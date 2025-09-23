Оценка интеллектуальной собственности: методы, этапы и практические рекомендации

4. Расчёт стоимости и оформление отчёта

Ключевые этапы:

Учёт износа и устаревания (для затратного метода).

Сравнение с аналогами (при рыночном подходе).

Отчёт об оценке: что должно быть включено?

✔ Описание объекта ИС и правового статуса.

✔ Обоснование выбранных методов.

✔ Расчёты и итоговая стоимость (в т. ч. диапазон значений).

✔ Ограничения и допущения.

✔ Рекомендации по применению результатов.

Важно! В России с 2022 года действует Федеральный стандарт оценки № 11, регулирующий оценку ИС. Для официальных целей (суд, налоги, кредит) отчёт должен быть подготовлен аккредитованным оценщиком.