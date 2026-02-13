Как судебные приставы взыскивают задолженность: этапы, сроки и права сторон

Нормативные основы и начало исполнительного производства

Принудительное взыскание задолженности осуществляется в рамках Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Практически всегда процедура стартует после поступления судебному приставу исполнительного документа — исполнительного листа, судебного приказа или иного акта, подлежащего исполнению. С момента его получения пристав обязан в течение трёх дней вынести постановление о возбуждении исполнительного производства.

Существенный практический нюанс заключается в том, что должнику, как правило, предоставляется срок для добровольного исполнения требований — пять дней с момента получения соответствующего постановления. Этот период имеет ключевое значение, поскольку по его истечении пристав получает право применять меры принудительного исполнения.

Если долг не погашен добровольно и отсутствуют уважительные причины, пристав, как правило, выносит постановление о взыскании исполнительского сбора. В стандартной ситуации его размер составляет 7 процентов от суммы долга, но не менее 1 000 рублей для физических лиц и 10 000 рублей для организаций.