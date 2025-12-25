Как взыскать оплату за проектные работы без подписанного акта

Шаг 1. Зафиксировать сдачу проектной документации

Первое условие для взыскания оплаты — доказать, что результат действительно передан заказчику. Под сдачей понимается полный комплект проектной документации в том виде, который предусмотрен договором.

Чтобы исключить споры, важно зафиксировать сам факт передачи:

отправка почтой с описью вложения и уведомлением о вручении;

доставка курьером с подписью получателя;

загрузка в систему электронного документооборота или ЕИС (для госконтрактов).

К документации всегда прилагается акт сдачи-приёмки. Даже если заказчик его не подпишет, наличие акта и подтверждение его направления будут доказательствами в суде.