зарегистрированного объекта;
дату подачи и дату регистрации;
сведения о правообладателе и (при необходимости) об авторе;
номер в соответствующем государственном реестре;
срок действия исключительного права;
указание на правовой приоритет.
Что делать при отказе в регистрации?
Если в результате экспертизы принято решение об отказе, у заявителя есть несколько способов обжалования:
Подать возражение в Палату по патентным спорам при Роспатенте — в течение 4 месяцев с момента получения решения.
Обратиться в арбитражный суд по месту нахождения регистрирующего органа.
Провести корректировку заявки, если причины отказа поддаются устранению.
Следует помнить, что право возникает только после внесения сведений в государственный реестр и уплаты всех установленных пошлин. До этого момента регистрация считается незавершённой, а исключительное право — не вступившим в силу.
Сопровождение зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности
Для того чтобы исключительное право сохраняло юридическую силу на протяжении всего срока действия и защищалось от нарушений, необходима системная работа по сопровождению объекта интеллектуальной собственности. Это включает как административные, так и правовые действия, которые могут осуществляться как самим правообладателем, так и с участием квалифицированных специалистов — патентных поверенных или юридических консультантов.
Основные элементы сопровождения
1. Продление правовой охраны
Подавляющее большинство объектов ИС имеют ограниченный срок действия и требуют регулярного подтверждения статуса. В случае пропуска сроков продления регистрация может быть аннулирована досрочно.
Объект ИС
Периодичность продления
Товарный знак
Каждые 10 лет
Промышленный образец (патент)
Каждые 5 лет (до 25 лет совокупно)
Селекционное достижение
Ежегодное подтверждение и продление
Изобретение, полезная модель
Ежегодная уплата пошлины за поддержание в силе
Некоторые пошлины допускается уплатить в рамках льготного периода, но уже с начислением дополнительного сбора.
2. Регистрация изменений и юридически значимых действий
Любые изменения в правовом статусе зарегистрированного объекта ИС подлежат официальной регистрации в соответствующем государственном реестре:
передача исключительных прав (уступка);
предоставление лицензии (исключительной или неисключительной);
оформление залога прав;
изменение сведений о правообладателе.
Без официального внесения в реестр такие действия не имеют юридической силы в отношении третьих лиц, а значит, не обеспечивают должного уровня защиты и не подлежат правоприменению.
3. Контроль за соблюдением прав и защита от нарушений
После государственной регистрации важно не только зафиксировать свои права, но и следить за их соблюдением:
мониторинг заявок на регистрацию сходных обозначений (особенно актуален для товарных знаков);
выявление контрафактной продукции на рынке;
контроль за несанкционированным использованием программного обеспечения, дизайна, технических решений;
документирование нарушений и формирование доказательной базы.
При выявлении фактов неправомерного использования правообладатель может направить досудебную претензию, инициировать переговоры, подать иск в суд или возбудить административное производство.
4. Внесение в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС)
Для пресечения незаконного ввоза контрафакта владельцы товарных знаков, патентов и промышленных образцов могут внести свои права в ТРОИС. Это даёт таможенным органам право самостоятельно выявлять и приостанавливать выпуск товаров, вызывающих обоснованные подозрения в нарушении исключительных прав.
5. Оценка, аудит и включение в капитал
Право на зарегистрированный объект ИС может быть не только инструментом правовой защиты, но и полноценным нематериальным активом компании. Такие объекты:
включаются в бухгалтерский баланс как НМА;
используются в качестве залогового обеспечения;
становятся предметом инвестиционных сделок;
учитываются при рыночной оценке бизнеса.
Юридическая регистрация делает данные действия правомерными, прозрачными и экономически обоснованными.
Схема регистрации
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Комментарии1
Даниил Кадыров супер статья! я бы добавила в текст: со всеми вопросами лучше обращаться к специалисту (патентному поверенному)