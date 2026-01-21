Срок исковой давности при взыскании задолженности

Как правило, данный период составляет три года и квалифицируется как общий срок исковой давности. По его истечении должник может заявить возражение о пропуске срока, и суд, как следствие, откажет во взыскании. Важно учитывать, что окончание срока давности не аннулирует обязательство: долг продолжает существовать, однако возможности его принудительного исполнения существенно ограничены.
Трёхлетний срок исковой давности — базовая правовая конструкция, о которой необходимо помнить всем участникам долговых отношений. По истечении этого периода обязательство не прекращается, однако взыскание задолженности становится возможным лишь при отсутствии возражений со стороны должника. Корректный расчёт и своевременный контроль сроков давности имеют критическое значение для сохранения права на судебную защиту.
Общий срок и начало его течения
Общий срок исковой давности по требованиям о взыскании долгов составляет три года. Это правило охватывает как задолженности по кредитам и займам, так и иные виды обязательств. Отсчёт начинается с момента, когда кредитор узнал либо должен был узнать одновременно о нарушении своего права и о лице, которое несёт ответственность за его восстановление (п. 1 ст. 200 ГК РФ).
Так, если заёмщик обязан был внести платёж 25.01.2022 и допустил просрочку, течение срока начинается 26.01.2022 и завершается 25.01.2025 включительно. Если последний день срока приходится на нерабочий или праздничный день, его окончание переносится на ближайший рабочий день.
Для обязательств с регулярными платежами — кредитов с графиком, арендных платежей, коммунальных начислений — течение срока определяется по каждому отдельному случаю просрочки. В кредитных отношениях трёхлетний период, как правило, стартует со дня первой неуплаты. Аналогичный подход применяется к кредитным картам: срок начинает течь после просрочки минимального обязательного платежа. В ситуации, когда обязательство предполагает единоразовое исполнение (например, возврат всей суммы в фиксированную дату), срок начинает течь со следующего дня после даты, установленной для исполнения.
Если обязательство подлежит исполнению в конкретный срок, течение исковой давности начинается после его окончания. Если же срок исполнения определён моментом востребования либо вовсе не указан, отсчёт начинается со дня предъявления кредитором соответствующего требования. При предоставлении должнику дополнительного периода для исполнения обязательства срок исковой давности начинает течь после завершения этого периода.
Особого внимания требуют случаи начисления процентов или неустоек. В соответствии со ст. 207 ГК РФ окончание срока исковой давности по основному требованию влечёт истечение срока и по дополнительным — процентам, штрафам, обеспечительным мерам — даже если они возникли позже. Такие требования не обладают самостоятельным сроком исковой давности, и он не может исчисляться отдельно от срока по основному долгу. Например, если договор предусматривает начисление процентов после даты возврата основного долга, срок давности по ним не продолжает течь сверх срока, установленного для основного требования.
Отдельная категория споров связана с обращением взыскания на долги умершего должника, когда ответчиками выступают наследники. Нередко срок ошибочно начинают отсчитывать с момента смерти наследодателя. Однако начало течения срока не связано с фактом смерти: оно определяется датой, когда обязательство должно было быть исполнено. При задолженности по периодическим платежам исковая давность исчисляется по каждому пропущенному платежу отдельно.
Течение сроков исковой давности может начинаться, в частности, в следующих случаях:
— со дня начала исполнения ничтожной сделки — по требованиям о признании такой сделки недействительной и применении последствий её недействительности. Если иск подаёт лицо, не участвовавшее в сделке, срок начинает течь с момента, когда оно узнало или должно было узнать о фактическом начале исполнения (п. 1 ст. 181 ГК РФ);
— со дня, когда истец узнал либо должен был узнать об обстоятельствах, позволяющих оспорить сделку, — по требованиям о признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий её недействительности. Если же сделка была совершена под воздействием насилия или угроз, отсчёт начинается с момента прекращения соответствующего воздействия (п. 2 ст. 181 ГК РФ);
— со дня проведения торгов — по искам о признании торгов недействительными (п. 1 ст. 449 ГК РФ);
— со дня неисполнения обязанности заключить основной договор, возникшей из предварительного договора (п. 5 ст. 429 ГК РФ). При этом переговоры сторон, согласование условий или попытки досудебного урегулирования не влияют на момент начала течения срока (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49);
— со дня заключения договора на организованных торгах — по требованиям о признании таких договоров недействительными (ч. 7.2 ст. 18 Закона об организованных торгах);
— со дня заявления заказчика о выявленных недостатках работы, если оно сделано в пределах гарантийного срока, — по требованиям о ненадлежащем качестве работ (п. 3 ст. 725 ГК РФ);
— с момента продажи предмета лизинга — при предъявлении требования об исполнении завершающего обязательства после расторжения договора лизинга (п. 23 Обзора судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга), утв. Президиумом ВС РФ 27.10.2021);
— с момента, определяемого транспортными уставами и кодексами, — по требованиям, вытекающим из перевозки грузов (п. 3 ст. 797 ГК РФ);
— со дня исполнения основного обязательства — по регрессным требованиям (ч. 1 ст. 200 ГК РФ).
