Продажа интеллектуальной собственности: правовые аспекты и порядок оформления

Пошаговая инструкция по продаже интеллектуальной собственности
1. Идентификация объекта ИС
Перед продажей необходимо точно определить, какие права передаются. К охраняемым объектам относятся:
Результаты интеллектуальной деятельности (программы для ЭВМ, патенты, произведения, базы данных, ноу-хау).
Средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров).
Объект должен быть чётко описан в договоре, включая его регистрационные данные (если они есть).
2. Проверка правового статуса и принадлежности
Перед сделкой важно убедиться:
Действует ли правовая охрана (например, патент или свидетельство на товарный знак).
Кто является правообладателем (проверить записи в реестрах Роспатента).
Нет ли обременений (арест, залог, судебные споры).
Некоторые объекты (например, патенты и товарные знаки) требуют обязательной регистрации, другие (авторские произведения, ноу-хау) охраняются без неё.
3. Выбор способа передачи прав
Существует два основных варианта:
Полное отчуждение — покупатель становится единственным правообладателем.
Лицензирование — передача права использования на определённых условиях (исключительная или неисключительная лицензия).
Выбор зависит от целей сделки: продажа актива целиком или сохранение части прав за первоначальным владельцем.
4. Составление договора
Документ должен содержать:
Предмет сделки (точное описание объекта ИС).
Объём передаваемых прав (полная передача или ограниченное использование).
Срок и территорию действия.
Размер и порядок выплаты вознаграждения.
Условия регистрации перехода прав (если требуется).
5. Регистрация перехода прав (если необходимо)
Для некоторых объектов (патенты, товарные знаки) регистрация в Роспатенте обязательна. Без неё новый владелец не получит юридически подтверждённых прав.
Процедура включает:
Подачу заявления и договора в Роспатент.
Уплату госпошлины.
Ожидание проверки (до 68 дней для товарных знаков).
6. Учёт налоговых последствий
Сделка может облагаться:
НДС (20%, но есть исключения, например, для лицензий на ПО).
Налогом на прибыль (для юрлиц) или НДФЛ (для физлиц).
Валютным контролем (если участвует иностранный контрагент).
7. Фактическая передача прав
Завершающий этап — подписание акта приёма-передачи и передача документов:
Свидетельств, патентов.
Технической документации.
Экземпляров объекта (например, кода программы).
Актуальные тенденции в сфере ИС
По данным Роспатента, в 2024 году число заявок на товарные знаки выросло на 12%, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к защите нематериальных активов. Одновременно ужесточаются требования к сделкам: повышаются госпошлины, усиливается контроль за регистрацией.
Юридически грамотное оформление сделки — залог её законности и исполнимости. Ошибки в договоре или пропуск регистрации могут привести к оспариванию перехода прав.
Важно: Данный материал носит ознакомительный характер. Для сопровождения конкретной сделки рекомендуем обратиться к юристам по интеллектуальному праву.
Vlad Drokonov
Corporate law and M&A kdpartners.ru
