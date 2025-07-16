Передача долей в уставном капитале компании свободной экономической зоны в ОАЭ

Организации, зарегистрированные в свободных экономических зонах (Free Zone Entities, FZE), занимают весомое место в структуре экономики Объединённых Арабских Эмиратов. Открытие такой компании предоставляет иностранным инвесторам исключительное право на полное владение своим бизнесом внутри страны. Тем не менее, с учётом стратегических задач или изменения бизнес-обстоятельств, собственник FZE может оказаться перед необходимостью переуступки своей доли в пользу иного лица или юридического субъекта. В этом материале мы рассматриваем порядок передачи долей и процедурные аспекты, с которыми сталкиваются владельцы компаний FZE, действующих на территории Дубая.
Виды передачи долей в компаниях FZE
Как правило, процесс передачи долей в уставном капитале компаний свободной экономической зоны (FZE) может осуществляться в двух основных формах:
1. Внутренняя передача долей.
Речь идёт о переходе доли от одного из действующих участников компании к другому, будь то новый инвестор или уже зарегистрированный акционер. В качестве сторон сделки могут выступать как физические лица, так и юридические структуры, существующие партнёры и вновь вступающие лица.
2. Внешняя передача долей.
Подразумевает реализацию части или всей доли третьей стороне, физическому или юридическому лицу, ранее не имевшему отношения к компании. Такая форма актуальна при полной смене собственника компании FZE и передаче бизнеса в новые руки.
Порядок передачи долей в компании свободной экономической зоны
Процедура переоформления долей в уставном капитале FZE может незначительно варьироваться в зависимости от конкретной свободной зоны. Тем не менее, существует ряд этапов, которые, как правило, входят в стандартный регламент:
Согласование со стороны органов управления. Прежде всего, передача долей требует формального одобрения совета директоров и действующих участников компании.
Актуализация учредительной документации. Устав (AOA) и Меморандум о создании компании (MOA) могут потребовать внесения соответствующих изменений, отражающих смену собственников.
Обращение в административный орган свободной зоны. Компании необходимо подать заявление в надзорное ведомство соответствующей зоны, DMCC или DAFZA.
Проверка нового участника. Проводится процедура идентификации и проверки (KYC) в соответствии с нормами, направленными на борьбу с отмыванием денежных средств.
Получение необходимых разрешений. Если деятельность компании подлежит регулированию, потребуется получение сертификата об отсутствии возражений (No Objection Certificate, NOC) от профильных государственных органов.
Нотариальное заверение договора. Соглашение о передаче долей должно пройти официальное удостоверение в установленной форме.
Корректировка регистра акционеров. В соответствующие документы вносятся изменения, отражающие актуальную структуру участия в капитале.
Выдача нового сертификата. На имя приобретателя оформляется обновлённое свидетельство, подтверждающее владение долей.
Оформление окончательных подтверждающих документов. Регулятор свободной экономической зоны выдает официальные документы, подтверждающие завершение процедуры передачи.
Срок рассмотрения и утверждения, как правило, составляет от двух до четырёх недель, в зависимости от конкретной зоны и полноты поданных материалов. Для корректного прохождения всех этих этапов обычно привлекаются профильные юридические специалисты, обладающие практикой работы в юрисдикции ОАЭ.
Документы, необходимые для передачи долей в компании FZE
Для оформления перехода долей в уставном капитале FZE в Дубае предусмотрен определённый перечень документов, который различается в зависимости от того, кто выступает приобретателем — физическое или юридическое лицо.
Передача долей физическому лицу
Документ
Статус
Копия паспорта
Обязательна
Резидентская виза и ID Эмиратов
При наличии
Сертификат об отсутствии возражений
Требуется, если лицо трудоустроено в другой компании
Подтверждение адреса проживания
Обязательное требование
Передача долей юридическому лицу
Документ
Статус
Свидетельство о регистрации
Нотариально заверенное и засвидетельствованное
Учредительные документы (MOA и AOA)
Нотариально заверенные и засвидетельствованные
Резолюция участников
Нотариально заверенная и засвидетельствованная
Доверенность
Нотариально заверенная и засвидетельствованная
Образец подписи уполномоченного
Нотариально заверенный и засвидетельствованный
Копия паспорта директора
Обязательна
Сведения о структуре капитала и бенефициарах
Необходимы
Этот перечень отражает ключевые требования для проведения процедуры передачи долей как в случае с частными инвесторами, так и при участии корпоративных покупателей. Все представленные документы должны быть нотариально удостоверены и легализованы в соответствии с установленными нормами ОАЭ.
Часто задаваемые вопросы
Можно передать акции новой компании?
Да, компания свободной экономической зоны (FZE) вправе передать свою долю другому юридическому лицу. Для этого новое корпоративное лицо должно обладать действующей лицензией на осуществление деятельности в той же свободной экономической зоне.
Есть ли ограничение на объём передаваемых долей?
В большинстве свободных зон, например DMCC и DAFZA, допускается как частичная, так и полная передача долей, при условии получения согласия от действующих участников и соблюдения внутреннего регламента зоны.
Возможно ли передать долю иностранному инвестору?
Да, доля в FZE может быть отчуждена в пользу иностранного физического или юридического лица. Важно лишь соблюдать установленные требования конкретной свободной зоны, в том числе — касающиеся резидентского статуса, если новый участник планирует управлять компанией напрямую.
Подведём итоги
Передача долей в компаниях свободных экономических зон в ОАЭ позволяет изменить структуру владения бизнесом, что важно в процессе стратегического планирования и преемственности. Нужно действовать в полном соответствии с установленными процедурами, учитывая различия в нормативных требованиях, действующих в каждой зоне. Компаниям, желающим купить акции в Дубае, рекомендуется воспользоваться профессиональными услугами специалистов, обладающих необходимым опытом в юридической практике ОАЭ.
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