Новые правила игры на маркетплейсах: детальный разбор закона о платформенной экономике (№ 289-ФЗ)

Отношения между цифровыми платформами и бизнесом выходят на принципиально новый регуляторный уровень. С 1 октября 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ».



Закон призван ограничить монопольный диктат крупных торговых онлайн-площадок, защитить права селлеров и владельцев пунктов выдачи (ПВЗ), а также сделать правила работы прозрачными и предсказуемыми. Ниже — подробный разбор того, как изменятся бизнес-процессы и к чему компаниям стоит готовиться уже сейчас.



1. На кого распространяются новые требования?



Ключевое звено реформы — создание государственного реестра посреднических цифровых платформ, который будет вести Минэкономразвития. В фокус внимания регулятора попадут крупнейшие игроки рынка (включая Ozon, Wildberries, «Авито», Lamoda, сервисы «Яндекса» и др.).



Площадка включается в реестр при одновременном соблюдении следующих параметров:

- среднесуточная посещаемость — от 100 000 пользователей за предыдущий год;

- выполнение одного из двух критериев: от 10 000 активных продавцов с совершенными сделками за год либо совокупный годовой оборот сделок (GMV) от 50 млрд рублей.



Иностранные платформы, соответствующие этим масштабам, обязаны полноценно локализоваться в российской юрисдикции — открыть официальное представительство, филиал или учредить локальное юридическое лицо.



2. Защита от внезапных изменений оферты



Практика изменения ключевых условий работы задним числом или за несколько дней уходит в прошлое. Законом закреплены жесткие временные рамки для уведомления продавцов о редакциях оферты:

- Не менее 45 календарных дней — при изменении критических условий: увеличение или корректировка порядка расчета комиссий, введение новых мер ответственности и штрафов, трансформация правил приемки, складского хранения, логистики и возвратов.

- Не менее 15 дней — при любых прочих изменениях стандартного договора.

- Исключение: сокращенные сроки допустимы, если новшества прямо улучшают условия для партнера (снижение тарифов, бесплатное хранение) либо вызваны императивными требованиями законодательства.



3. Запрет на принудительные скидки и скрытый «теневой бан»



Массовое участие селлеров в распродажах за счет их собственной маржи становится строго добровольным:

- Автоматическое снижение цены маркетплейсом запрещено.

- Платформа обязана направить предложение об акции минимум за 5 рабочих дней, оставив за продавцом право отказаться от участия либо отозвать согласие по нераспроданным остаткам в любой момент.

- Запрет на скрытые санкции: маркетплейсу законодательно запрещено пессимизировать карточки в поисковой выдаче, занижать рейтинг, отключать видимость позиций или блокировать кабинет продавца за отказ снижать цены. Скидки за счет самого маркетплейса при этом остаются разрешенными.



4. Честная выдача и равный доступ к рекламе



Алгоритмы поискового ранжирования перестают быть закрытым «черным ящиком»:

- Платформы обязаны раскрывать базовые параметры формирования поисковой выдачи и факторы, влияющие на позицию товара.

- Если маркетплейс продает рекламные инструменты для продвижения, доступ к ним должен предоставляться на равных условиях — без дискриминации малого бизнеса в пользу масштабных брендов.

- При сортировке каталога пользователем по конкретному критерию (например, «по возрастанию цены») выдача обязана отражать реальную стоимость, а не скрытые платные промо-места.



5. Регламент блокировок и досудебный арбитраж



Закон пресекает внезапные односторонние отключения личных кабинетов без объяснения причин:

- Исчерпывающий перечень оснований для ограничения доступа фиксируется непосредственно в договоре (нарушение законодательства, условий оферты, признаки компрометации аккаунта).

- Продавец предупреждается о блокировке минимум за 3 дня (за исключением блокировок по предписанию госорганов, решению суда или в рамках расследования инцидентов информбезопасности).

- Вводится регламент «быстрого восстановления»: после устранения селлером выявленного нарушения доступ восстанавливается в течение 48 часов. При отсутствии шагов по исправлению кабинет ликвидируется не ранее чем через 90 дней.

- Платформы обязаны запустить внутри личного кабинета сервис электронного обжалования. Срок ответа на претензию ограничен 15 днями.



6. Карточки товаров и интеграция с ФНС

- Верификация обязательных сведений: селлеры получают функционал для внесения в карточки данных о маркировке («Честный Знак»), номерах лицензий, сертификатов и ссылок на государственные реестры, а платформы наделяются обязанностью проверять эти сведения. Карточки несертифицированных БАДов, медизделий, агрохимикатов и контрафакта подлежат оперативной блокировке.

- Финансовая прозрачность: с согласия предпринимателя оператор платформы получает право передавать в налоговые органы сведения о договорах, скидочных политиках, а также электронные акты взаимных расчетов, что упростит администрирование доходов.