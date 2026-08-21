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Даниил Кадыров
Исполнительное производство
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Подтверждение оплаты долга в исполнительном производстве

Подтверждение оплаты долга в исполнительном производстве

Задержки в передаче данных между Казначейством РФ, банковскими организациями и Федеральной службой судебных приставов (ФССП) создают риск повторного списания денежных средств, сохранения арестов на имущество и действующих ограничений на выезд из страны.

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1. Правовые последствия оплаты и статус исполнительского сбора

Фактическое исполнение требований исполнительного документа выступает законодательным основанием для окончания исполнительного производства. После поступления информации о полном погашении долга судебный пристав-исполнитель обязан вынести соответствующее постановление в течение трёх рабочих дней.

При расчёте итоговой суммы погашения учитываются следующие процессуальные аспекты:

  • обязательный характер исполнительского сбора в размере 7 % от суммы взыскания (но не менее 1 000 рублей для физических лиц и 10 000 рублей для организаций), начисляемого при пропуске пятидневного срока на добровольное исполнение;

  • сохранение мер принудительного исполнения до полного погашения как основного долга, так и начисленного исполнительского сбора;

  • необходимость проверки соотнесения платежа с конкретным номером исполнительного производства при наличии у должника нескольких возбуждённых дел.

2. Сравнение способов оплаты и доказательств

Скорость снятия ограничений зависит от выбранного канала перечисления средств и корректности оформления первичных платёжных документов.

Сравнение способов погашения задолженности включает следующие параметры:

Оплата по реквизитам депозитного счёта подразделения ФССП:

  • подтверждающие документы: платёжное поручение с отметкой банка или квитанция с указанием Уникального идентификатора начисления (УИН) и номера исполнительного производства;

  • процессуальный риск: задержка зачисления средств на депозит и распределения их взыскателю до пяти операционных дней;

  • итоговое требование к приставу: вынести постановление об окончании производства и отменить все ранее наложенные ограничения.

Оплата через портал Госуслуг:

  • подтверждающие документы: электронный чек и статус исполненной операции в личном кабинете;

  • процессуальный риск: сбои в автоматической передаче информации в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);

  • итоговое требование к приставу: учесть поступившие сведения, вынести постановление об окончании производства и направить его в регистрирующие органы.

Прямой расчёт с взыскателем:

  • подтверждающие документы: совместный акт сверки взаиморасчётов, платёжное поручение, расписка или официальное заявление взыскателя в ФССП об отсутствии претензий;

  • процессуальный риск: уклонение взыскателя от информирования пристава, приводящее к продолжению принудительного взыскания;

  • итоговое требование к приставу: зафиксировать исполнение, окончательно закрыть производство и отозвать исполнительный документ.

Удержание из заработной платы или иных доходов:

  • подтверждающие документы: справка бухгалтерии работодателя с помесячным расчётом удержаний и реестр платёжных поручений о перечислении средств на счёт ФССП;

  • процессуальный риск: задержка перечисления денег бухгалтерией или потеря реестра выплат при смене места работы;

  • итоговое требование к приставу: провести перерасчёт остатка задолженности, прекратить обращение взыскания на доход и снять аресты со счетов.

Повторное списание или возникновение переплаты:

  • подтверждающие документы: выписка по банковскому счёту с фиксацией дублирующих списаний и доказательства первоначальной оплаты;

  • процессуальный риск: затягивание процедуры возврата излишне взысканных сумм из бюджетной системы;

  • итоговое требование к приставу: вынести постановление о возврате излишне удержанных денежных средств и перечислить их на реквизиты должника.

3. Расчёт сроков возврата излишне удержанных средств

При повторном списании суммы долга законодательством установлен порядок возврата средств с депозитного счёта ФССП.

Расчёт сроков и сумм возврата оформляется в виде текстовой формулы:

Сумма к возврату = Общая сумма списанных средств - (Сумма основного долга + Сумма исполнительского сбора)

Пример расчёта: Сумма к возврату = 300 000 - (150 000 + 10 500) = 139 500 руб.

Заявление о возврате излишне удержанных сумм рассматривается приставом в течение 10 дней с момента подачи, а фактическое перечисление денег банком осуществляются в течение пяти рабочих дней после вынесения соответствующего постановления.

4. Алгоритм процессуального снятия арестов и ограничений

Для полного снятия всех зарегистрированных обременений рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий:

  1. сформировать пакет документов, подтверждающих полное погашение основного долга, неустоек и исполнительского сбора;

  2. составить заявление об окончании исполнительного производства и отмене мер принудительного исполнения;

  3. подать заявление через личный кабинет портала Госуслуг либо вручить его под отметку в канцелярии территориального отдела ФССП;

  4. проконтролировать вынесение приставом постановления об окончании производства в установленный трехдневный срок;

  5. получить копии постановлений об отмене арестов на денежные средства, недвижимость и транспортные средства;

  6. направить копию постановления напрямую в кредитные организации при задержке снятия блокировок банковских счетов через систему межведомственного взаимодействия.

5. Способы защиты при бездействии должностных лиц ФССП

Если пристав игнорирует предоставленные доказательства оплаты и не выносит постановление об окончании производства, применяется процедура административного обжалования.

Применяется следующий процессуальный порядок:

  • жалоба подаётся в течение 10 дней с момента фиксации бездействия старшему судебному приставу — руководителю районного или специализированного отделения ФССП;

  • в жалобе формулируются требования о признании бездействия пристава незаконным, вынесении постановления об окончании производства и возврате излишне списанных сумм;

  • при отсутствии реакции в течение 10 дней подаётся административное исковое заявление в суд по правилам КАС РФ.

Процесс доказательства оплаты и отмены арестов требует строгого соблюдения процессуальных формальностей и коротких сроков. При наличии процессуальных сложностей (оспаривание документов, уклонение от контактов, вывод активов) сопровождение дела разумно доверить профильным юристам.

Информации об авторе

Даниил Кадыров

Даниил Кадыров

Управляющий партнер в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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