Отдельно следует отметить судебную практику, касающуюся начала течения срока исковой давности по требованиям о возврате неотработанного аванса. Верховный Суд РФ в определении от 04.08.2022 № 306-ЭС22-8161 разъяснил, что односторонний отказ от исполнения договора, заявленный во внесудебном порядке и осуществлённый на законных основаниях, рассматривается как форма предъявления требования о возврате аванса. Соответственно, трёхлетний срок исковой давности подлежит исчислению по правилам абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ — с момента расторжения договора. Таким образом, отправной точкой течения срока является дата прекращения договорных отношений.
Специальные сроки исковой давности
Для отдельных категорий обязательств законодатель устанавливает специальные — сокращённые либо, напротив, удлинённые — сроки исковой давности. Они применяются в строго определённых ситуациях и подлежат учёту при оценке рисков и подготовке правовой позиции.
Три месяца:
— требования о переводе прав и обязанностей покупателя на участника долевой собственности при нарушении его преимущественного права покупки (п. 3 ст. 250 ГК РФ).
Шесть месяцев:
— оспаривание решений собраний, но в пределах двухлетнего срока, закреплённого п. 5 ст. 181.4 ГК РФ;
— требования о понуждении заключить основной договор во исполнение предварительного (п. 5 ст. 429 ГК РФ).
Один год:
— требования о признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий её недействительности (п. 2 ст. 181 ГК РФ);
— требования о признании недействительными обязательных процедур, конкурентных закупок, а также договоров, заключённых по их итогам, со ссылкой на ст. 17 Закона о защите конкуренции. Срок исчисляется со дня заключения договора, а если договор не был подписан — с момента завершения соответствующей процедуры (п. 1 ст. 449 ГК РФ; п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 № 2).
При этом сокращённый срок не распространяется на требования об оспаривании соглашений, которые изменяют или прекращают договор, заключённый по результатам обязательной процедуры или закупки. В таких случаях действуют общие правила исковой давности (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 04.03.2021 № 2).
— требования, связанные с ненадлежащим качеством работ по договору подряда, за исключением случаев, когда речь идёт о зданиях и сооружениях (п. 1 ст. 725 ГК РФ);
— требования, вытекающие из перевозки грузов (п. 3 ст. 797 ГК РФ);
— требования, возникающие из договоров транспортной экспедиции (ст. 13 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности).
Два года:
— требования, связанные с договорами имущественного страхования, за исключением страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц (п. 1 ст. 966 ГК РФ).
Десять лет:
— по обязательствам, срок исполнения которых не определён или установлен моментом востребования, общий предельный срок исковой давности составляет не более 10 лет с момента возникновения обязательства (п. 2 ст. 200 ГК РФ).
Двадцать лет:
— требования о возмещении вреда, причинённого окружающей среде вследствие нарушения обязательных требований (п. 3 ст. 78 Закона об охране окружающей среды).
Эти специальные сроки требуют особой внимательности при оценке перспектив судебного взыскания и формировании стратегии защиты.
