Передача долей в уставном капитале компании свободной экономической зоны в ОАЭ

Виды передачи долей в компаниях FZE

Как правило, процесс передачи долей в уставном капитале компаний свободной экономической зоны (FZE) может осуществляться в двух основных формах:

1. Внутренняя передача долей.

Речь идёт о переходе доли от одного из действующих участников компании к другому, будь то новый инвестор или уже зарегистрированный акционер. В качестве сторон сделки могут выступать как физические лица, так и юридические структуры, существующие партнёры и вновь вступающие лица.

2. Внешняя передача долей.

Подразумевает реализацию части или всей доли третьей стороне, физическому или юридическому лицу, ранее не имевшему отношения к компании. Такая форма актуальна при полной смене собственника компании FZE и передаче бизнеса в новые руки.