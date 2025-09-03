Как подрядчику вернуть гарантийное удержание, если заказчик уклоняется от его возврата

Условия и сроки возврата гарантийного удержания

Порядок и сроки возврата гарантийного удержания, как правило, определяются условиями договора подряда. Обычно удержанные средства подлежат выплате после завершения работ и окончания установленного гарантийного периода при отсутствии обоснованных претензий к качеству. Так, в одном из договоров строительного подряда было предусмотрено удержание 5% стоимости работ с возвратом через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию. По наступлении согласованного срока или иного предусмотренного условия, при надлежащем исполнении обязательств подрядчиком, у заказчика возникает обязанность перечислить удержанную сумму.

Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки, которые подрядчик не устранил, заказчик вправе использовать удержанные средства для покрытия расходов на их устранение. В этом случае сумма возврата уменьшается на размер фактических и подтвержденных расходов, либо удержание может не возвращаться вовсе — но исключительно в пределах обоснованных затрат. При отсутствии дефектов и нарушений качества правовых оснований для удержания средств у заказчика не остается.

Просрочка возврата гарантийного удержания рассматривается как нарушение денежного обязательства. Со дня, когда сумма должна была быть выплачена, подрядчик вправе требовать начисления процентов за неправомерное пользование его денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Наличие в договоре неустойки за просрочку оплаты работ не исключает права на такие проценты, поскольку удержанная сумма имеет самостоятельную правовую природу обеспечительного платежа, а не части основной оплаты.

Условие договора, полностью освобождающее заказчика от ответственности за несвоевременный возврат удержания, может быть признано недействительным как нарушающее баланс интересов сторон. В случае необоснованной задержки возврата заказчик несет ответственность в виде процентов по закону либо договорной неустойки, если она установлена соглашением.