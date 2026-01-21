Срок исковой давности при взыскании задолженности

Общий срок и начало его течения

Общий срок исковой давности по требованиям о взыскании долгов составляет три года. Это правило охватывает как задолженности по кредитам и займам, так и иные виды обязательств. Отсчёт начинается с момента, когда кредитор узнал либо должен был узнать одновременно о нарушении своего права и о лице, которое несёт ответственность за его восстановление (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

Так, если заёмщик обязан был внести платёж 25.01.2022 и допустил просрочку, течение срока начинается 26.01.2022 и завершается 25.01.2025 включительно. Если последний день срока приходится на нерабочий или праздничный день, его окончание переносится на ближайший рабочий день.

Для обязательств с регулярными платежами — кредитов с графиком, арендных платежей, коммунальных начислений — течение срока определяется по каждому отдельному случаю просрочки. В кредитных отношениях трёхлетний период, как правило, стартует со дня первой неуплаты. Аналогичный подход применяется к кредитным картам: срок начинает течь после просрочки минимального обязательного платежа. В ситуации, когда обязательство предполагает единоразовое исполнение (например, возврат всей суммы в фиксированную дату), срок начинает течь со следующего дня после даты, установленной для исполнения.

Если обязательство подлежит исполнению в конкретный срок, течение исковой давности начинается после его окончания. Если же срок исполнения определён моментом востребования либо вовсе не указан, отсчёт начинается со дня предъявления кредитором соответствующего требования. При предоставлении должнику дополнительного периода для исполнения обязательства срок исковой давности начинает течь после завершения этого периода.

Особого внимания требуют случаи начисления процентов или неустоек. В соответствии со ст. 207 ГК РФ окончание срока исковой давности по основному требованию влечёт истечение срока и по дополнительным — процентам, штрафам, обеспечительным мерам — даже если они возникли позже. Такие требования не обладают самостоятельным сроком исковой давности, и он не может исчисляться отдельно от срока по основному долгу. Например, если договор предусматривает начисление процентов после даты возврата основного долга, срок давности по ним не продолжает течь сверх срока, установленного для основного требования.

Отдельная категория споров связана с обращением взыскания на долги умершего должника, когда ответчиками выступают наследники. Нередко срок ошибочно начинают отсчитывать с момента смерти наследодателя. Однако начало течения срока не связано с фактом смерти: оно определяется датой, когда обязательство должно было быть исполнено. При задолженности по периодическим платежам исковая давность исчисляется по каждому пропущенному платежу отдельно.

Течение сроков исковой давности может начинаться, в частности, в следующих случаях:

— со дня начала исполнения ничтожной сделки — по требованиям о признании такой сделки недействительной и применении последствий её недействительности. Если иск подаёт лицо, не участвовавшее в сделке, срок начинает течь с момента, когда оно узнало или должно было узнать о фактическом начале исполнения (п. 1 ст. 181 ГК РФ);

— со дня, когда истец узнал либо должен был узнать об обстоятельствах, позволяющих оспорить сделку, — по требованиям о признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий её недействительности. Если же сделка была совершена под воздействием насилия или угроз, отсчёт начинается с момента прекращения соответствующего воздействия (п. 2 ст. 181 ГК РФ);

— со дня проведения торгов — по искам о признании торгов недействительными (п. 1 ст. 449 ГК РФ);

— со дня неисполнения обязанности заключить основной договор, возникшей из предварительного договора (п. 5 ст. 429 ГК РФ). При этом переговоры сторон, согласование условий или попытки досудебного урегулирования не влияют на момент начала течения срока (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49);

— со дня заключения договора на организованных торгах — по требованиям о признании таких договоров недействительными (ч. 7.2 ст. 18 Закона об организованных торгах);

— со дня заявления заказчика о выявленных недостатках работы, если оно сделано в пределах гарантийного срока, — по требованиям о ненадлежащем качестве работ (п. 3 ст. 725 ГК РФ);

— с момента продажи предмета лизинга — при предъявлении требования об исполнении завершающего обязательства после расторжения договора лизинга (п. 23 Обзора судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды (лизинга), утв. Президиумом ВС РФ 27.10.2021);

— с момента, определяемого транспортными уставами и кодексами, — по требованиям, вытекающим из перевозки грузов (п. 3 ст. 797 ГК РФ);

— со дня исполнения основного обязательства — по регрессным требованиям (ч. 1 ст. 200 ГК РФ).

Отдельно следует отметить судебную практику, касающуюся начала течения срока исковой давности по требованиям о возврате неотработанного аванса. Верховный Суд РФ в определении от 04.08.2022 № 306-ЭС22-8161 разъяснил, что односторонний отказ от исполнения договора, заявленный во внесудебном порядке и осуществлённый на законных основаниях, рассматривается как форма предъявления требования о возврате аванса. Соответственно, трёхлетний срок исковой давности подлежит исчислению по правилам абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ — с момента расторжения договора. Таким образом, отправной точкой течения срока является дата прекращения договорных отношений.