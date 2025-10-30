Как вернуть аванс по договору подряда, если работы не выполнены

Прямой нормы о возврате аванса в ГК РФ нет, поэтому применяются общие положения обязательственного права (ст. 453 и ст. 1102 ГК РФ). Согласно позиции высших судов, после отказа заказчика от договора обязательство подрядчика выполнить работы трансформируется в денежное — вернуть полученный аванс.

Если в договоре не указано, что внесённая сумма является задатком или обеспечительным платежом, она автоматически считается авансом (п. 3 ст. 380 ГК РФ). Такие деньги подлежат возврату при прекращении договора и невыполнении работ.