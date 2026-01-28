Как уменьшить неустойку за просрочку выполнения проектных работ

1. Явная несоразмерность последствий

Основным правовым механизмом защиты подрядчика выступает статья 333 ГК РФ, позволяющая суду снизить размер неустойки, если её сумма очевидно не соответствует последствиям допущенного нарушения.

При оценке несоразмерности суды, как правило, учитывают следующие обстоятельства:

— размер неустойки сопоставим с общей ценой договора или превышает её;

— незначительная по длительности просрочка повлекла начисление чрезмерного штрафа;

— у заказчика отсутствуют подтверждённые убытки, вызванные задержкой;

— подрядчик действовал добросовестно, уведомлял о ходе исполнения, частично выполнил работы и предпринимал меры к минимизации последствий.

Следует учитывать, что применение статьи 333 ГК РФ возможно исключительно по заявлению ответчика. При отсутствии соответствующего ходатайства суд, как правило, взыскивает неустойку в полном заявленном размере.