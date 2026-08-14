Взыскание долга по договору перевозки: процессуальный алгоритм и судебные риски

5. Досудебное урегулирование и соблюдение специальной исковой давности

По спорам из перевозки грузов претензионный порядок носит императивный характер. Направление претензии должнику обязательно для обращения в арбитражный суд, а её отсутствие влечёт оставление искового заявления без рассмотрения.

Претензия направляется по официальному юридическому адресу из ЕГРЮЛ почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Срок рассмотрения претензии по спорам из автоперевозок составляет 30 календарных дней, если иной порядок не зафиксирован в договоре.

Законодательством установлен сокращённый срок исковой давности по договорам перевозки — один год. Срок начинает течь со дня, когда перевозчик узнал или должен был узнать о нарушении своего права на получение провозной платы. Пропуск данного срока при заявлении ответчиком соответствующего ходатайства влечёт гарантированный отказ в удовлетворении исковых требований.