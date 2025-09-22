ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
Даниил Кадыров
Интеллектуальные права
Продажа интеллектуальной собственности: правовые аспекты и порядок оформления

Интеллектуальная собственность (ИС) — это ценный актив, который может приносить компании значительный доход, сопоставимый с прибылью от материальных или финансовых ресурсов. Сегодня ИС активно участвует в коммерческом обороте: её покупают, продают, включают в сделки M&A (слияний и поглощений) и используют для выхода на новые рынки.

Пошаговая инструкция по продаже интеллектуальной собственности

1. Идентификация объекта ИС

Перед продажей необходимо точно определить, какие права передаются. К охраняемым объектам относятся:

  • Результаты интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ, патенты, произведения, базы данных, ноу-хау).

  • Средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров).

Объект должен быть чётко описан в договоре, включая его регистрационные данные (если они есть).

2. Проверка правового статуса и принадлежности

Перед сделкой важно убедиться:

  • Действует ли правовая охрана (например, патент или свидетельство на товарный знак).

  • Кто является правообладателем (проверить записи в реестрах Роспатента).

  • Нет ли обременений (арест, залог, судебные споры).

Некоторые объекты (например, патенты и товарные знаки) требуют обязательной регистрации, другие (авторские произведения, ноу-хау) охраняются без неё.

3. Выбор способа передачи прав

Существует два основных варианта:

  • Полное отчуждение — покупатель становится единственным правообладателем.

  • Лицензирование — передача права использования на определённых условиях (исключительная или неисключительная лицензия).

Выбор зависит от целей сделки: продажа актива целиком или сохранение части прав за первоначальным владельцем.

4. Составление договора

Документ должен содержать:

  • Предмет сделки (точное описание объекта ИС).

  • Объём передаваемых прав (полная передача или ограниченное использование).

  • Срок и территорию действия.

  • Размер и порядок выплаты вознаграждения.

  • Условия регистрации перехода прав (если требуется).

5. Регистрация перехода прав (если необходимо)

Для некоторых объектов (патенты, товарные знаки) регистрация в Роспатенте обязательна. Без неё новый владелец не получит юридически подтверждённых прав.

Процедура включает:

  • Подачу заявления и договора в Роспатент.

  • Уплату госпошлины.

  • Ожидание проверки (до 68 дней для товарных знаков).

6. Учёт налоговых последствий

Сделка может облагаться:

  • НДС (20%, но есть исключения, например, для лицензий на ПО).

  • Налогом на прибыль (для юрлиц) или НДФЛ (для физлиц).

  • Валютным контролем (если участвует иностранный контрагент).

7. Фактическая передача прав

Завершающий этап — подписание акта приёма-передачи и передача документов:

  • Свидетельств, патентов.

  • Технической документации.

  • Экземпляров объекта (например, кода программы).

Актуальные тенденции в сфере ИС

По данным Роспатента, в 2024 году число заявок на товарные знаки выросло на 12%, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к защите нематериальных активов. Одновременно ужесточаются требования к сделкам: повышаются госпошлины, усиливается контроль за регистрацией.

Юридически грамотное оформление сделки — залог её законности и исполнимости. Ошибки в договоре или пропуск регистрации могут привести к оспариванию перехода прав.

Важно: Данный материал носит ознакомительный характер. Для сопровождения конкретной сделки рекомендуем обратиться к юристам по интеллектуальному праву.

Даниил Кадыров

