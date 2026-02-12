Как инициировать арест имущества должника для обеспечения взыскания

Практика взыскания задолженности в России за последние годы существенно усложнилась. Должники всё чаще прибегают к выводу активов, реорганизации бизнеса, смене формального владения имуществом и блокированию денежных потоков. Одновременно растёт нагрузка на систему принудительного исполнения. По данным Федеральной службы судебных приставов, за девять месяцев 2024 года в отношении граждан было возбуждено свыше 10,9 миллиона исполнительных производств, а общий объём задолженности превысил 1,44 триллиона рублей.

Важно учитывать, что арест не применяется автоматически. Суд и судебный пристав оценивают не только наличие задолженности, но и обоснованность риска, соразмерность вмешательства и корректность процессуального оформления. Арбитражная статистика показывает, что удовлетворяется лишь около одной трети заявлений об обеспечительных мерах. Таким образом, результат во многом зависит от качества правовой аргументации и доказательственной базы.

Ниже рассмотрим правовую природу ареста имущества, применимые нормы и практический порядок его применения через суд и органы принудительного исполнения.