Как подрядчику вернуть гарантийное удержание, если заказчик уклоняется от его возврата

Обычно размер удержания составляет несколько процентов от цены договора, а порядок и условия возврата закрепляются в контракте. Эти средства фактически выплачиваются подрядчику с отсрочкой — по истечении установленного гарантийного срока или при наступлении иных предусмотренных условий, например ввода объекта в эксплуатацию, при отсутствии у заказчика обоснованных претензий к качеству.
Назначение гарантийного удержания заключается в обеспечении исполнения подрядчиком своих гарантийных обязательств перед заказчиком. С правовой точки зрения оно квалифицируется как обеспечительный платеж в смысле статьи 381.1 Гражданского кодекса РФ и не относится к основной оплате за работы. Возврат этой суммы является обязанностью заказчика, которая наступает после надлежащего исполнения подрядчиком гарантийных обязательств — по окончании установленного срока либо при наступлении согласованного сторонами события.
Условия и сроки возврата гарантийного удержания
Порядок и сроки возврата гарантийного удержания, как правило, определяются условиями договора подряда. Обычно удержанные средства подлежат выплате после завершения работ и окончания установленного гарантийного периода при отсутствии обоснованных претензий к качеству. Так, в одном из договоров строительного подряда было предусмотрено удержание 5% стоимости работ с возвратом через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию. По наступлении согласованного срока или иного предусмотренного условия, при надлежащем исполнении обязательств подрядчиком, у заказчика возникает обязанность перечислить удержанную сумму.
Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки, которые подрядчик не устранил, заказчик вправе использовать удержанные средства для покрытия расходов на их устранение. В этом случае сумма возврата уменьшается на размер фактических и подтвержденных расходов, либо удержание может не возвращаться вовсе — но исключительно в пределах обоснованных затрат. При отсутствии дефектов и нарушений качества правовых оснований для удержания средств у заказчика не остается.
Просрочка возврата гарантийного удержания рассматривается как нарушение денежного обязательства. Со дня, когда сумма должна была быть выплачена, подрядчик вправе требовать начисления процентов за неправомерное пользование его денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Наличие в договоре неустойки за просрочку оплаты работ не исключает права на такие проценты, поскольку удержанная сумма имеет самостоятельную правовую природу обеспечительного платежа, а не части основной оплаты.
Условие договора, полностью освобождающее заказчика от ответственности за несвоевременный возврат удержания, может быть признано недействительным как нарушающее баланс интересов сторон. В случае необоснованной задержки возврата заказчик несет ответственность в виде процентов по закону либо договорной неустойки, если она установлена соглашением.
Действия подрядчика при уклонении заказчика от возврата
Первым шагом подрядчику необходимо надлежащим образом оформить сдачу и приемку результата работ. В соответствии с законом передача результата фиксируется двусторонним актом сдачи-приемки. Если заказчик без уважительных причин уклоняется от его подписания, подрядчик вправе составить односторонний акт и направить его заказчику, предпочтительно заказным письмом. Такой документ служит доказательством завершения работ и их предъявления к приемке, а признать его недействительным заказчик сможет лишь в случае, если докажет обоснованность отказа от подписания.
Далее заказчику направляется претензия с требованием перечислить сумму гарантийного удержания, с указанием условий договора, факта надлежащего исполнения обязательств и отсутствия законных оснований для удержания средств. К претензии рекомендуется приложить копию акта приемки (двустороннего или одностороннего), счет-фактуру на сумму удержания и обозначить срок для добровольного исполнения. Несоблюдение претензионного порядка может привести к возврату иска без рассмотрения, поэтому этот этап является обязательным.
При отсутствии ответа или необоснованном отказе заказчика подрядчик вправе обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании суммы гарантийного удержания и процентов за просрочку. В исковом заявлении указываются обстоятельства заключения и исполнения договора, подтверждение сдачи результата работ, наступление срока возврата удержания и факты уклонения заказчика от выплаты. К заявлению прилагаются договор, акты приемки, переписка сторон, доказательства направления претензии, счета и иные подтверждающие документы.
Суд, установив, что заказчик создал препятствия для приемки или ввода объекта, к которому был привязан срок возврата удержания, удовлетворит требования подрядчика. В рамках процесса можно дополнительно заявить требование о взыскании процентов по статье 395 ГК РФ за период задержки или договорной неустойки, если она предусмотрена контрактом. Необоснованные возражения заказчика, такие как попытки зачесть несоразмерные штрафы или ссылки на несуществующие либо устраненные дефекты, будут отклонены, а сумма удержания с начисленными платежами подлежит взысканию.
Добросовестность как инструмент для возврата гарантийного удержания
В некоторых случаях условия договора подряда формулируются таким образом, что они односторонне защищают интересы заказчика и дают ему возможность использовать свое преимущественное положение для навязывания дополнительных требований или уклонения от возврата гарантийного удержания. При этом оспаривание договора по признаку кабальности возможно лишь в исключительных ситуациях и требует высокой доказательной базы.
В подобных спорах подрядчик может опираться на принцип добросовестности, закрепленный в статье 10 Гражданского кодекса РФ, который запрещает злоупотребление правом и недобросовестное поведение при осуществлении гражданских прав. Суды поддерживают доводы о нарушении этого принципа, если заказчик сознательно использует условия договора для необоснованного удержания обеспечительной суммы.