Приостановление срока давности
Закон предусматривает ряд ситуаций, при которых течение срока исковой давности временно останавливается. Приостановление означает «замораживание» срока на период действия особых обстоятельств, после чего оставшаяся часть срока продолжает исчисляться. Тем самым общий период фактически удлиняется на время такой паузы. Перечень оснований установлен ст. 202 ГК РФ. К ним относятся, в частности:
— форс-мажорные обстоятельства — чрезвычайные и объективно непредотвратимые события, препятствующие кредитору обратиться в суд;
— мораторий на исполнение обязательств, введённый Правительством РФ, — мера, предусматривающая временную отсрочку исполнения долгов (например, при чрезвычайных ситуациях);
— служба истца или ответчика в вооружённых силах, переведённых на военное положение;
— заключение сторонами соглашения о медиации;
— приостановление действия закона, регулирующего соответствующее обязательство.
Приостановление применяется только в случае, когда соответствующие обстоятельства возникли в последние шесть месяцев срока исковой давности (если общий срок превышает полгода) либо в течение всего срока, если он составляет менее шести месяцев.
На практике использование категории форс-мажора как основания для приостановления встречается крайне редко. Так, период самоизоляции во время пандемии COVID-19, несмотря на свою очевидную исключительность, официально не был признан обстоятельством непреодолимой силы для целей исковой давности.
После прекращения указанных обстоятельств течение срока возобновляется с того момента, на котором оно было остановлено. Новый трёхлетний период при приостановлении не начинается — продолжается именно оставшаяся часть первоначального срока.
Прерывание срока давности (начало нового срока)
Прерывание срока исковой давности означает полное обнуление ранее прошедшего периода и запуск нового срока с самого начала. В отличие от приостановления, при котором оставшаяся часть срока лишь «добавляется» после устранения препятствий, прерывание формирует новый полноценный период давности той же продолжительности. Правила прерывания закреплены в ст. 203 ГК РФ и охватывают два основных основания.
1. Действия должника, свидетельствующие о признании долга
К таким действиям относятся любые проявления, подтверждающие согласие должника с существованием обязательства. Наиболее типичные примеры — частичное погашение задолженности, уплата процентов, направление письма с просьбой о рассрочке, письменное подтверждение суммы долга, реакция на претензию с обещанием урегулировать задолженность и т.п.
Любое признание долга прерывает течение действующего срока исковой давности и запускает новый трёхлетний период с даты совершения соответствующего действия. Так, если должник внёс частичный платёж, новый срок взыскания остатка задолженности отсчитывается именно от этой даты.
2. Предъявление иска в суд в установленном порядке
Подача кредитором иска в суд также квалифицируется как основание для прерывания срока. Однако следует учитывать, что эффект прерывания действует только при надлежащей подаче заявления. Если иск оставлен без рассмотрения или производство по делу прекращено, прерывание может не наступить.
В общем правиле подача иска останавливает прежний срок и формирует новый период, который начинает течь после совершения процессуального действия, при условии что спор не был разрешён по существу.
Эти механизмы имеют ключевое значение при формировании стратегии взыскания и должны тщательно отслеживаться кредиторами, чтобы не допустить утраты права на судебную защиту.
Последствия истечения срока давности
Истечение срока исковой давности не лишает кредитора возможности подать иск — обращение в суд допустимо и по прошествии установленного периода. Однако в распоряжении должника появляется процессуальный инструмент защиты: он вправе заявить возражение о пропуске срока исковой давности. При своевременном заявлении такого возражения суд откажет в удовлетворении требований по мотиву истечения давности. Заявление может быть оформлено как в письменном отзыве, так и озвучено устно в заседании. Суд не применяет исковую давность по собственной инициативе — она действует исключительно при обращении стороны.
Особое значение имеет ситуация с несколькими ответчиками. Если долг взыскивается солидарно, каждый должник обязан заявить возражение самостоятельно. Заявление одного из них не распространяет защитный эффект на других. При отсутствии возражений со стороны ответчика суд рассматривает спор в общем порядке, даже если срок давности формально просрочен.
С материально-правовой точки зрения истечение срока исковой давности не прекращает обязательства: долг продолжает существовать. Кредитор сохраняет право напоминать о задолженности, направлять требования во внесудебном порядке, уступать право требования третьим лицам и т.п. Ограничение заключается лишь в невозможности судебного и исполнительного принуждения, если должник воспользуется правом заявить о давности.
Истечение срока исковой давности также накладывает пределы на односторонние действия кредитора. Например, по окончании срока недопустимо безакцептное списание денежных средств со счёта должника либо внесудебное обращение взыскания на предмет залога. Если кредитор, нарушая эти ограничения, произведёт списание, должник вправе потребовать возврата средств как неосновательного обогащения.
