Как взыскать оплату, если работы приняты, но не оплачены

За просрочку заказчик несёт ответственность: обязан уплатить неустойку, предусмотренную договором, либо проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ. Начисление процентов начинается на следующий день после наступления срока платежа и продолжается до фактического исполнения.
Кроме того, подрядчик вправе взыскать дополнительные убытки, если сможет доказать, что задержка оплаты вызвала конкретные финансовые потери, превышающие размер договорных санкций.
Досудебное взыскание задолженности по актам выполненных работ
Если работы приняты заказчиком, но оплата не произведена, первым шагом подрядчика должно стать документальное подтверждение задолженности и предпринятие мер по её досудебному взысканию. Такой порядок необходим не только для соблюдения процессуальных требований, но и для формирования доказательственной базы на случай последующего судебного разбирательства.
Оптимальным решением является подготовка письменной претензии. В ней указываются реквизиты договора, сведения об акте приёмки, сумма задолженности и срок её погашения. В претензии также отражается расчёт неустойки или процентов, если они предусмотрены договором или законом, и содержится предупреждение о возможном обращении в суд при неисполнении требований. Направлять документ следует способом, обеспечивающим подтверждение его отправки и получения: заказным письмом с уведомлением, курьерской доставкой или посредством электронного документооборота.
Дополнительно рекомендуется составить акт сверки взаиморасчётов. Этот документ фиксирует наличие задолженности и согласованность расчётов, тем самым ограничивая возможности заказчика оспаривать сумму долга. В случае отказа от подписания акта сверки подрядчику важно сохранить доказательства направления проекта документа и сопроводительного письма.
Этап досудебной подготовки также включает сбор всех подтверждающих материалов: экземпляра договора, подписанных актов приёмки, переписки о расчетах, банковских выписок и иных документов, отражающих обязательства заказчика по оплате.
Обязательные реквизиты претензии
Реквизит
Содержание
Дата и номер
Для идентификации претензии
Реквизиты договора
Номер, дата, стороны
Основание требований
Ссылка на акт приёмки и условия договора
Сумма задолженности
Основной долг и санкции
Срок исполнения
Конкретная дата погашения
Подпись и должность
Уполномоченное лицо подрядчика
Судебное взыскание оплаты за выполненные работы по договору подряда
Если досудебные меры не дали результата, подрядчик вправе обратиться в суд. Выбор процедуры зависит от суммы задолженности и характера спора.
При относительно небольшой сумме требований и отсутствии разногласий о факте выполнения и приёмки работ возможно упрощённое — приказное — производство. В этом случае арбитражный суд выносит судебный приказ без вызова сторон, основываясь на представленных документах: договоре, акте приёмки, расчёте задолженности и доказательствах направления претензии. Такой порядок позволяет существенно сэкономить время, однако применим только при сумме требований до 500 000 рублей в арбитражных судах (и до 250 000 рублей в судах общей юрисдикции) и при условии отсутствия возражений должника.
Если сумма превышает указанные пределы или заказчик заявляет возражения, подаётся исковое заявление. Оно составляется в соответствии с процессуальным кодексом и должно содержать сведения о сторонах, обоснование требований, расчёт суммы долга и санкций, а также перечень приложений. К иску прикладываются договор, акты приёмки, акт сверки (при наличии), переписка и иные доказательства, подтверждающие обязанность заказчика произвести оплату.
В рамках судебного разбирательства суд исследует не только сам факт задолженности, но и обстоятельства приёмки работ, условия договора, правильность расчёта санкций, а также доводы ответчика. В случае удовлетворения иска судебное решение вступает в законную силу и становится основанием для выдачи исполнительного листа.
Неустойка, пени и штрафные санкции
Если заказчик нарушает сроки оплаты, подрядчик имеет право требовать уплаты договорной неустойки либо процентов за пользование чужими денежными средствами. Основание и размер неустойки устанавливаются договором, а при их отсутствии применяются положения статьи 395 ГК РФ.
