Как взыскать оплату, если работы приняты, но не оплачены

Неустойка, пени и штрафные санкции

Если заказчик нарушает сроки оплаты, подрядчик имеет право требовать уплаты договорной неустойки либо процентов за пользование чужими денежными средствами. Основание и размер неустойки устанавливаются договором, а при их отсутствии применяются положения статьи 395 ГК РФ.

Договорная неустойка может быть выражена в фиксированной сумме за каждый день просрочки или в процентах от суммы задолженности. Она начинает начисляться с первого дня после наступления срока платежа и действует вплоть до полного исполнения обязательства. Законные проценты по статье 395 ГК РФ рассчитываются исходя из ключевой ставки Банка России и начисляются на весь период задержки оплаты.

В суде подрядчик вправе требовать взыскания как суммы основного долга, так и начисленных санкций. При этом суд может уменьшить размер договорной неустойки в порядке статьи 333 ГК РФ, если признает её несоразмерной последствиям нарушения, но обязан сохранить право подрядчика на получение процентов по статье 395 ГК РФ в полном объёме.

Корректный расчёт санкций и подтверждение факта просрочки позволяют не только увеличить размер взыскания, но и стимулируют заказчика к добровольному исполнению обязательств ещё на претензионной стадии.

Сравнение видов санкций

Параметр Договорная неустойка Проценты по ст. 395 ГК РФ Основание Условие договора Закон Форма Фиксированная сумма или процент от долга Процент Ставка Определяется сторонами Ключевая ставка Банка России Возможность снижения Да, по ст. 333 ГК РФ Нет Начало начисления С момента просрочки С момента просрочки

Исполнительное производство

После вступления судебного решения в законную силу и получения исполнительного листа подрядчику необходимо инициировать процедуру принудительного взыскания через Федеральную службу судебных приставов. Исполнительный лист направляется в подразделение ФССП по месту нахождения должника или его имущества вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства.

С момента вынесения постановления о возбуждении производства должнику предоставляется пять рабочих дней для добровольного исполнения требований. По истечении этого срока судебные приставы переходят к мерам принудительного взыскания. Среди них: арест денежных средств на банковских счетах, обращение взыскания на имущество, ограничение регистрационных действий с транспортом и недвижимостью, запрет на выезд за пределы России, а также удержания из заработной платы и иных доходов.

Подрядчик вправе контролировать ход исполнительного производства, направлять ходатайства о применении конкретных мер и получать копии постановлений приставов. В случае бездействия либо неэффективных действий судебного пристава его решения и действия могут быть обжалованы в установленном законом порядке.