«Госуслуги» напомнят: срок ОСАГО истекает! Новый сервис для забывчивых водителей

Скоро на «Госуслугах» появится новая полезная функция: вам начнут приходить напоминания о том, что срок действия вашего полиса ОСАГО подходит к концу. Больше не нужно беспокоиться о пропущенных датах — система сама предупредит вас вовремя, чтобы вы могли продлить страховку без лишних хлопот. Удобно, правда?

В середине 2025 года на портале «Госуслуги» появится новая функция — автоматические напоминания о скором окончании срока действия полиса ОСАГО. Как сообщает «RosAvtoDealer» 20 февраля, ссылаясь на представителей «Национальной страховой информационной системы» (НСИС), водители будут получать уведомления трижды: за месяц, за три дня и в день истечения срока страховки. В сообщениях будут указаны данные из текущего полиса, а также рекомендация своевременно продлить страховку.

Кроме того, НСИС планирует отправлять автомобилистам информацию сразу после оформления нового полиса ОСАГО. Это позволит водителям сверить данные из базы и оперативно исправить возможные ошибки.

Ранее стало известно, что с 1 марта в тестовом режиме начнется проверка наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Пять регионов — Москва, Свердловская и Волгоградская области, Казань и Калининградская область — уже заявили о готовности ввести реальные штрафы за отсутствие страховки раньше завершения тестового периода.

Напомним, что эксперимент по автоматической проверке полисов ОСАГО изначально был рассчитан на год. Однако, как заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, если система заработает без сбоев и жалоб, штрафы могут начать выписывать уже до конца 2025 года.