Отдельное значение имеют последствия для поручителей и гарантов. По общему правилу срок исковой давности по требованию к поручителю составляет три года и начинает течь с момента возникновения у кредитора права на обращение к нему. Однако истечение срока давности по основному обязательству влечёт прекращение поручительства: когда кредитор утрачивает возможность взыскания с основного должника, он лишается и права требования к поручителю.
Восстановление срока исковой давности
Закон допускает возможность восстановления срока исковой давности, однако такое право предоставлено исключительно физическим лицам и только в исключительных ситуациях. Суд может восстановить срок, если признает уважительными причины его пропуска, связанные с личностью истца: тяжёлая болезнь, состояние беспомощности, неграмотность и иные обстоятельства, объективно препятствующие своевременной подаче иска. Такие причины учитываются лишь тогда, когда они возникли в последние шесть месяцев срока давности, а если срок равен шести месяцам или меньше — на протяжении всего периода (ст. 205 ГК РФ).
Для юридических лиц восстановление срока исковой давности не предусмотрено — независимо от обстоятельств, послуживших основанием для пропуска. Аналогичный подход применяется и к индивидуальным предпринимателям в части требований, связанных с их предпринимательской деятельностью (п. 8 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2022); п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43).
Таким образом, механизм восстановления срока имеет строго ограниченный характер и применяется лишь в отношении граждан в действительно исключительных жизненных ситуациях.
Требования, на которые исковая давность не распространяется
Гражданское законодательство предусматривает ряд исключений, когда исковая давность не применяется вовсе. Такие требования нередко называют «вечными», поскольку возможность их судебной защиты не ограничена временем. Перечень случаев, в которых срок исковой давности не действует, закреплён в ст. 208 ГК РФ. К ключевым категориям относятся:
— требования вкладчиков к банкам о возврате денежных вкладов;
— требования о защите личных неимущественных прав и нематериальных благ;
— требования о возмещении вреда жизни или здоровью гражданина;
— иные требования, прямо установленные законом, в том числе:
• вытекающие из семейных отношений (за исключением ситуаций, когда Семейный кодекс устанавливает специальные сроки),
• связанные с применением законодательства «О противодействию терроризму»,
• возникающие в сфере использования атомной энергии,
• определённые Федеральным законом от 12.07.1999 № 162-ФЗ, регулирующим порядок перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сбербанка СССР в долговые обязательства Российской Федерации;
— негаторные требования собственника — об устранении нарушений его прав, не связанных с лишением владения.
Отдельного рассмотрения требует вопрос о применимости исковой давности к требованиям о признании права собственности. Гражданский кодекс не относит такие требования напрямую к числу исключений. Однако судебная практика допускает дифференцированный подход в зависимости от характера спора.
Если заявляется требование о признании права собственности на имущество, которое не выбыло из владения истца, оно может квалифицироваться как аналог негаторного и, соответственно, не попадать под действие исковой давности (Постановления Президиума ВАС РФ от 06.11.2007 № 8665/07; от 21.09.2010 № 6436/09).
В то же время требования, связанные с истребованием имущества из чужого незаконного владения, рассматриваются как виндикационные, и на них распространяется общий трёхлетний срок.
Следует учитывать, что большинство требований о взыскании задолженности не относится к исключениям. Денежные обязательства — вне зависимости от их природы (займ, кредит, поставка, услуги, подряд и т.д.) — всегда ограничены сроками исковой давности и подлежат защите только в пределах установленного законом временного периода.
Практические рекомендации и выводы
В завершение следует отметить: общий срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности составляет три года и имеет ключевое значение для всех участников финансово-договорных отношений. Корректное определение момента начала течения срока и контроль его динамики напрямую влияют на возможность последующей судебной защиты.
Если возникают сомнения в расчёте срока давности либо ситуация носит спорный характер, целесообразно обратиться за консультацией к юристу. Профессиональный анализ позволит учесть специфику норм законодательства, актуальную судебную практику и выработать надёжную стратегию взыскания задолженности либо защиты от необоснованных претензий.
Несмотря на сложность правового регулирования, грамотное применение правил исковой давности помогает компаниям минимизировать риски, сохранять управляемость долговыми портфелями и эффективно защищать свои интересы.
