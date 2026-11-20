Дистанционный формат позволяет иностранным гражданам и предпринимателям запустить юридическое лицо в стандартный трёхдневный срок. Для успешного прохождения процедур требуется заблаговременная подготовка документов и подтверждение личности через нотариальные каналы или квалифицированную цифровую подпись.

Открыть бизнес в России можно полностью дистанционно. Процедура исключает необходимость личного визита в налоговую инспекцию или многофункциональный центр, а подача документов осуществляется через уполномоченного представителя по доверенности либо с использованием электронных сервисов.

Регистрация через представителя по доверенности

Оформление бизнеса через представителя предполагает передачу полномочий юристу или доверенному лицу на территории России. Этот способ исключает необходимость въезда в страну, но требует подготовки бумажных документов и пересылки их оригиналов в РФ. При нахождении за границей доверенность оформляется в консульском учреждении Российской Федерации, что исключает необходимость дополнительного заверения и перевода. Второй вариант предусматривает обращение к местному нотариусу. В этом случае документ подлежит апостилированию или консульской легализации, а после доставки в Россию — нотариально заверенному переводу на русский язык. Наличие доверенности не даёт представителю права подписывать основное заявление о государственной регистрации по форме № Р11001. Заявитель подписывает данный документ лично, а подлинность подписи заверяется нотариусом в стране пребывания или консульским должностным лицом РФ. Заверенное заявление вместе с оригиналом доверенности направляется почтовой или курьерской связью в Россию. После получения оригиналов представитель передаёт пакет документов в регистрационный центр ФНС. По истечении трёх рабочих дней налоговая служба направляет подтверждающие документы в электронном виде на указанную электронную почту. При необходимости получения бумажных экземпляров с отметкой органа представитель получает их в инспекции на основании имеющейся доверенности.

Дистанционная подача документов с помощью электронной подписи

Использование квалифицированной электронной подписи позволяет исключить визиты к нотариусу и почтовые расходы. Электронный документ, подписанный КЭП, признаётся равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному ручным способом. Оформление подписи из-за границы доступно владельцам биометрических заграничных паспортов. Подтверждение личности и выпуск сертификата осуществляются в дистанционном режиме через специализированное приложение «Госключ». При отсутствии биометрического паспорта КЭП оформляется через аккредитованные удостоверяющие центры, имеющие партнёрскую сеть за рубежом. Для работы с электронными сервисами иностранному учредителю требуются российские ИНН и СНИЛС. Оформление этих идентификаторов также осуществляется дистанционно: ИНН запрашивается через личный кабинет налогоплательщика-иностранца;

СНИЛС оформляется через представителя по доверенности в Социальном фонде России. Подача документов на государственную регистрацию осуществляется через официальный портал ФНС. Заявитель загружает устав и решение о создании компании, подписывает их личной КЭП и отправляет в регистрирующий орган. При электронном способе подачи государственная пошлина не взимается, а итоговые документы поступают на электронную почту заявителя через три рабочих дня.

Оформление юридического адреса без личного присутствия

Для государственной регистрации компании требуется наличие достоверного юридического адреса. Налоговые органы проводят проверку заявленного места нахождения: помещение должно относиться к нежилому фонду, а собственник — подтвердить факт предоставления объекта. Дистанционный выбор помещения исключает личный осмотр объекта, в связи с чем применяются следующие схемы: аренда реального офиса через брокеров с получением от собственника гарантийного письма и выписки из ЕГРН, подтверждающих намерение заключить договор аренды после регистрации;

размещение в бизнес-центре или коворкинге с услугой почтово-секретарского обслуживания и подтверждением присутствия при проверках ФНС. Перед подачей документов адрес проверяется по ведомственным базам ФНС на предмет массовой регистрации. Наличие по адресу множества зарегистрированных юридических лиц без признаков реальной деятельности служит основанием для отказа в государственной регистрации. Все переговоры и документооборот с собственником помещения ведутся в дистанционном формате. При подаче документов через представителя в налоговую инспекцию предоставляется оригинал гарантийного письма, а при электронной подаче к пакету прикладывается его сканированная копия.

Постановка на налоговый учёт

Постановка на налоговый учёт юридического лица и иностранного учредителя подтверждается записью в государственном реестре. Выдача бумажных свидетельств на типографских бланках прекращена. При регистрации компании постановка на учёт осуществляется автоматически в момент внесения записи в ЕГРЮЛ. В качестве подтверждающего документа заявителю направляется выписка из ЕГРН в электронном виде, содержащая ИНН и сведения о территориальной налоговой инспекции. Для иностранных граждан действует упрощённый порядок получения личного ИНН. Заявление подаётся через цифровой профиль иностранного гражданина с приложением нотариально заверенного перевода паспорта, а электронная выписка с присвоенным номером формируется в течение пяти рабочих дней. Взаимодействие с кредитными организациями также синхронизировано с реестрами. При открытии счёта иностранной организацией банк самостоятельно направляет сведения в налоговый орган для постановки на учёт. Банк выступает связующим звеном и передаёт клиенту готовую электронную выписку из ЕГРН.

Открытие расчётного счёта в российском банке из-за рубежа

Активация расчётного счёта является заключительным этапом запуска компании. Банки проводят углублённую идентификацию клиентов по стандартам KYC/AML для исключения схем номинального владения. Крупные кредитные организации требуют присутствия руководителя компании при открытии первого счёта. Если у директора имеется подтверждённая биометрическая запись в ЕБС или подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг, идентификация возможна через мобильное приложение банка. При отсутствии цифровых данных процедура проводится через представителя по доверенности с возможным проведением видеоконференции с конечным бенефициаром или руководителем. В рамках процедур комплаенса банки запрашивают: документальное подтверждение источников происхождения средств;

описание операционной модели бизнеса с указанием планируемых регионов и объёмов счетов;

сведения о потенциальных контрагентах, включая предконтрактную документацию и письма о намерениях. При обработке заявки банк автоматически проверяет сведения в ЕГРЮЛ. Постановка иностранной организации на налоговый учёт при открытии счёта осуществляется непосредственно через кредитную организацию, которая передаёт данные в ФНС. После открытия счёта исполнительный орган получает доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для проведения расчётов в рублях и валютах дружественных стран.

Налоговая отчётность при дистанционном управлении бизнесом