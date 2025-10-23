Как подтвердить факт выполненных работ, если заказчик не подписывает акт приемки

В статье 753 ГК РФ, посвящённой строительному подряду, закреплена обязанность заказчика принять результат работ и оформить это документально. По аналогии данное правило применяется и к другим видам договора подряда. После завершения работ подрядчик передаёт результат вместе с актом сдачи-приёмки. Заказчик, в свою очередь, обязан либо подписать этот документ, либо в предусмотренные договором или законом сроки представить мотивированные письменные возражения.

Если заказчик не исполняет эту обязанность без уважительных причин, такое поведение квалифицируется судами как уклонение от приёмки. В этом случае подрядчик получает право оформить акт в одностороннем порядке. При условии, что документ был направлен заказчику, он может быть признан судом доказательством выполнения работ.

В сфере строительных подрядов действуют унифицированные формы:

КС-2 — акт приёмки выполненных работ;

КС-3 — справка о стоимости выполненных работ и понесённых затрат.

Эти документы применяются при расчётах и служат весомым доказательством в судебных разбирательствах. При их отсутствии суд оценивает иные представленные материалы, однако наличие подписанных КС-2 и КС-3 значительно облегчает подтверждение факта выполнения и объёма работ.