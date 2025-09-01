Как заказчику оспорить доводы подрядчика о недостатках проектной документации

Досудебное урегулирование спора

На начальном этапе необходимо зафиксировать и тщательно проанализировать обстоятельства дела. Следует изучить условия договора подряда, смету и техническую документацию, чтобы определить предусмотренный объем работ и условия их выполнения, а также проверить положения о порядке внесения изменений и требования к качеству. Если в договоре установлен обязательный претензионный порядок урегулирования, его нужно строго соблюдать, иначе иск могут оставить без рассмотрения.

При наличии претензий подрядчика к качеству проектной документации или объему работ заказчику важно документально зафиксировать недостатки. Это может быть акт осмотра, фотографии и заключение независимого технического эксперта. Необходимо точно установить, какие работы фактически выполнены, а какие отсутствуют либо выполнены с нарушением требований. При этом следует разграничивать явные и скрытые дефекты: первые выявляются при обычной приемке и влекут ответственность подрядчика до передачи результата, вторые обнаруживаются после ввода объекта в эксплуатацию и учитываются в пределах гарантийного срока. В обоих случаях заказчик вправе требовать устранения недостатков, снижения цены или компенсации, если дефекты выявлены своевременно.

Претензия подрядчику должна содержать подробное описание выявленных проблем и правовое обоснование. Если подрядчик ссылается на дефекты проектной документации или иные препятствия, необходимо указать, что пункт 2 статьи 716 ГК РФ возлагает на него обязанность незамедлительно уведомить заказчика и приостановить работу при обнаружении таких обстоятельств. Подрядчик, который не выполнил эти требования и продолжил работу, утрачивает право ссылаться на них при предъявлении требований или защите от требований заказчика.

При заявлениях о заниженном объеме работ и необходимости выполнения дополнительных работ следует ссылаться на статью 743 ГК РФ. Дополнительные работы, не предусмотренные сметой, должны быть согласованы с заказчиком заранее, причем подрядчик обязан письменно уведомить о необходимости их выполнения, если это требует увеличения сметы. При отсутствии согласия заказчика он обязан приостановить их выполнение, а самовольное выполнение лишает подрядчика права на оплату и возмещение связанных с ними убытков.

В претензии заказчик вправе указать, что требует от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо соразмерного уменьшения цены за счет некачественно выполненных или невыполненных работ, что прямо предусмотрено статьей 723 ГК РФ. Если недостатки были устранены силами заказчика, можно потребовать компенсации расходов при наличии такого условия в договоре. Нередко также заявляется требование о завершении оставшихся работ без дополнительной оплаты. Все требования должны быть подкреплены ссылками на условия договора и нормы закона, а также доказательствами — актами, фотографиями, экспертными заключениями.

В претензии необходимо установить разумный срок для ответа и исполнения требований, например 10–15 дней, и предупредить о намерении обратиться в суд при их невыполнении.

Одновременно с перепиской целесообразно вести переговоры, привлекая профессионального юриста для выработки позиции, учета судебной практики и корректного расчета требований. В процессе обсуждения возможны компромиссные решения, включая продление срока без штрафных санкций, частичное снижение цены или проведение независимой экспертизы, устраивающей обе стороны. Достигнутые договоренности необходимо оформлять документально — дополнительным соглашением или мировым соглашением.