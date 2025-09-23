ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
Даниил Кадыров
Интеллектуальные права

Оценка интеллектуальной собственности: методы, этапы и практические рекомендации

Интеллектуальная собственность (ИС) — ключевой актив современного бизнеса, способный составлять до 90% рыночной стоимости компании. Например, бренд Apple оценивается в $575 млрд (данные 2025 года), а портфели патентов крупных корпораций регулярно становятся предметом многомиллионных сделок. Как определить реальную стоимость ИС?

1. Определение цели и объекта оценки

Перед началом работ необходимо чётко сформулировать:

  • Какой объект оценивается? (патент, товарный знак, ноу-хау, программное обеспечение и др.).

  • Для чего нужна оценка? (продажа, лицензирование, судебный спор, вклад в уставный капитал, кредитное обеспечение).

Примеры целей:

✔ Рыночная стоимость — для сделок купли-продажи.
✔ Инвестиционная стоимость — для привлечения финансирования.
✔ Ликвидационная стоимость — для банкротства или страхования.

2. Правовой анализ и сбор данных

Проверка юридического статуса ИС

  • Подтверждение охранных документов (патент, свидетельство о регистрации товарного знака).

  • Проверка срока действия (не истёк ли патент, уплачены ли пошлины).

  • Анализ обременений (залог, лицензии третьим лицам, судебные споры).

Сбор коммерческой информации

  • Данные о доходах от использования ИС (роялти, продажи под брендом).

  • Рыночные показатели (доля рынка, конкуренты, динамика спроса).

  • Технические параметры (стадия разработки, уникальность технологии).

3. Выбор метода оценки

Существует три основных подхода, каждый из которых применяется в зависимости от типа ИС и целей оценки.

① Доходный подход

Суть: Оценка будущей прибыли от использования ИС.

Методы:

  • Дисконтирование денежных потоков (DCF) — прогноз доходов и их приведение к текущей стоимости.

  • Метод освобождения от роялти — расчёт гипотетических лицензионных платежей.

Когда применяется?

➜ Для прибыльных активов (бренды, патенты на востребованные технологии).

② Сравнительный (рыночный) подход

Суть: Анализ цен на аналогичные объекты ИС.

Методы:

  • Сравнение с реальными сделками (продажи патентов, лицензионные соглашения).

  • Корректировка цен с учётом различий (срок действия, территория, известность).

Когда применяется?

➜ Для товарных знаков, ПО, доменных имен (где есть рыночные аналоги).

③ Затратный подход

Суть: Расчёт стоимости воссоздания аналогичного актива.

Методы:

  • Метод восстановительной стоимости — оценка затрат на НИОКР, регистрацию, вывод на рынок.

  • Метод замещения — поиск альтернативного решения с аналогичными функциями.

Когда применяется?

➜ Для уникальных технологий, ноу-хау, объектов с неочевидной коммерческой ценностью.

4. Расчёт стоимости и оформление отчёта

Ключевые этапы:

  1. Прогнозирование денежных потоков (если используется доходный метод).

  2. Определение ставки дисконтирования (учёт рисков и инфляции).

  3. Сравнение с аналогами (при рыночном подходе).

  4. Учёт износа и устаревания (для затратного метода).

Отчёт об оценке: что должно быть включено?

✔ Описание объекта ИС и правового статуса.
✔ Обоснование выбранных методов.
✔ Расчёты и итоговая стоимость (в т. ч. диапазон значений).
✔ Ограничения и допущения.
✔ Рекомендации по применению результатов.

Важно! В России с 2022 года действует Федеральный стандарт оценки № 11, регулирующий оценку ИС. Для официальных целей (суд, налоги, кредит) отчёт должен быть подготовлен аккредитованным оценщиком.

Актуальные тренды в оценке ИС

  • Рост значимости нематериальных активов — в 2024 году в Китае объём IP-залоговых кредитов вырос на 57% (до $59 млрд за полгода).

  • Ужесточение требований — повышение госпошлин, усиление проверок Роспатента.

  • Цифровизация оценки — использование big data для анализа рыночных аналогов.

Вывод

Оценка ИС — сложный процесс, требующий юридической, финансовой и рыночной экспертизы. Чтобы избежать ошибок, стоит обратиться к профессиональным оценщикам, особенно если речь идёт о крупных сделках или судебных спорах.

Информации об авторе

Управляющий партнер в ООО

2 подписчика36 постов

