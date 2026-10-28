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Даниил Кадыров
Право
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Ответственность клиента по договору транспортной экспедиции

Ответственность клиента по договору транспортной экспедиции

Законодательный паритет предполагает, что экспедитор гарантирует сохранность имущества и соблюдение сроков, а грузовладелец обеспечит своевременную оплату услуг и предоставит достоверные сведения о товаре.

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В арбитражной практике споры о неоплате фрахта, отказе от возмещения расходов на хранение и штрафах за недостоверное декларирование составляют значительную долю дел, требующих от исполнителя построения чёткой доказательной базы.

Документирование оказанных услуг и паралич актов приёмки

Центральная проблема при взыскании платы за экспедиционные услуги — уклонение клиента от подписания двусторонних актов оказанных услуг. Заказчики часто используют отсутствие подписанного акта или непередачу оригиналов документов как формальный повод для приостановки платежей.

В отсутствие подписанного заказчиком акта факт выполнения поручения подтверждается совокупностью первичных документов:

  • экспедиторскими расписками с отметками о приёме груза к экспедированию;

  • транспортными и товарно-транспортными накладными (включая международные CMR, авианакладные AWB и коносаменты) с печатью грузополучателя в графе о принятии товара;

  • почтовыми и электронными квитанциями, подтверждающими направление односторонне подписанных актов и счетов на юридический адрес клиента, зафиксированный в договоре;

  • банковскими выписками и актами сверки взаиморасчётов за предыдущие периоды.

Взысканию подлежит не только согласованное вознаграждение экспедитора, но и все понесённые им в интересах клиента сторонние расходы, если их необходимость обоснована перевозкой, а суммы подтверждены счетами морских линий, терминалов или СВХ.

Досудебное урегулирование и правовая механика удержания груза

Федеральный закон № 87-ФЗ устанавливает обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Претензия экспедитора о погашении задолженности направляется в письменной форме с приведением подробного расчёта основного долга, неустойки и сопутствующих расходов.

Эффективным инструментом воздействия на недобросовестного заказчика выступает удержание груза, предусмотренное статьёй 3 Закона № 87-ФЗ и статьёй 359 Гражданского кодекса РФ. Экспедитор вправе удерживать находящийся в его ведении груз до полного погашения клиентом задолженности по оплате фрахта или компенсации ранее понесённых издержек.

Однако применение удержания требует соблюдения правовых условий:

  • удерживаемое имущество должно принадлежать клиенту на праве собственности или ином законном основании, что исключает удержание грузов, принадлежащих третьим лицам, не связанным с основным обязательством;

  • удерживать допускается только тот груз, который находится во владении экспедитора на законных основаниях в рамках текущей или непрерывной цепочки сделок;

  • при реализации права на удержание экспедитор обязан немедленно уведомить клиента в письменной форме с указанием точной суммы долга, не допускающей произвольной оценки;

  • экспедитор несёт ответственность за сохранность удерживаемого имущества, поэтому порча товара из-за ненадлежащих условий хранения влечёт встречные иски о возмещении ущерба.

При несоблюдении порядка удержания суд может квалифицировать действия экспедитора как самоуправство и присудить взыскание убытков, вызванных простоем транспорта или порчей скоропортящейся продукции.

Судебное взыскание и порядок расчёта санкций

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора транспортной экспедиции, составляет один год. Исчисление этого срока начинается со дня возникновения права на предъявление иска (как правило, с момента просрочки оплаты, установленного договором или направленной претензией).

При удовлетворении исковых требований арбитражный суд присуждает к взысканию:

  • сумму основного долга за оказанные услуги и документально подтверждённые сопутствующие расходы;

  • договорную неустойку за каждый день просрочки платежа или проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса РФ;

  • судебные расходы, включая сумму уплаченной государственной пошлины и документально подтверждённые издержки на оплату услуг представителей;

  • компенсацию убытков, вызванных инфляционными процессами за период неоплаты, при наличии соответствующего условия в договоре.

При расчёте совокупного долга применяется прямое суммирование задолженностей. К примеру, если сумма вознаграждения экспедитора за организацию мультимодальной доставки составляет 150 000 рублей, оплаченный им сторонний фрахт — 800 000 рублей, а договорная неустойка за 60 дней просрочки из расчёта 0.1% в день от общей суммы долга составляет 57 000 рублей, то совокупный размер искового требования без учёта судебных расходов составит 1 007 000 рублей (150 000 рублей плюс 800 000 рублей плюс 57 000 рублей).

Международные перевозки: демередж, детеншн и курсовые разницы

При выполнении трансграничных поставках (ВЭД) структура расходов включает специфические категории выплат, возникающие по вине клиента при задержке таможенного оформления или просрочке вывоза контейнеров.

Возмещение сопутствующих затрат в международных перевозках осуществляется по следующим правилам:

  • плата за сверхнормативное использование контейнера в порту (демередж) или за его пределами (детеншн) взыскивается на основании официальных счетов и отчётов морских линий;

  • расходы на сверхнормативное хранение в портах или на территории СВХ компенсируются на основании актов оказанных услуг и тарифов терминалов;

  • таможенные штрафы, возникшие из-за ошибок клиента при указании кодов ТН ВЭД, веса или состава груза, перекладываются на заказчика на основании постановлений таможенных органов;

  • курсовые разницы, сформировавшиеся из-за задержки клиентом оплаты валютных инвойсов, подлежат возмещению на основании официальных справок о курсах Центрального банка РФ на дату возникновения долга и дату фактического расчёта.

Алгоритм действий при простоях и недостоверном декларировании

Для защиты интересов экспедитора при задержках транспорта или предоставлении клиентом неверных сведений о грузе необходима пошаговая фиксация нарушений:

  1. зафиксировать факт простоя транспортного средства составлением двустороннего акта или внесением соответствующих отметок в путевой лист и транспортную накладную;

  2. направить клиенту официальное уведомление в режиме реального времени о начале исчисления штрафного времени и возникновении сверхнормативных расходов;

  3. получить письменные объяснения и документы от водителя, перегрузочного терминала или склада, подтверждающие, что задержка произошла по причинам, зависящим от клиента;

  4. провести взвешивание или обмер груза при подозрении на несоответствие заявленным параметрам и оформить коммерческий акт с участием независимого эксперта или представителей ТПП.

Систематический аудит договоров транспортной экспедиции, проверка первичных транспортных документов и соблюдение претензионного порядка снижают риск невозврата средств. При возникновении процессуальных сложностей — оспаривании клиентом факта доставки, уклонении от подписания документов, затягивании сроков или выводе активов — сопровождение дела разумно доверить профильным юристам для минимизации финансовых и процессуальных рисков.

Информации об авторе

Даниил Кадыров

Даниил Кадыров

Управляющий партнер в ООО

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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