Договорная неустойка может быть выражена в фиксированной сумме за каждый день просрочки или в процентах от суммы задолженности. Она начинает начисляться с первого дня после наступления срока платежа и действует вплоть до полного исполнения обязательства. Законные проценты по статье 395 ГК РФ рассчитываются исходя из ключевой ставки Банка России и начисляются на весь период задержки оплаты.
В суде подрядчик вправе требовать взыскания как суммы основного долга, так и начисленных санкций. При этом суд может уменьшить размер договорной неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ, если признает её несоразмерной последствиям нарушения, но обязан сохранить право подрядчика на получение процентов по статье 395 ГК РФ в полном объёме.
Корректный расчёт санкций и подтверждение факта просрочки позволяют не только увеличить размер взыскания, но и стимулируют заказчика к добровольному исполнению обязательств ещё на претензионной стадии.
Сравнение видов санкций
Параметр
Договорная неустойка
Проценты по ст. 395 ГК РФ
Основание
Условие договора
Закон
Форма
Фиксированная сумма или процент от долга
Процент
Ставка
Определяется сторонами
Ключевая ставка Банка России
Возможность снижения
Да, по ст. 333 ГК РФ
Нет
Начало начисления
С момента просрочки
С момента просрочки
Исполнительное производство
После вступления судебного решения в законную силу и получения исполнительного листа подрядчику необходимо инициировать процедуру принудительного взыскания через Федеральную службу судебных приставов. Исполнительный лист направляется в подразделение ФССП по месту нахождения должника или его имущества вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства.
С момента вынесения постановления о возбуждении производства должнику предоставляется пять рабочих дней для добровольного исполнения требований. По истечении этого срока судебные приставы переходят к мерам принудительного взыскания. Среди них: арест денежных средств на банковских счетах, обращение взыскания на имущество, ограничение регистрационных действий с транспортом и недвижимостью, запрет на выезд за пределы России, а также удержания из заработной платы и иных доходов.
Подрядчик вправе контролировать ход исполнительного производства, направлять ходатайства о применении конкретных мер и получать копии постановлений приставов. В случае бездействия либо неэффективных действий судебного пристава его решения и действия могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
Судебная практика
Споры о взыскании оплаты за принятые, но не оплаченные работы в большинстве случаев разрешаются в пользу подрядчика при условии представления надлежащих доказательств. Основным документом остаётся двусторонний акт приёмки: он подтверждает факт выполнения и принятия работ. При его наличии суды исходят из отсутствия у заказчика правовых оснований для отказа от оплаты и взыскивают задолженность вместе с предусмотренными санкциями.
Если работы приняты с оговорками, суд оценивает их характер. Наличие дефектов, не препятствующих использованию результата по назначению, не освобождает заказчика от обязанности произвести оплату, хотя может повлечь уменьшение взыскиваемой суммы. При делимости результата и частичном его принятии суды взыскивают стоимость фактически принятого объёма.
В случаях, когда акты приёмки не подписаны, но заказчик фактически использует результат работ, применяются положения о неосновательном обогащении. При этом взыскивается стоимость, подтверждённая доказательствами: перепиской сторон, свидетельскими показаниями, фото- и видеоматериалами, заключениями экспертов, товарными накладными и счетами-фактурами.
Обзор судебных позиций
Суть спора
Позиция суда
Итог
Акт подписан без замечаний, оплата не произведена
Обязанность заказчика по оплате подтверждена
Долг и неустойка взысканы в полном объёме
Работы приняты с замечаниями, не влияющими на использование
Замечания не освобождают от оплаты
Взыскана сумма долга, неустойка снижена
Работы частично приняты, результат делим
Оплата должна быть произведена за принятый объём
Взыскана пропорциональная часть стоимости
Результат используется без подписанного акта
Применены нормы о неосновательном обогащении
Взыскана стоимость подтверждённого объёма работ
