Оценка интеллектуальной собственности: методы, этапы и практические рекомендации

1. Определение цели и объекта оценки
Перед началом работ необходимо чётко сформулировать:
Какой объект оценивается? (патент, товарный знак, ноу-хау, программное обеспечение и др.).
Для чего нужна оценка? (продажа, лицензирование, судебный спор, вклад в уставный капитал, кредитное обеспечение).
Примеры целей:
✔ Рыночная стоимость — для сделок купли-продажи.
✔ Инвестиционная стоимость — для привлечения финансирования.
✔ Ликвидационная стоимость — для банкротства или страхования.
2. Правовой анализ и сбор данных
Проверка юридического статуса ИС
Подтверждение охранных документов (патент, свидетельство о регистрации товарного знака).
Проверка срока действия (не истёк ли патент, уплачены ли пошлины).
Анализ обременений (залог, лицензии третьим лицам, судебные споры).
Сбор коммерческой информации
Данные о доходах от использования ИС (роялти, продажи под брендом).
Рыночные показатели (доля рынка, конкуренты, динамика спроса).
Технические параметры (стадия разработки, уникальность технологии).
3. Выбор метода оценки
Существует три основных подхода, каждый из которых применяется в зависимости от типа ИС и целей оценки.
① Доходный подход
Суть: Оценка будущей прибыли от использования ИС.
Методы:
Дисконтирование денежных потоков (DCF) — прогноз доходов и их приведение к текущей стоимости.
Метод освобождения от роялти — расчёт гипотетических лицензионных платежей.
Когда применяется?
➜ Для прибыльных активов (бренды, патенты на востребованные технологии).
② Сравнительный (рыночный) подход
Суть: Анализ цен на аналогичные объекты ИС.
Методы:
Сравнение с реальными сделками (продажи патентов, лицензионные соглашения).
Корректировка цен с учётом различий (срок действия, территория, известность).
Когда применяется?
➜ Для товарных знаков, ПО, доменных имен (где есть рыночные аналоги).
③ Затратный подход
Суть: Расчёт стоимости воссоздания аналогичного актива.
Методы:
Метод восстановительной стоимости — оценка затрат на НИОКР, регистрацию, вывод на рынок.
Метод замещения — поиск альтернативного решения с аналогичными функциями.
Когда применяется?
➜ Для уникальных технологий, ноу-хау, объектов с неочевидной коммерческой ценностью.
4. Расчёт стоимости и оформление отчёта
Ключевые этапы:
Прогнозирование денежных потоков (если используется доходный метод).
Определение ставки дисконтирования (учёт рисков и инфляции).
Сравнение с аналогами (при рыночном подходе).
Учёт износа и устаревания (для затратного метода).
Отчёт об оценке: что должно быть включено?
✔ Описание объекта ИС и правового статуса.
✔ Обоснование выбранных методов.
✔ Расчёты и итоговая стоимость (в т. ч. диапазон значений).
✔ Ограничения и допущения.
✔ Рекомендации по применению результатов.
Важно! В России с 2022 года действует Федеральный стандарт оценки № 11, регулирующий оценку ИС. Для официальных целей (суд, налоги, кредит) отчёт должен быть подготовлен аккредитованным оценщиком.
Актуальные тренды в оценке ИС
Рост значимости нематериальных активов — в 2024 году в Китае объём IP-залоговых кредитов вырос на 57% (до $59 млрд за полгода).
Ужесточение требований — повышение госпошлин, усиление проверок Роспатента.
Цифровизация оценки — использование big data для анализа рыночных аналогов.
Вывод
Оценка ИС — сложный процесс, требующий юридической, финансовой и рыночной экспертизы. Чтобы избежать ошибок, стоит обратиться к профессиональным оценщикам, особенно если речь идёт о крупных сделках или судебных спорах.
