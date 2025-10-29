Как взыскать неустойку за просрочку выполнения работ подрядчиком

Законная неустойка действует в случаях, прямо установленных законом. Так, по ст. 28 Закона о защите прав потребителей подрядчик обязан уплатить заказчику 3 % от цены работы за каждый день просрочки, если иное не предусмотрено законом.

Договорная неустойка определяется соглашением сторон. В договоре указываются её вид (пеня, штраф), размер и порядок начисления. Для строительного подряда (ст. 740–757 ГК РФ) условия о неустойке стороны формулируют самостоятельно, включая период начисления и основания освобождения от уплаты.

Если в договоре отсутствует условие о неустойке, заказчик вправе требовать проценты по ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Размер определяется ключевой ставкой Банка России.