Продажа интеллектуальной собственности: правовые аспекты и порядок оформления

Актуальные тенденции в сфере ИС

По данным Роспатента, в 2024 году число заявок на товарные знаки выросло на 12%, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к защите нематериальных активов. Одновременно ужесточаются требования к сделкам: повышаются госпошлины, усиливается контроль за регистрацией.

Юридически грамотное оформление сделки — залог её законности и исполнимости. Ошибки в договоре или пропуск регистрации могут привести к оспариванию перехода прав.

Важно: Данный материал носит ознакомительный характер. Для сопровождения конкретной сделки рекомендуем обратиться к юристам по интеллектуальному праву.