Взыскание долгов по договору подряда

1. Проверка юридического состояния контрагента

Прежде чем тратить ресурсы на подготовку иска, необходимо оценить дееспособность заказчика. Если компания находится на любой стадии признания несостоятельности (от наблюдения до конкурсного производства), стандартные судебные иски не принесут результата. Требования подрядчика придется заявлять исключительно в рамках дела о банкротстве для включения в реестр кредиторов.

Аналогично проверяются риски закрытия или реструктуризации бизнеса партнера. При ликвидации фирмы претензии предъявляются ликвидационной комиссии для внесения в баланс, а при реорганизации предстоит определить правопреемника, к которому перешли обязательства. Ошибка в адресате приведет к потере времени или отказу в иске из-за выбора ненадлежащего ответчика.

Перед отправкой документов обязательно актуализируйте информацию из ЕГРЮЛ:

официальное наименование организации и ее правовая форма;

действующий адрес регистрации (юридический адрес);

наличие записей о недостоверности сведений или смене руководства.

Эти данные важны для корректного составления претензии, установления надлежащего суда и последующего взыскания средств.