Краткий длиннопост о приобретательной давности

Сегодня расскажу о крайне необычном с точки зрения юридической техники способе приобретения права собственности – приобретательной давности. Его необычность заключается не только в его нераспространенности (а большинство читателей, увидев заголовок, наверняка зададутся вопросом «что это?»), но и в правовом механизме его действия.

Приобретательная давность – это когда Вы, не будучи собственником вещи, становитесь им по прошествии определенного Законом срока. В российском праве это явление регулируется статьей 234 Гражданского кодекса.

Для того, чтобы данная норма сработала, Ваше владение вещью должно одновременно отвечать всем критериям, указанным в Законе:

1. Срок: движимой вещью нужно владеть 5 лет, недвижимой – 15. Раньше по Закону этот срок начинал течь с момента истечения исковой давности (которая сама по себе бывает разных видов и, как следствие, продолжительности, что создавало сложности в определении правильных сроков), однако с 2019 года установлено, что исчисление времени ведется от завладения вещью.

2. Добросовестность: необходимо «не знать и не быть должным знать об отсутствии права собственности». В переводе на человеческий – нужно иметь на руках все документы, которыми в любой нормальной ситуации можно было бы подтвердить право собственности (договоры, чеки, иные подтверждения оплаты).

3. «Как своим собственным»: в продолжение затронутой темы доказательств. Если Вы завладели вещью, скажем, по договору аренды, приобретательная давность не течет.

4. Открытость: в отношении движимых вещей это правило звучит просто как «несокрытие своего владения», однако в отношении недвижимого имущества после поправок, о которых говорил ранее, это условие соблюдается с момента государственной регистрации права.

5. Непрерывность: срок прерывается только если Вы сами передавали кому-то вещь навсегда. Например, купили вещь у порочного продавца, подержали ее год, продали, а через четыре года купили обратно, вы не сможете стать ее собственником, как будто она была в Вашем распоряжении пять лет.

Юридическая примечательность этого способа приобретения права заключается в следующем: право буквально берется «из воздуха», поскольку древнейший правовой принцип «никто не может передать больше прав, чем имеет сам», отметается в пользу стабильности гражданско-правового оборота. Законодатель «разгружает» судебную систему, избавляя ее от длительных споров о правах на вещи, сменившие несколько продавцов много лет назад, грубо говоря, отсекая срок, после которого некогда имевшийся порок в чьем-то праве на вещь перестает иметь значение, меркнет на фоне главной функции права – обеспечения стабильности и предсказуемости гражданского оборота.

Как видно, условия применения приобретательной давности достаточно специфичны, эта норма предназначена для исключительных случаев. Ее главный урок, который для себя можно извлечь: право любит бодрствующих. Если вы будете «забрасывать» свое право, не будете следить за своими документами и не будете своевременно предпринимать меры по его защите, утрата Вами этого права может произойти уже не по вине отдельно взятого судьи или нерадивого сотрудника реестра, а вполне себе в силу закона, основанного на тысячелетиях практики. Поэтому будьте активными стражами своего права, либо своевременно обращайтесь к профессионалам.